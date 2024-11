Siêu mẫu Elle Macpherson tiết lộ lý do ly hôn tỉ phú Jeffrey Soffer

Siêu mẫu Úc Elle Macpherson đưa ra tuyên bố gây chấn động trong cuốn hồi ký mới có tên Elle: Life, Lessons and Learning to Trust Yourself (tạm dịch Elle: Cuộc sống, bài học và học cách tin tưởng bản thân).

Elle Macpherson và tỉ phú Jeffrey Soffer kết hôn vào năm 2013. Bốn năm sau, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Siêu mẫu tiết lộ rằng cô đã từ chối hóa trị và quyết định này ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của cô.

Siêu mẫu Elle Macpherson mắc ung thư vú năm 2017 ẢNH: NEW YORK POST

Elle Macpherson viết trong cuốn hồi ký: "Việc tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, tiếp theo là lựa chọn phương pháp điều trị khiến Jeff không tin tưởng và cảm thấy không thoải mái. Và thực sự quá trình này chính là giọt nước tràn ly… khiến mọi thứ thay đổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc và cả hai đều nhận ra điều đó".

Ung thư chưa di căn nhưng Elle Macpherson cho biết Jeffrey Soffer không phải là người thân duy nhất lo lắng về quyết định từ bỏ phương pháp điều trị truyền thống của cô. Hai người chia tay vào năm 2017.

Siêu mẫu có hai con với nhà tài chính Arpad Busson cũng thừa nhận rằng cô thậm chí còn không nói với những người họ hàng thân thiết nhất ở Úc về kế hoạch chữa bệnh của mình vì sợ họ không chấp thuận.

"Tôi không nói với gia đình ở Úc, thậm chí cả bố mẹ. Tôi không muốn đặt họ vào tình huống phải lo lắng từ xa và tôi biết rằng lựa chọn của tôi khác với những gì họ có thể tưởng tượng là tốt cho tôi", siêu mẫu nói về việc chữa bệnh ung thư trong hồi ký.

Elle Macpherson và tỉ phú Jeffrey Soffer ẢNH: NEW YORK POST

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Today của Úc vào tháng 9.2024, Elle Macpherson cho biết quyết định từ bỏ hóa trị không hề dễ dàng.

"Để rõ ràng hơn, tôi đã tìm kiếm rất nhiều lời khuyên từ bác sĩ. Điều đó rất thú vị, vì mỗi bác sĩ có ý kiến khác nhau về cách điều trị trường hợp ung thư vú cụ thể của tôi", cô nói thêm.

"Không có lộ trình điều trị rõ ràng và cũng không có sự đảm bảo nào cả. Vì vậy, tôi chỉ đưa ra quyết định dựa trên tất cả thông tin tôi thu thập được và những gì tôi cảm thấy phù hợp nhất với mình", siêu mẫu kể.

Căn bệnh của Elle Macpherson hiện đã thuyên giảm. Siêu mẫu xác nhận với chương trình rằng cô đã "khỏe mạnh" trở lại.