Siêu mẫu Khả Trang: Không dùng chuyện bạo hành để lấy lòng thương của khán giả

Sau vụ việc bị bạn trai hành hung, giam lỏng vào cuối năm 2021, Khả Trang nói cô không còn muốn nhắc lại chuyện cũ. Siêu mẫu 9X chia sẻ với Thanh Niên: “Tất cả những chuyện đó đều là quá khứ, tôi không xem đó là công cụ, phương tiện để lấy sự đồng cảm của mọi người. Tôi không nhắc tới nó nữa và muốn cuộc sống được bình ổn”. Trải qua chuyện buồn, người đẹp 30 tuổi trải lòng: “Trước khi tôi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi không nghĩ bản thân có thể chịu đựng đến thế nhưng khi tôi đã trải qua rồi, tôi biết mình đã cố gắng hết mức có thể, không còn một giải pháp nào nữa, mình hãy từ bỏ. Để khi mình bước ra khỏi mối quan hệ tình cảm đó, mình không còn gì hối tiếc nữa, tôi đã toàn tâm toàn ý cũng như cố gắng hết sức vì con cái và sự trọn vẹn của gia đình. Nhiều người từ bỏ quá nhanh sẽ hối hận vì không cố gắng hết sức, thậm chí, để đối phương có cơ hội níu kéo. Nên các bạn hãy cố gắng hết sức đến khi không còn cứu vãn được nữa, lúc đó hãy từ bỏ”.

Vượt qua biến cố tình cảm, Khả Trang dần ổn định cuộc sống và nỗ lực hết mình để nuôi dạy, chăm sóc con trai thật tốt. Siêu mẫu quốc tế 2018 tâm sự hiện tại cô chỉ đi dạy catwalk ở những lớp nhỏ lẻ đồng thời làm thêm công việc khác để có tài chính trang trải cuộc sống. “Thật ra, cuộc sống của tôi vất vả hơn khi mình là mẹ đơn thân nhưng con cái luôn là nguồn động lực để tôi cố gắng hơn. Bây giờ, đời sống chúng tôi đã ổn định, tôi cũng an toàn và mẹ con ở với nhau trong Sài Gòn”, bà mẹ trẻ chia sẻ.

Bên cạnh chuyện đời tư, Khả Trang cũng có những chia sẻ cởi mở về nghề. Cô nêu quan điểm trước tình trạng các người mẫu có xu hướng thi hoa hậu nhiều hơn: “Những người yêu thời trang cho rằng danh xưng người mẫu đang đi xuống nhưng fan sắc đẹp Việt lại nhận định đó là xu thế. Thực tế, hoa hậu không phải nghề mà chỉ là danh xưng, các cô gái dùng danh xưng đó để tham gia các hoạt động truyền cảm hứng và nó đang trở thành xu hướng mới. Việc các người mẫu tìm đến các cuộc thi sắc đẹp không có nghĩa họ đang tự hạ thấp hay thi phong trào, các người mẫu chỉ đang tạo dựng giá trị cho bản thân cũng như có cơ hội được rèn luyện thêm. Thông qua các cuộc thi đó, các người đẹp thực hiện được nhiều dự án đóng góp cho cộng đồng nên tôi nghĩ sự thay đổi này mang tính tích cực”.





Chân dài sinh năm 1992 bày tỏ rằng cô không thấy buồn khi các vị trí quan trọng trong một show diễn thời trang như first face hay vedette bắt đầu do các hoa hậu đảm nhận nhiều hơn. Cô chia sẻ ý kiến riêng: “Những người mẫu hiểu rằng dù không được vị trí first face hay vedette, các nhà thiết kế vẫn ưu ái cho họ những bộ đồ phô diễn được kĩ năng và có vị trí diễn đẹp. Điều đó đã thể hiện sự trân trọng của nhà thiết kế cũng như khẳng định được đẳng cấp của người mẫu. Ví dụ, chị Trang Phạm hay TyhD Thùy Dương, họ hiếm khi diễn first face hay vedette nhưng cả hai luôn được giao những trang phục rất khó, từ đó, họ được những người trong nghề thán phục. Có thể nhiều người không coi trọng điều này nhưng các nhà thiết kế hay những người trong nghề đều cảm thấy ngưỡng mộ, trân trọng đối với những nỗ lực của họ”.

Khả Trang sinh năm 1992, được nhiều người biết đến khi đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2015. Hồi 2018, người đẹp đại diện Việt Nam dự thi Supermodel International và xuất sắc giành giải quán quân. Ngoài ra, cô cũng từng thử sức mình tại các cuộc thi nhan sắc và đạt được một vài thành tích đáng chú ý như: Hoa khôi Du lịch Hà Nội 2012, Á khôi 1 Hoa khôi Thể thao Việt Nam 2012, Top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia 2016.

Cuối năm 2021, Khả Trang gây xôn xao dư luận khi đăng tải loạt hình ảnh bị bầm tím khắp cơ thể do bị bạo hành. Người mẫu 9X sau đó đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng, cung cấp một số hình ảnh liên quan đồng thời yêu cầu đưa đi giám định thương tích để làm rõ, xử lý người vi phạm theo pháp luật. Sau biến cố, cô lặng lẽ bắt đầu cuộc sống mới bên cạnh con trai nhỏ.