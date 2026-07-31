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Thời sự

Siêu bão Dolphin 'kích hoạt' gió mạnh khắp Biển Đông, miền Bắc mưa lớn 5 ngày

Phan Hậu
Phan Hậu
Dự báo thời tiết những ngày đầu tháng 8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định sẽ có đợt mưa lớn 5 ngày. Siêu bão Dolphin sẽ kích hoạt gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ hôm nay 31.7 - 10.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về đợt mưa lớn 5 ngày ở miền Bắc, ảnh hưởng của siêu bão Dolphin trên Biển Đông.

Siêu bão Dolphin 'kích hoạt' gió mạnh khắp Biển Đông, miền Bắc mưa lớn 5 ngày- Ảnh 1.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo đường đi của siêu bão Dolphin

ẢNH: NCHMF CUNG CẤP

Cụ thể, từ đêm nay 31.7 đến ngày 2.8, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to, một số nơi có mưa to đến rất to.

Còn ở miền Trung, khu vực các từ Hà Tĩnh - TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa rào và giông vài nơi; riêng đêm 31.7, trời có mưa rào và giông rải rác, một số nơi có mưa to.

Khu vực cao nguyên miền Trung và Nam bộ: có mưa rào và giông vài nơi, riêng đêm 31.7, trời có mưa rào rải rác và có nơi có giông, một số nơi có mưa to.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 2 - 7.8, miền Bắc sẽ hứng chịu đợt mưa lớn, một số nơi có mưa to. Mưa lớn xảy ra tập trung vào buổi chiều tối, đêm và sáng sớm, khoảng 2 - 3 ngày cuối, mưa có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết từ ngày 2 - 10.8, khu vực từ Thanh Hóa - TP.Huế và duyên hải Nam Trung bộ, trời có mưa rào và giông vài nơi. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông vài nơi; từ khoảng ngày 4 - 5.8, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to.

Ảnh hưởng siêu bão Dolphin, Biển Đông có gió tây nam mạnh cấp 7

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết trên Biển Đông trong những ngày đầu tháng 8 sẽ chịu ảnh hưởng, tác động của siêu bão Dolphin.

Đây là siêu bão thứ 4 xuất hiện trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương tính từ đầu năm 2026 đến nay, trước nó là các siêu bão Sinlaku, Bavi và Mekkhala.

Dự báo từ ngày 31.7 - 2.8, siêu bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Sang ngày 3.8, siêu bão Dolphin có thể đổi hướng di chuyển từ tây tây bắc thành hướng tây với tốc độ trung bình khoảng 25 km/giờ, hướng về khu vực Phúc Kiến - Chiết Giang, Trung Quốc.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 5.8 trở đi, khi siêu bão Dophin tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), sẽ khiến gió tây nam trên vùng biển phía nam của Biển Đông thổi mạnh hơn.

Dự báo trong các ngày từ ngày 6 - 7.8, vùng biển khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) sẽ có gió tây nam mạnh cấp 6 - 7, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động rất mạnh. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Dolphin.

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