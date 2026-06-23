Siêu bão Mekkhala giật trên cấp 17, chưa có dấu hiệu vào Biển Đông

Dự báo đường đi của siêu bão Mekkhala và áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương ẢNH: NCHMF

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong đêm 22.6, bão Mekkhala đã mạnh lên cấp 16 - cấp siêu bão. Đến 4 giờ sáng nay, siêu bão Mekkhala ở vị trí vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc và 125,2 độ kinh đông, mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Hiện tại, siêu bão Mekkhala ở phía đông đảo Luzon (Philippines) và đang đổi hướng lên phía bắc, đi dọc theo vùng biển phía đông Philippines hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản. Đây là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong 22 năm qua tại tây bắc Thái Bình Dương.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, siêu bão Mekkhala di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5 km/giờ và có dấu hiệu đổi hướng lên phía bắc, hướng về phía nam Nhật Bản với cấp 16, giật trên cấp 17. Sau đó bão đi theo hướng đông bắc, hướng về phía vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngoài siêu bão Mekkhala thì ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương vừa hình thành một áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4 giờ sáng nay 23.6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,9 độ vĩ bắc và 146,2 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển song song với siêu bão Mekhala.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, chưa có dấu hiệu siêu bão Mekhala và áp thấp nhiệt đới nói trên di chuyển vào Biển Đông.