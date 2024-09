Siêu bão số 3: Thanh Hóa cấm biển từ 12 giờ trưa 6.9

Tối 5.9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung ứng phó với siêu bão số 3.



Nhiều tàu thuyền của ngư dân Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú bão để ứng phó siêu bão số 3 ẢNH: MINH HẢI

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai công tác phòng, chống bão trước hết phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, nhất là trẻ em và những người yếu thế.

Yêu cầu bí thư và chủ tịch đơn vị cấp huyện đình hoãn các cuộc họp không thật cấp bách; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công từng người trong ban thường vụ, chủ tịch và các phó chủ tịch phải trực tiếp đến các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống bão.

Đối với người dân sinh sống hoặc làm việc tại các khu vực nguy hiểm thì kiên quyết không cho ở lại khu vực này khi bão ảnh hưởng trực tiếp và có mưa lớn, nếu cần thiết thì thực hiện cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Trường hợp địa phương nào chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống bão thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị đó; các chủ doanh nghiệp, chủ tàu thuyền, chủ lồng bè không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cũng sẽ bị xử lý.

Tỉnh Thanh Hóa cấm biển từ 12 giờ ngày 6.9 để phòng chống siêu bão số 3 ẢNH: MINH HẢI

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương tổ chức cấm biển từ 12 giờ ngày 6.9.

Theo tổng hợp của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 6.116 phương tiện với 19.901 lao động khai thác thủy hải sản. Đến 15 giờ ngày 5.9, có 5.364 phương tiện với 15.982 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn; còn 752 phương tiện với 3.919 lao động đang trên biển, đã được thông báo để vào nơi tránh trú bão.

Về dự báo mưa do ảnh hưởng của bão số 3, lúc 15 giờ 30 ngày 5.9, Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa đưa ra dự báo từ đêm 6.9 đến ngày 7.9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và có giông, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi hơn 200 mm.