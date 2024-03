Trải nghiệm bên trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới trị giá 2 tỉ USD

Con tàu có kích thước gấp 5 lần tàu Titanic và chi phí xây dựng của nó lên tới gần 2 tỉ USD, được thiết kế để chứa tới gần 10.000 người, gồm khoảng 7.600 khách và 2.350 thủy thủ đoàn.



Khi đến cảng Miami, Mỹ, điều khiến du khách chú ý ngay lập tức là những đường trượt nước phức tạp nhưng đầy màu sắc nằm trên đỉnh Icon of the Seas cao 20 tầng. Các tàu du lịch khác trong cảng bị lu mờ khi so sánh với con tàu khổng lồ này.

Siêu du thuyền vừa được đưa vào khai thác cuối tháng 1 Saul Martinez - The Washington Post

Icon of the Seas được đóng ở Phần Lan và khai thác ở Mỹ. Con tàu dường như to gấp đôi một "đồng nghiệp" khác ở bên cạnh Saul Martinez - The Washington Post

Địa điểm diễn ra tất cả các hoạt động và phiêu lưu trên tàu là Thrill Island, nơi du khách có thể tìm thấy công viên nước lớn nhất thế giới trên biển. Có 6 đường trượt nước lớn, trong đó đường trượt giảm áp. Đây được cho là đường trượt rơi tự do đầu tiên trên biển.

Một tính năng khác trên Thrill Island là Crown's Edge, giống như skywalk nhưng có xen kẽ chướng ngại vật và zipline. Về cơ bản, người tham gia sẽ được giữ bằng dây và gắn vào lan can, trước khi phải bước lên skywalk, nằm ở độ cao khoảng 16m so với mặt biển.

Những người mắc chứng sợ độ cao có thể bỏ qua địa điểm này và thay vào đó hãy xem các dịch vụ khác của Thrill Island, bao gồm sân golf thu nhỏ, đường chạy bộ, sân thể thao dành cho chơi bóng rổ, bóng chuyền...

Hành khách đi cùng trẻ nhỏ có thể đến khu Surfside, một không gian dành riêng cho gia đình, nơi người lớn có thể thư giãn trong khi vẫn để mắt đến con mình. Ngoài ra, khu vui chơi còn có những đường trượt nước khổng lồ Saul Martinez - The Washington Post/Business Insider

Tại khu phố ba tầng Chill Island, du khách có thể tìm thấy 4 trong số 7 hồ bơi mà Icon of the Seas sở hữu (vịnh Royal được cho là hồ bơi lớn nhất trên biển). Bên cạnh đó còn có 9 xoáy nước nằm khắp khu vực, cũng như Cove Pool (hồ bơi vô cực) và Swim & Tonic, quán bar bơi lội đầu tiên trên biển của Royal Caribbean RC

The Hideaway at Deck 15 là khu vực chỉ dành cho người lớn có hồ bơi vô cực lơ lửng đầu tiên trên biển RC

Các điểm tham quan ở Surfside, khu phố thân thiện với gia đình trên tàu Saul Martinez - The Washington Post

Icon of the Seas tự hào có nhiều lựa chọn ăn uống từ ẩm thực Ý, Địa Trung Hải, Mexico, châu Á và ẩm thực kết hợp. Có hơn 40 nhà hàng, quán bar, quán cà phê và sảnh khách trên tàu Saul Martinez - The Washington Post

Du thuyền tổ chức nhiều show diễn phù hợp cho mọi lứa tuổi Business Insider

Aquadome là mái vòm nặng 363 tấn với 673 tấm kính và 712 tấm nhôm, có thác nước cao 17m chảy vào ban ngày. Một trong những điểm nổi bật của Aquadome là nhà hát, nơi tổ chức các chương trình biểu diễn nhào lộn dưới nước để hành khách thưởng thức vào buổi tối Saul Martinez - The Washington Post

Có tổng cộng 28 loại phòng trên tàu. Tuy nhiên, đắt nhất là Ultimate Family Townhouse - căn hộ ba tầng có sức chứa 6 người, có cầu trượt trong nhà và tấm bạt lò xo, không gian chiếu phim, phòng karaoke, sân riêng, hai ban công và các tiện nghi khác. Mặc dù có giá lên tới 80.000 đô la Mỹ một tuần, nhưng căn này đã được bán hết cho cả năm 2024 Saul Martinez - The Washington Post/Business Insider

Bên trong siêu du thuyền lớn nhất thế giới trông giống như một khu phố Saul Martinez - The Washington Post/Business Insider