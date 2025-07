Siêu du thuyền có công viên nước trên biển lớn nhất thế giới sắp ra khơi

Siêu du thuyền Star of the Seas của Royal Caribbean sẽ ra khơi vào tháng 8 tại cảng Canaveral ở Florida, Mỹ, bắt đầu với hành trình vòng quanh thế giới trong 180 ngày.

Chiếc siêu du thuyền mới này đã được đội ngũ Royal Caribbean chào đón tại một xưởng đóng tàu ở Turku, Phần Lan vào tuần trước.

Con tàu này là "chị em" với Icon of the Seas, cùng của hãng tàu Royal Caribbean, hiện là du thuyền lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cả hai đều có thể chở 5.610 hành khách - khiến chúng trở thành hai du thuyền lớn nhất, với tổng trọng tải 248.633 tấn, dài 365m, rộng 65m, cao 20 tầng…

Siêu du thuyền sẽ chính thức ra khơi vào mùa hè này ẢNH: ROYAL CARIBBEAN

Đối với những người thích vui chơi dưới nước, con tàu sẽ là nơi có công viên nước lớn nhất trên biển, với 6 đường trượt phá kỷ lục. Các đường trượt bao gồm đường trượt nước thả mình cao nhất trên biển, đường trượt nước rơi tự do đầu tiên trên biển và 2 đường trượt bè.

Đối với những người thích té nước, còn có vịnh Splashaway với vòi rồng, đài phun nước, hồ bơi và bồn tạo sóng. Hành khách cũng có thể thử lướt sóng trên máy mô phỏng lướt sóng dài 12m. Tổng cộng, du thuyền có 7 hồ bơi - bao gồm cả hồ bơi dành cho gia đình và hồ bơi dành cho người lớn.

Star of the Seas là siêu du thuyền độc đáo với vô số hoạt động ẢNH: ROYAL CARIBBEAN

Ngoài ra, các gia đình có thể đến hồ bơi Water's Edge với tầm nhìn ra biển. Đối với những ai thích ở nơi khô ráo, có sân golf mini Lost Dunes để khám phá hoặc tường leo núi Adrenaline Peak. Và đối với những người dũng cảm, có Crown's Edge - một phần là đường đi bộ trên không, một phần là trò chơi cảm giác mạnh, cao 46m so với mực nước biển.

Đối với trẻ lớn hơn, có các hoạt động dành riêng, bao gồm Social020 - nơi có lối vào bí mật dẫn đến phòng chơi game, phòng karaoke và rạp chiếu phim. Cũng sẽ có một công viên ở giữa tàu, với hơn 30.500 cây xanh.

Con tàu cùng giữ kỷ lục lớn nhất thế giới ẢNH: ROYAL CARIBBEAN

Về giải trí, trên tàu cũng có rất nhiều lựa chọn. Bản vẽ boong tàu cũng tiết lộ một phòng hòa nhạc, sòng bạc, trung tâm thể dục rộng rãi, một quán Starbucks, một phòng thoát hiểm, một spa và các cầu trượt.

Tại Nhà hát Hoàng gia, du khách cũng có thể xem vở kịch Back to the Future của Broadway.

Ngoài ra còn có một sân băng mang tên Absolute Zero, nơi sẽ có các buổi biểu diễn của các vận động viên trượt băng chuyên nghiệp.

Có hơn 40 địa điểm ăn uống trên tàu, bao gồm các lựa chọn ăn uống miễn phí và các nhà hàng đặc sản mà hành khách sẽ phải trả thêm phí.

Hòn đảo tư nhân có 14 đường trượt nước và 7 bãi biển ẢNH: ROYAL CARIBBEAN

Các chuyến du ngoạn trên tàu Star of the Seas cũng sẽ đến Perfect Day tại CocoCay - một hòn đảo tư nhân ở Bahamas. Một chuyến du ngoạn trên tàu Star of the Seas có giá từ 2.899 bảng Anh/người (khoảng 104 triệu đồng).

Chuyến đi đầu tiên sẽ khởi hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2025.