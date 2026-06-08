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Thời sự

Xóa bỏ cơ chế tài chính đặc thù đối với Cục Đăng kiểm

Mai Hà
Mai Hà
08/06/2026 10:45 GMT+7

Chính phủ yêu cầu bãi bỏ cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam từ 1.7 tới.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24, bãi bỏ Quyết định số 67/2013/QĐ-TTg về việc cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam

Thông tin thêm về nghị định, Bộ Xây dựng cho biết, Cục Đăng kiểm Việt Nam trước đây được áp dụng cơ chế quản lý tài chính theo mô hình của Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo Nghị định số 71 năm 2013 của Chính phủ.
Xóa bỏ cơ chế tài chính đặc thù của Cục Đăng kiểm - Ảnh 1.

Cục Đăng kiểm Việt Nam

ẢNH: VGP

Về phân phối lợi nhuận, Cục Đăng kiểm Việt Nam được phép sử dụng phần lợi nhuận còn lại (sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định) để bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển phục vụ cho đầu tư các dự án liên quan đến hoạt động đăng kiểm được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp thay thế Nghị định số 71, thì quy định lợi nhuận đã bị bãi bỏ. Hàng năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã thực hiện nộp toàn bộ phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Hiện, trong quá trình sắp xếp bộ máy, Bộ Xây dựng đã có văn bản chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương hoàn thiện và trình bộ xem xét, ban hành các quyết định liên quan đến việc sắp xếp lại mô hình tổ chức, gồm các cơ quan cục, các chi cục và 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục.

Nghị định sẽ bãi bỏ Quyết định số 67/2013 về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam để đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù của cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam nộp toàn bộ số dư Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ vào ngân sách nhà nước sau khi đã cân đối giữ lại phần kinh phí cần thiết để tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành các dự án đầu tư, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phê duyệt trước 31.12.2025 vẫn còn dở dang.

Đồng thời, nộp toàn bộ số dư Quỹ Khen thưởng, phúc lợi vào ngân sách nhà nước sau khi thực hiện chi trả chế độ theo quy định cho người lao động tính đến hết thời điểm ngày 31.12.2025.

Tiền lương và thu nhập của cán bộ, công chức sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản pháp luật có liên quan.

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