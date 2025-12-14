'Siêu dự án' 855.000 tỉ bên sông Hồng là khát vọng nhiều đời của người thủ đô’

Sáng 14.12, tại kỳ họp thứ 29, đa số các đại biểu HĐND TP.Hà Nội có mặt đã biểu quyết thống nhất nguyên tắc, chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn TP.Hà Nội.

Đại biểu HĐND TP.Hà Nội Trịnh Xuân Quang phát biểu tại hội trường ẢNH: NGUYỄN HỢP

Kỳ vọng tạo thành "kỳ tích sông Hồng"

Phát biểu tại hội trường, đại biểu HĐND TP.Hà Nội Trịnh Xuân Quang cho biết, dự án trục cảnh quan đại lộ sông Hồng mang ý nghĩa chiến lược góp phần thúc đẩy đột phá kinh tế - xã hội, phát triển không gian đô thị thủ đô, được kỳ vọng tạo thành "kỳ tích sông Hồng" trong kỷ nguyên mới.

Theo ông Quang, thực tế ý tưởng về một đô thị lớn phát triển 2 bên bờ sông Hồng đã manh nha từ lâu, và thực sự bùng nổ rõ nét nhất sau năm 1954 và đặc biệt là những năm 2000 với Quy hoạch thủ đô Hà Nội để mở rộng, chuyển dịch trọng tâm phát triển sang phía bắc sông Hồng với tầm nhìn phát triển thủ đô bền vững, lấy sông Hồng làm trái tim.

"Thực sự dự án này là khát vọng nhiều đời của người dân thủ đô, của nhiều thế hệ lãnh đạo. Thì nay, khát vọng ấy có cơ hội sớm thành hiện thực", ông Quang nói.

Cho ý kiến thêm đối với dự án, ông Quang cho biết, qua số liệu khảo sát có 50.000 hộ dân (khoảng 200.000 người) Hà Nội chịu ảnh hưởng của dự án, bị gián đoạn, xáo trộn về nơi ở, học tập, sản xuất kinh doanh.

Đó là một con số tác động rất lớn nên ông Quang lưu ý, quá trình lập, phê duyệt quy hoạch, phân kỳ đầu tư dự án cần lưu ý kế hoạch tái định cư, cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng thuận lợi nhất, ưu tiên bố trí chỗ ở tốt hơn, tạo lập khái niệm khu đô thị tái định cư văn minh, đảm bảo điều kiện sống cho người dân bị ảnh hưởng.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội thông qua chủ trương ẢNH: NGUYỄN HỢP

Lựa chọn nhà đầu tư đủ tầm, đủ lực

Cạnh đó, theo đại biểu Trịnh Xuân Quang, cần thiết lập mạng lưới giao thông đồng bộ. Bảo tồn di tích văn hóa lịch sử, các làng nghề truyền thống, nổi tiếng của thủ đô dọc 2 bên sông Hồng.

Đồng thời đối với quy hoạch cũng cần rà soát kỹ, đối chiếu các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân đã có chủ trương đầu tư trong phạm vi dự án để có giải pháp bảo lưu, cập nhật, hoặc có giải pháp khác phù hợp.

"Về lựa chọn nhà đầu tư, nhằm đảm bảo tính khả thi của đại dự án quan trọng này, tôi đề nghị Thành ủy - UBND TP.Hà Nội sáng suốt lựa chọn nhà đầu tư phải thật sự tâm huyết, tin cậy có đủ năng lực tài chính, cần đánh giá kỹ lưỡng nguồn lực, nguồn tài chính thực chất để thực hiện dự án đến cùng", ông Quang cho hay.

Trong báo cáo thẩm tra, Đô thị HĐND TP.Hà Nội cũng đề nghị quan tâm đến vấn đề hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho các đối tượng khi Nhà nước thu hồi đất.

Nghiên cứu kỹ ảnh hưởng của các công trình, dự án đến hành lang an toàn đê điều, thoát lũ lòng sông theo quy định. Cạnh đó, cần đánh giá ảnh hưởng hành lang thoát lũ khi đầu tư dự án này đảm bảo không thu hẹp hành lang thoát lũ; đánh giá tác động môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết; đánh giá tác động của dự án đến đời sống dân sinh và kinh tế - xã hội…

Phấn đấu hoàn thành vào năm 2030 Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông khoảng 80 km; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha. Dự án gồm 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 và 2 lần lượt triển khai tại tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng, bao gồm trục giao thông, công viên cảnh quan và tái thiết đô thị. Dự án thành phần 3 là tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 45 km, kết nối đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Dự án thành phần 4 là các khu đô thị tái định cư, triển khai tại chỗ hoặc tại các quỹ đất đối ứng. Dự án nằm trên khu vực dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã, phường của thành phố. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 855.000 tỉ đồng; dự kiến khởi công vào ngày 19.12 và hoàn thành dự án vào năm 2030.



