‘Siêu lừa gặp siêu lầy’ cán mốc 1 triệu vé, ‘nhá hàng’ phần 2 tại Thái Lan

Nhân dịp Siêu lừa gặp siêu lầy cán mốc 1 triệu lượt vé bán ra, đạo diễn Võ Thanh Hòa bất ngờ tung đoạn video bật mí phần 2 - hành trình mới của Anh Tú và Mạc Văn Khoa tại xứ sở chùa Vàng cùng sự góp mặt đặc biệt của Saichia Wongwirot - người được biết đến với hình ảnh "người gián" trong một quảng cáo nổi tiếng Thái Lan.

Anh Tú và Mạc Văn Khoa có màn hợp tác cùng diễn viên Thái Lan trong phần 2 của Siêu lừa gặp siêu lầy ĐPCC

Theo đó, sau khi hoàn lương với cú lừa thế kỷ ở phần 1 hiện đang chiếu tại rạp, Tú (Anh Tú) và Khoa (Mạc Văn Khoa) có chuyến đi đến Thái Lan theo lời mời bí ẩn của hội Hermes - một tổ chức bí ẩn được xem là sứ giả của các vị thần, kẻ trộm cũng như lập lại trật tự trong thế giới lừa đảo. Chính câu chốt hạ "I'm in" (Tôi tham gia) của Anh Tú, Mạc Văn Khoa như lời khẳng định về một hành trình mới đầy mới lạ tại nơi đất khách.

Chưa dừng lại ở đó, ê kíp quyết định tăng tính tò mò của người xem khi tiết lộ một trong những người đưa tin của hội Hermes - diễn viên Saichia Wongwirot. Với các "mọt" phim Thái, đây không phải là cái tên xa lạ. Anh từng đảm đương vai thầy pháp lầy lội trong phim Oan hồn cũng như góp mặt tại các dự án của Hollywood như Batman Begins và Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life. Không chỉ tham gia đóng phim điện ảnh và mang đến nhiều màu sắc thú vị cho từng vai diễn của mình, Saichia Wongwirot còn được biết đến biệt danh "người gián" bởi màn hóa thân ấn tượng của anh trong một quảng cáo về thuốc xịt côn trùng nổi tiếng tại Thái Lan và cả Việt Nam. Do đó, màn xuất hiện bất ngờ của Saichia kết hợp cùng Anh Tú và Mạc Văn Khoa càng khiến người hâm mộ mong chờ vào những phi vụ lầy lội, hài hước hơn nữa.

Saichia Wongwirot quen mặt với khán giả Việt thông qua đoạn quảng cáo hài hước CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ về đoạn video này, đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết: "Ban đầu, đoạn cut này được tôi đưa vào phần phim chính thức và đóng vai trò như một cái kết mở của phim. Thế nhưng tôi nghĩ việc khép lại hành trình của bộ tứ (bao gồm Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Trung Lùn, Ngọc Phước) tại Việt Nam đã là một cái kết quá đẹp và hài hước rồi. Tôi sẽ để dành đoạn cut này cho một dịp khác thích hợp hơn. Ngoài ra, tôi cũng không ngại cho mọi người biết phim sẽ có phần 2 trong thời gian tới".

Nói về diễn viên người Thái - Saichia Wongwirot, đạo diễn Võ Thanh Hòa bày tỏ: "Anh ấy là người hài hước, làm việc chuyên nghiệp và có những sắc thái rất thú vị để khiến nhân vật của mình trở nên khó đoán. Với vai trò một người đưa tin của hội Hermes, anh Saichia là một mắt xích quan trọng nhưng không kém chiêu trò trong phần 2".

Siêu lừa gặp siêu lầy đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phòng vé CẮT TỪ PHIM

Trong khi đó, Anh Tú cho biết hành trình đến Thái Lan là sự kiện bất ngờ. "Kịch bản của phần 2 với tôi vẫn là dấu chấm hỏi, tôi chỉ biết Hòa muốn quay cảnh cả Tú và Khoa gặp gỡ sứ giả hội Hermes sau vụ động trời ở Việt Nam thôi. Thế nên, trong cảnh đó, tâm lý tò mò của tôi là thật, cảm xúc vừa hồi hộp vừa bất ngờ vừa dò xét đối phương cũng là thật". Riêng Mạc Văn Khoa hóm hỉnh: "Với tôi, Hòa là một đạo diễn tinh quái và có nhiều cách để "bơm" cảm xúc cho diễn viên. Giống như cảnh gặp mặt anh Saichia, mãi gần lên set thì tôi mới biết nên tâm lý bất ngờ hoàn toàn là thật".

Khi được hỏi liệu việc bất ngờ hé lộ phần 2 Siêu lừa gặp siêu lầy vào thời điểm này có phải là một nước đi quá tự tin của ê kíp không, đạo diễn Võ Thanh Hòa thẳng thắn: "Thật ra là không. Tôi không giấu chuyện Siêu lừa gặp siêu lầy sẽ có phần 2 nên tôi nghĩ đó không phải là sự tự tin, đúng hơn là hành trình mà ê kíp muốn đi tiếp cùng bộ tứ lầy - lừa này. Hơn nữa, ở địa điểm mới, những phi vụ, mắt xích mới và các chiêu trò tung ra cũng sẽ khác hơn để mang lại một câu chuyện mới mẻ, tôi nghĩ đó vẫn là món ăn đủ hương vị cho khán giả thưởng thức".

Đồng tình với ý kiến này, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc cho biết: "Ngay từ đầu, Siêu lừa gặp siêu lầy được dự tính là sản phẩm gồm 3 phần. Vậy nên kịch bản đã được phát triển theo hướng mở cho phần 2. Do đó, ê kíp rất mong được lắng nghe các ý kiến từ khán giả để làm tốt hơn ở phần sau".