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    Siêu mẫu Cindy Crawford lần đầu lên tiếng sau cú sốc mất con trai duy nhất

    Quỳnh như
    Quỳnh như
    Gần một tháng sau khi con trai Presley Gerber qua đời ở tuổi 27, siêu mẫu Cindy Crawford lần đầu chia sẻ nỗi đau mất mát, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về con trai và lòng biết ơn trước tình cảm của mọi người.
    Siêu mẫu Cindy Crawford lần đầu lên tiếng sau cú sốc mất con trai duy nhất - Ảnh 1.

    Presley Gerber qua đời, để lại nỗi mất mát lớn đối với gia đình siêu mẫu Cindy Crawford

    ẢNH: AFP

    Hôm 18.10, trên Instagram có hơn 8 triệu người theo dõi, siêu mẫu Cindy Crawford lần đầu lên tiếng sau sự ra đi đột ngột của Presley Gerber (27 tuổi). Cô đăng ảnh đen trắng hình ảnh của cố người mẫu, bày tỏ nỗi niềm: "Chúng tôi vô cùng đau lòng khi mất đi người con trai và người anh trai yêu quý của mình". Crawford cho biết gia đình cảm thấy may mắn khi có Presley trong cuộc đời suốt 27 năm, đồng thời bày tỏ niềm tự hào về sự tử tế, chân thành và tình yêu thương mà anh dành cho mọi người.

    Siêu mẫu 60 tuổi cũng gửi lời cảm ơn bạn bè, người thân và những người xa lạ đã chia sẻ, động viên gia đình trong thời điểm khó khăn. Bài viết khép lại bằng lời nhắn gửi đầy tình cảm thay mặt những người thân còn lại: "Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, con trai yêu quý của chúng ta, chúng ta yêu con mãi mãi. Mẹ, bố và Kaia".

    Không lâu sau đó, người mẫu Kaia Gerber đăng tâm thư gửi anh trai, kèm video và hình ảnh thời thơ ấu của hai người. Cô gọi Presley là người thầy lớn trong cuộc đời mình, đồng thời thổ lộ nỗi đau khi phải học cách sống mà không còn anh bên cạnh. Bài đăng nhận được nhiều lời chia buồn từ người nổi tiếng, trong đó có Paris Hilton và Cara Delevingne.

    Siêu mẫu Cindy Crawford lần đầu lên tiếng sau cú sốc mất con trai duy nhất - Ảnh 2.

    Siêu mẫu Cindy Crawford bên chồng - doanh nhân Rande Gerber và hai con: Presley Gerber - Kaia Gerber

    ẢNH: AFP

    Presley Gerber qua đời ngày 20.9 tại một cơ sở cai nghiện ở Los Angeles (Mỹ). Theo truyền thông Mỹ, anh được cho là tử vong do dùng thuốc quá liều, song nguyên nhân chính thức chưa được công bố. Gia đình từng đề nghị công chúng tôn trọng sự riêng tư trong thời gian đau buồn.

    Trước khi qua đời, Presley nhiều lần công khai chia sẻ về cuộc chiến với chứng nghiện opioid, trầm cảm và những vấn đề sức khỏe tinh thần. Năm 2023, anh cũng thực hiện chuỗi nội dung Mental Health Mondays trên Instagram để chia sẻ trải nghiệm và nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần. Những năm cuối đời, anh nỗ lực cai nghiện và cởi mở hơn về những khó khăn cá nhân.

    Presley Gerber sinh năm 1999, là con trai duy nhất của Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber. Sở hữu vẻ ngoài thu hút cùng chiều cao 1,83 m, anh nhanh chóng "nối nghiệp" người mẹ vốn là siêu mẫu huyền thoại. Presley ký hợp đồng với IMG Models từ năm 15 tuổi, lần đầu sải bước trên sàn diễn thời trang khi mới 16. Người mẫu 9X từng trình diễn cho nhiều nhà mốt lớn: Burberry, Dolce & Gabbana , Bottega Veneta , Tommy Hilfiger và Ralph Lauren… cùng nhiều chiến dịch quảng cáo cho Calvin Klein, Celine, Omega. 

    Năm 2017, Presley Gerber giành chiến thắng hạng mục Ngôi sao đột phá do độc giả bình chọn dành cho nam giới trong giải thưởng Người mẫu của năm của Models.com. Ngoài ra, con trai siêu mẫu Cindy Crawford từng đóng MV, tham gia chương trình thực tế.

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