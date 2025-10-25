'Siêu đô thị biển xuất sắc' gọi tên CaraWorld Cam Ranh

Giải thưởng không chỉ ghi nhận sự đầu tư bài bản và tầm nhìn chiến lược từ phía chủ đầu tư, mà còn đánh dấu bước tiến nổi bật của bất động sản ven biển Khánh Hòa trên bản đồ khu vực. Việc CaraWorld Cam Ranh được lựa chọn trong hàng chục đề cử toàn quốc cho thấy tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường, cũng như sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà phát triển. Điều này càng củng cố vị thế tiên phong của CaraWorld - một đô thị biển được quy hoạch bài bản, sở hữu bộ đôi hạ tầng đường hàng không và đường thủy, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và định hướng phát triển bền vững.

Vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ và hướng phát triển khác biệt

Tọa lạc tại Bãi Dài, Cam Ranh - khu vực được bình chọn là Top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh theo Tạp chí National Geographic (US), CaraWorld sở hữu quỹ đất gần 800 ha, trải dài gần 5 km đường bờ biển cát trắng, liền kề sân bay quốc tế và cảng biển quốc tế Cam Ranh. Không chỉ thuận lợi về giao thông và kết nối vùng, vị trí của CaraWorld còn mở ra nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai khi khu vực này đang trở thành trung tâm phát triển mới của tỉnh Khánh Hòa, với hạ tầng được đầu tư đồng bộ và đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó TGĐ KN Cam Ranh (ngoài cùng bên phải) và bà Phạm Tú Cầu - Phó TGĐ KN Cam Ranh (ở giữa), đại diện CĐT CaraWorld nhận giải "Best Coastal Mega Township Development"

Điểm tạo nên giá trị khác biệt cho dự án nằm ở tư duy quy hoạch: thay vì chỉ đơn thuần là khu nghỉ dưỡng hay khu dân cư, CaraWorld được xây dựng như "cửa ngỏ biển - trời mở ra thế giới", nơi tích hợp đầy đủ các chức năng an cư, thương mại, giải trí và du lịch nghỉ dưỡng trong một tổng thể nhất quán. Các phân khu được triển khai bài bản theo từng giai đoạn, với đa dạng mô hình như khu dân cư cao cấp, khách sạn từ 3 đến 6 sao hay 38 đại tiện ích đẳng cấp như công viên thể thao nước, tổ hợp nhà hàng - siêu thị - cà phê phong cách Ý, các công viên chủ đề và hệ thống không gian mở ven biển, đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân và du khách.

Một điểm đặc biệt được ban giám khảo đánh giá cao là sự linh hoạt trong thiết kế và bố cục tiện ích. Dự án được phát triển theo tỷ lệ vàng 70/30 giữa tiện ích có mái che và không gian mở ngoài trời, mang lại sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng tiện nghi và trải nghiệm thiên nhiên. Mỗi khu vực đều được chú trọng tính kết nối liên hoàn, vừa đảm bảo tính riêng tư, vừa khuyến khích cộng đồng cư dân tương tác và tận hưởng không gian sống năng động, hài hòa.

Đô thị biển hài hòa thiên nhiên - kết nối đa thế hệ

Ngay từ khi bắt đầu quy hoạch, CaraWorld Cam Ranh đã đặt trọng tâm vào việc bảo tồn yếu tố tự nhiên và tạo lập không gian sống giao hòa với biển cả. Các trục cảnh quan chính trong dự án đều được thiết kế mở, hướng biển, kết nối với hệ thống công viên ven bờ, hồ nước cảnh quan và tuyến đường dạo bộ chạy dọc bãi biển. Không gian cây xanh, mặt nước và ánh sáng tự nhiên được tính toán để hiện diện ở mọi phân khu, giúp cư dân luôn cảm nhận được sự thư thái, trong lành và giá trị sống gần gũi với thiên nhiên mỗi ngày.

Phối cảnh tổng thể Siêu đô thị biển CaraWorld Cam Ranh

Điều này đặc biệt quan trọng với các gia đình đa thế hệ hoặc nhóm khách hàng dài ngày - những người vừa cần đầy đủ tiện ích vận hành nội khu, vừa mong muốn môi trường sống cân bằng, yên tĩnh và có tính chữa lành. Việc lồng ghép giữa yếu tố sinh thái và cấu trúc đô thị hiện đại là một điểm nhấn khiến CaraWorld khác biệt với phần lớn các dự án nghỉ dưỡng hiện có, vốn thường thiên về yếu tố thương mại hơn là tính dài hạn trong trải nghiệm sống.

Không chỉ chú trọng tới cư dân, CaraWorld còn hướng đến đối tượng khách du lịch chất lượng cao, với hệ thống khách sạn, khu lưu trú cao cấp và tổ hợp giải trí được phát triển theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là lý do giúp dự án được kỳ vọng trở thành một điểm đến độc lập trên bản đồ du lịch Khánh Hòa trong tương lai gần - nơi không chỉ dừng lại ở nghỉ dưỡng, mà còn là nơi lưu trú, làm việc và kết nối cộng đồng theo phong cách sống mới.

Liên tục ghi danh tại các giải thưởng lớn

Dự án CaraWorld Cam Ranh do KN Cam Ranh - thành viên của Tập đoàn KN Holdings, làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp đang nổi bật trên thị trường bất động sản với hàng loạt dấu ấn tại Khánh Hòa, trong đó có tổ hợp KN Golf Links - nhiều năm liên tiếp được trao giải sân golf hàng đầu châu Á và là địa điểm đăng cai các giải đấu quốc tế. Uy tín từ chủ đầu tư chính là nền tảng quan trọng tạo nên sự tin tưởng cho giới đầu tư và khách hàng khi lựa chọn sở hữu sản phẩm tại CaraWorld.

Sân KN Golf Links nằm trong dự án CaraWorld đã tổ chức thành công chặng 1 Legend tour 2025 vào tháng 9/2025

Trong những năm gần đây, KN Cam Ranh liên tục được vinh danh với các giải thưởng uy tín như Top 10 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam năm 2024 (VNREA), Top 10 doanh nghiệp bất động sản triển vọng nhất năm 2024 (VNREA) và nhiều danh hiệu khác ghi nhận năng lực triển khai dự án quy mô lớn gắn với yếu tố phát triển bền vững. Với CaraWorld, doanh nghiệp không chỉ đặt mục tiêu tạo ra một khu đô thị nghỉ dưỡng, mà còn kiến tạo một cộng đồng sống đúng nghĩa, nơi mỗi cư dân có thể tự hào vì được sống trong một không gian có bản sắc và giá trị gia tăng theo thời gian.

Việc được vinh danh tại Vietnam Property Awards 2025 là kết quả xứng đáng cho một dự án được chuẩn bị kỹ lưỡng, phát triển đồng bộ và có chiều sâu chiến lược. Với vị trí hiếm có, quy hoạch nhất quán và cam kết đầu tư nghiêm túc từ chủ đầu tư, CaraWorld Cam Ranh không chỉ là một biểu tượng mới của bất động sản ven biển mà còn là điểm sáng góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng dài hạn cho khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa trong hành trình vươn tầm quốc tế.