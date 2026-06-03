Siêu mô tô tàng hình trong lớp vỏ xe tay ga Italjet Dragster 700 về Việt Nam

Italjet Dragster 700 Twin mới là dòng xe thứ hai được nhà phân phối Italjet tung ra kể từ khi thương hiệu này chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2024 và mở bán dòng xe đầu tiên (Dragster 300). Mẫu mô tô độc đáo này được Italjet phát triển, sản xuất và từng trưng bày tại Triển lãm EICMA 2024 diễn ra tại Ý, tuy nhiên chính sự khan hiếm nguồn cung cũng như trở ngại trong quá trình nhập khẩu khiến Italjet Dragster 700 Twin đến thời điểm này mới chính thức gia nhập thị trường Việt Nam