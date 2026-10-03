Siêu mẫu Cindy Crawford muốn làm rõ cái chết của con trai

Presley Gerber, con trai của Cindy Crawford và doanh nhân Rande Gerber, qua đời ngày 20.9 ở tuổi 27 sau một vụ nghi dùng thuốc quá liều. Điều khiến gia đình đặt ra nhiều câu hỏi là chỉ vài giờ trước khi qua đời, Presley Gerber đã được đưa vào một cơ sở lưu trú hỗ trợ cai nghiện tại Santa Monica (California, Mỹ). Sau đó, anh được phát hiện tử vong ngay tại đây.

Gia đình muốn làm rõ trách nhiệm của những người liên quan

Theo nguồn tin được nhà báo Rob Shuter đăng tải trên Naughty But Nice, Cindy Crawford và Rande Gerber đang cân nhắc thực hiện các biện pháp pháp lý đối với trung tâm điều trị cũng như người hỗ trợ cai nghiện được cho là đã đưa Presley Gerber tới cơ sở rồi rời đi. Cặp đôi muốn biết đầy đủ những gì đã xảy ra kể từ thời điểm con trai bước vào trung tâm cho đến khi được phát hiện tử vong. Một trong những vấn đề họ đặc biệt muốn làm rõ là vì sao Presley Gerber lại bị để một mình trong tình trạng dễ gặp nguy hiểm. "Cindy và Rande không chỉ muốn có câu trả lời, họ muốn những người có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm. Họ đang xem xét mọi lựa chọn pháp lý có thể. Nếu có sai sót xảy ra, họ muốn phải có hậu quả tương xứng", một nguồn tin nói.

Bi kịch của con trai khiến gia đình Cindy Crawford muốn làm sáng tỏ câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của Presley Gerber Ảnh: Reuters

Người được cho là đã đưa Presley Gerber đến cơ sở cai nghiện cũng nằm trong số những người mà gia đình muốn xác định rõ trách nhiệm. "Con trai họ được đưa tới đó vì cần được giúp đỡ. Câu hỏi mà họ đặt ra là tại sao một thanh niên 27 tuổi đang trong tình trạng dễ tổn thương và được cho là chịu ảnh hưởng của chất gây nghiện lại có thể bị để một mình trong phòng chỉ vài giờ trước khi qua đời? Ai là người có trách nhiệm theo dõi anh ấy?", một nguồn tin khác cho biết.

Gia đình Gerber được cho là không muốn bất kỳ gia đình nào khác phải trải qua hoàn cảnh tương tự. "Họ muốn cơ sở đó phải đóng cửa. Và họ muốn tất cả những người liên quan, bao gồm cả người đã đưa Presley tới đó rồi rời đi, phải chịu trách nhiệm", nguồn tin nói. Theo Rob Shuter, mục tiêu của Cindy Crawford và chồng không chỉ là tìm hiểu nguyên nhân cái chết của con trai mà còn muốn xác định trách nhiệm cụ thể của những người có liên quan.

Thời điểm Presley Gerber qua đời, đại diện gia đình từng đưa ra tuyên bố với TMZ: "Gia đình mong được tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn và đau đớn này". Theo đoạn ghi âm mà People có được, Presley Gerber được cho là đã rơi vào tình trạng ngừng tim sau một vụ nghi dùng thuốc quá liều. Các nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Presley Gerber đã trải qua một giai đoạn không ổn định trước khi qua đời. "Cậu ấy luôn phải đối mặt với sự thiếu tự tin nghiêm trọng, gặp khó khăn trong việc chấp nhận con người thật của mình và chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn tự tin vào bản thân", một nguồn tin cho biết.

Theo những người từng tiếp xúc với Presley Gerber, anh dường như không còn là chính mình trong khoảng thời gian trước khi qua đời. Nguồn tin cho rằng Presley Gerber cảm thấy cuộc sống thiếu mục đích, chưa thực sự tìm được vị trí của bản thân và cũng không biết mình muốn đi đâu hay làm gì trong tương lai. Dù phải đấu tranh với nhiều vấn đề cá nhân, Presley Gerber được cho là rất mong muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào các chất gây nghiện.