Siêu mẫu Minh Tú chịu di chứng rụng tóc, khó thở hậu Covid-19

MV biểu diễn vũ đạo (dance performance) ca khúc How you like that của BlackPink chính thức cán mốc 1 tỉ lượt xem trên YouTube. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên một MV biểu diễn vũ đạo đạt được thành tích khủng này.