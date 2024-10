Siêu bão 'thế kỷ' Milton áp sát Florida, ông Biden nói sơ tán là chuyện 'sống chết'

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 8.10 nói việc sơ tán trước bão Milton là "vấn đề sống còn". Ông kêu gọi những người dân được lệnh sơ tán hãy tuân thủ ngay lập tức, sau khi cơn bão lớn ập vào bán đảo Yucatan của Mexico, mang theo mưa lớn và gió trên đường đến bờ biển vịnh Florida.

Một góc nhìn từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cho thấy một cơn bão quái vật dự kiến sẽ còn lớn hơn nữa trước khi đổ bộ vào khu vực vịnh Tampa (Mỹ) vào hôm 9.10.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão Milton đang tiến triển trước khi đổ bộ vào Florida (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Các xa lộ dẫn ra khỏi khu vực này đã bị kẹt cứng vì dòng người Florida sơ tán. Đây sẽ là lần đầu tiên bão đổ bộ trực tiếp vào vịnh kể từ năm 1921.

Tiến sĩ Daniel Gllford, nhà khoa học khí hậu, cho biết bão Milton đã xảy ra hiện tượng mà ông gọi là tăng cường nhanh chóng.

"Sự gia tăng nhanh chóng là điều đang trở nên phổ biến hơn khi thế giới đang nóng lên. Chúng ta biết rằng khi con người làm tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển, chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch, chúng ta đang làm tăng nhiệt độ trên toàn hành tinh. Và ở một số nơi như vịnh Mexico, nhiệt độ thực sự tăng nhanh hơn so với những nơi khác trên đại dương. Và điều đó có nghĩa là có nhiều nhiên liệu hơn cho những cơn bão này so với khi chúng ta không đốt khí nhà kính", ông Daniel cho biết thêm.

Trong khi cường độ của bão Milton có khả năng dao động, thì bão dự kiến cũng sẽ tăng gấp đôi về quy mô, khiến hàng trăm km bờ biển nằm trong vùng nguy hiểm do bão dâng, theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ.

Bờ biển phía tây đông dân của Florida vẫn đang phải chật vật xử lý hậu quả cơn bão Helene tàn khốc cách đây chưa đầy hai tuần.

Các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được tiến hành trên khắp vùng Đông Nam Mỹ sau khi Helene đổ bộ vào đất liền vào ngày 26.9, khiến hơn 200 người thiệt mạng trên sáu tiểu bang và gây thiệt hại hàng tỉ USD.