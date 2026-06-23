Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ cuộc sống sau biến cố sức khỏe

Trong bài đăng, Minh Tú cho biết cuộc sống và sức khỏe của cô có nhiều thay đổi. Đón nhận điều này, cô bộc bạch: “Tú hiểu rằng có những chuyện, đôi khi sự im lặng sẽ giúp mình giữ gìn năng lượng và không bị cuốn vào những điều không cần thiết. Tuy nhiên, cũng có những điều mà Tú nghĩ mình nên chia sẻ với những người đã luôn yêu thương, quan tâm và dõi theo hành trình của mình”.

Minh Tú sau chấn thương

Việc Minh Tú vắng bóng trên các sàn diễn thời trang khiến khán giả không khỏi tiếc nuối Ảnh: Windy Nguyễn

Theo Minh Tú, hiện tại sức khỏe tổng quát của cô vẫn ổn. Trước đó, người đẹp từng gặp một số vấn đề về xương khớp như thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống… Sau chấn thương và ca phẫu thuật dây chằng, siêu mẫu được chẩn đoán thêm tình trạng nhuyễn sụn khớp gối độ 2 và hội chứng hoffa ở cả hai đầu gối.

“Đến thời điểm này, Tú đã có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên, việc chạy, nhảy, leo cầu thang, mang giày cao gót hay quay trở lại với cường độ làm việc như trước vẫn cần thêm thời gian và sự kiên nhẫn. Vì vậy, giai đoạn này Tú ưu tiên cho việc điều trị, tập phục hồi chức năng và tìm kiếm những phương pháp y khoa phù hợp để cải thiện sức khỏe một cách bền vững”, Minh Tú cập nhật với khán giả.

Cũng theo huấn luyện viên The Face Vietnam mùa 2, sức khỏe hiện tại là lý do cô ít xuất hiện hơn và chưa thể đồng hành cùng một số dự án mà mình rất trân quý. Chia sẻ về cuộc sống khi phải tạm gác hoạt động nghệ thuật, cô bộc bạch: “Hiện tại, Tú đang ở châu Âu để thăm gia đình chồng, dành thời gian cho bản thân, cân bằng lại cuộc sống và tập trung cho hành trình hồi phục”.

Minh Tú từng có mặt tại sự kiện ra mắt dự án âm nhạc mới của Tóc Tiên cách đây không lâu Ảnh: A.H

Minh Tú thừa nhận mỗi khi nhìn thấy mọi người vẫn đang miệt mài làm việc, tham gia các chương trình và hoạt động sôi nổi, cô không tránh khỏi cảm giác nhớ nghề. “Tú nhớ những chuyến đi, những buổi làm việc kéo dài và cả nhịp sống tất bật mà trước đây từng là một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình. Nhưng sau tất cả, Tú nhận ra rằng mỗi giai đoạn đều có những ưu tiên riêng, và hiện tại điều quan trọng nhất chính là sức khỏe”, nữ siêu mẫu cho hay.

Cuối bài viết, Minh Tú gửi lời cảm ơn tình yêu thương, sự quan tâm và những lời động viên từ khán giả, gia đình, bạn bè trong suốt thời gian qua. Đồng thời, người đẹp trân trọng những lời mời hợp tác nhưng cô chưa thể đồng hành ở hiện tại. Cô chia sẻ thêm: “Hy vọng rằng trong tương lai không xa, khi sức khỏe ổn định hơn, Tú sẽ có cơ hội gặp lại mọi người với một phiên bản khỏe mạnh, tích cực và tràn đầy năng lượng hơn”.



Còn nhớ tại Sao nhập ngũ 2025, trong quá trình làm nhiệm vụ, Minh Tú không may gặp chấn thương nghiêm trọng. Điều đó khiến cô buộc phải rời khỏi chương trình để nhập viện điều trị. Tháng 8.2025, Minh Tú cho biết kết quả chẩn đoán sau chấn thương là đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, rách sụn chêm và dập xương. Vì vậy cô phải tạm dừng mọi kế hoạch để tập trung phục hồi sức khỏe sau chấn thương.

