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Thời sự

Siêu bão Bavi giảm 2 cấp, Biển Đông sóng cao 4 m

Phan Hậu
Phan Hậu
Siêu bão Bavi đã giảm cấp, dự kiến sẽ đổ bộ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) nhưng sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông.

Trong đêm qua 9.7, siêu bão Bavi đã suy yếu, không còn ở cấp siêu bão. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 7 giờ sáng nay 10.7, vị trí tâm bão Bavi ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc và 127,3 độ kinh đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650 km về phía đông nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1.000 km về phía đông nam. Cường độ của bão đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 14, giảm 2 cấp so với ngày 9.7.

Siêu bão Bavi giảm 2 cấp, Biển Đông sóng cao 4 m- Ảnh 1.

Dự báo bão Bavi không vào Biển Đông nhưng vẫn gây ra gió mạnh, sóng lớn

ẢNH: NCHMF CUNG CẤP

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ và cường độ có xu hướng giảm dần.

Dự báo trong 2 - 3 ngày tới, bão Bavi tiếp tục di chuyển lên phía bắc, hướng lệch hơn nhiều lên phía bắc, vùng đổ bộ của bão giữa 2 tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc, thời gian đổ bộ vào khoảng đêm 11 rạng sáng ngày 12.7. Cường độ bão khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc mạnh cấp 10 - 12, giật cấp 14.

Bão Bavi không vào Biển Đông

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Bavi không di chuyển vào Biển Đông. Nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bavi, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Trong ngày hôm nay, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động.

Dự báo thời tiết ngày mai 11.7, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh. 

Vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió tây nam cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh. 

Vùng biển phía tây của khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió tây đến tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động.

Trong hôm nay và ngày mai 11.7, toàn bộ tàu, thuyền hoạt động ở các vùng biển nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

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Siêu bão Bavi không còn khả năng đi vào Biển Đông, nhưng do ảnh hưởng hoàn lưu bão, toàn bộ khu vực bắc, giữa và nam Biển Đông sẽ có gió mạnh lên tới cấp 7, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

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