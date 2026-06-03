Siêu mô tô tàng hình trong lớp vỏ xe tay ga Italjet Dragster 700 về Việt Nam

Không ồ ạt tung ra thị trường quá nhiều dòng xe như các hãng xe máy phổ thông, Italjet sở hữu danh mục mẫu mã không quá đa dạng nhưng lại "cực chất". Hãng xe Ý luôn thu hút sự chú ý của giới mộ điệu
mô tô, xe máy mỗi khi trình làng mẫu xe mới. Trong đó, phải kể đến siêu phẩm Italjet Dragster 700 Twin đầu tiên vừa cập bến Việt Nam.
Italjet Dragster 700 Twin mới là dòng xe thứ hai được nhà phân phối Italjet tung ra kể từ khi thương hiệu này chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2024 và mở bán dòng xe đầu tiên (Dragster 300). Mẫu mô tô độc đáo này được Italjet phát triển, sản xuất và từng trưng bày tại Triển lãm EICMA 2024 diễn ra tại Ý, tuy nhiên chính sự khan hiếm nguồn cung cũng như trở ngại trong quá trình nhập khẩu khiến Italjet Dragster 700 Twin đến thời điểm này mới chính thức gia nhập thị trường Việt Nam
Theo tìm hiểu của PV
Thanh Niên, mẫu xe này do Rebel Motor - đối tác của Italjet tại Việt Nam nhập khẩu và phân phối. Khác với Dragster 300 từng mở bán tại Việt Nam trước đây, Italjet Dragster 700 Twin là mẫu xe hai bánh cao cấp, kiệt tác cơ khí đậm chất nghệ thuật của làng xe hai bánh, đồng thời mang trong mình khả năng vận hành mạnh mẽ, đầy uy lực
"Lô xe Dragster 700 Twin về Việt Nam lần này nhập khẩu từ nhà máy ở Trung Quốc, số lượng 25 chiếc với hai lựa chọn màu sắc", đại diện nhà phân phối cho biết
Italjet Dragster 700 Twin sở hữu thiết kế đậm chất khí động học với "dàn áo" tạo hình bằng những đường nét cắt xẻ táo bạo… kết hợp với các chi tiết cơ khí lắp ráp liền lạc, hài hòa tạo nên diện mạo thể thao phá cách. Điều này được thể hiện qua cách tạo dáng phần đầu xe với điểm nhấn là cặp đèn pha tạo hình sắc sảo như các dòng mô tô phân khối lớn kết hợp cánh gió hai bên
Thân xe với điểm nhấn là hệ thống khung thép để lộ hẳn ra ngoài, nâng đỡ khối động cơ đồng thời liên kết các chi tiết cơ khí như yên xe, hệ thống treo… một cách hài hòa, uyển chuyển tạo cảm giác liền lạc. Ở phía sau, Italjet Dragster 700 Twin cho thấy sự phá cách với phần yên phụ, đuôi xe được vuốt cao kết hợp hệ thống ống xả gồm hai pô Akrapovic đặt hai bên
Không chỉ tạo ấn tượng về diện mạo, Italjet Dragster 700 Twin còn có sức mạnh đáng nể đến từ khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng, dung tích 698cc có nguồn gốc từ Benelli với trục cam đôi DOHC và bốn van trên mỗi xi-lanh. Động cơ này cho công suất lên tới 68,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 70 Nm
Động cơ trang bị trên Italjet Dragster 700 kết hợp với hộp số côn tay 6 cấp, truyền động bằng xích…
Đáng chú ý, Italjet Dragster 700 Twin sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ nhất của Italjet, tính đến thời điểm này. Theo thông số nhà sản xuất công bố, xe có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 190 km/giờ
Italjet Dragster 700 Twin còn sở hữu nhiều trang bị "xịn" như hệ thống treo bao gồm phuộc Marzocchi USD, mâm xe hợp kim 15 inch kết hợp hệ thống phanh đĩa kép trên bánh trước và phanh đĩa thủy lực ở bánh sau
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS lắp đặt trên cả hai bánh xe
Italjet Dragster 700 Twin được trang giảm xóc phía sau có thể điều chỉnh
Bên cạnh màn hình điện tử LCD, Italjet Dragster 700 Twin còn có sẵn hai camera hành trình lắp ở phía trước và sau, có thể kết nối với thiết bị di động của người dùng
Yên xe phá cách với thiết kế kiểu yên kép, phân tầng. Trong đó, yên trước dành cho người lái khá rộng, yên sau tương tự các dòng mô tô thể thao. Cả hai phần yên đều được bọc da, tích hợp đệm hơi và điểm xuyến bằng những đường chỉ khâu màu đỏ nổi bật
Tại Việt Nam, Italjet Dragster 700 Twin được nhà phân phối đưa về nước với số lượng khá ít với mức giá công bố 428 triệu đồng. Đây được xem là mẫu mô tô phá cách, hướng tới những tín đồ thực sự đam mê, yêu thích vẻ đẹp cơ khí đồng thời chịu chơi, chịu chi để sở hữu siêu phẩm này. Italjet Dragster 700 Twin vốn được sinh ra không dành cho số đông
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