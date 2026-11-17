Riken cho hay siêu máy tính mạnh nhất Nhật Bản Fugaku đã bị xâm nhập và thông tin của hơn 4.000 người dùng có khả năng đã bị đánh cắp, theo báo The Japan Times ngày 17.11. Fugaku là siêu máy tính nhanh thứ chín trên thế giới.

Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản tại Trung tâm Khoa học tính toán thuộc Viện Riken ở Kobe vào tháng 6.2020 Ảnh: AFP

Thông tin có khả năng bị rò rỉ bao gồm tên, email, tệp nghiên cứu và thông tin xác thực được sử dụng để kết nối với Fugaku và các dịch vụ khác.

Các nhà điều hành hệ thống Fugaku đã phát hiện ra những liên lạc đáng ngờ vào ngày 12.11, dẫn đến một cuộc điều tra, theo Riken. Họ xác nhận rằng việc truy cập trái phép đã xảy ra và đã tạm dừng hoạt động của siêu máy tính vào đầu ngày 14.11, đồng thời chặn quyền truy cập.

Cuộc điều tra cho thấy từ ngày 10-13.11, tin tặc bên ngoài đã sử dụng trang web về "trạng thái hoạt động" có thể truy cập công khai của Fugaku để xâm nhập trái phép mạng nội bộ của hệ thống vận hành. Trang web hiện đã bị vô hiệu hóa do lo ngại về an ninh.

Riken chưa xác định được phương thức chính xác mà tin tặc đã xâm nhập hệ thống và chưa báo cáo trường hợp thông tin bị rò rỉ nào. Tuy nhiên, viện nghiên cứu này xác nhận rằng một số máy chủ đã bị can thiệp, trong đó có cả việc cài đặt những chương trình trái phép.

Riken đã báo cáo vụ việc cho Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, cơ quan giám sát Fugaku. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru ngày 17.11 cho hay các cơ quan đang điều tra nguyên nhân và phạm vi của vụ xâm nhập.

Fugaku do Riken và Tập đoàn Fujitsu của Nhật Bản cùng phát triển từ năm 2010, với chi phí 130 tỉ yen (gần 21.000 tỉ đồng, theo tỷ giá hiện nay), và được chính thức đưa vào hoạt động vào tháng 3.2021.

Fugaku từng được xếp hạng là siêu máy tính nhanh nhất thế giới từ tháng 6.2020 cho đến khi bị hệ thống Frontier của Mỹ vượt qua vào tháng 5.2022, theo The Japan Times.