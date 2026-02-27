Siêu phẩm 'cây xanh triệu USD' ở triển lãm cây cảnh nghệ thuật làng Triều Khúc

"Cây xanh triệu USD" là tác phẩm cây cảnh nghệ thuật của nghệ nhân Nguyễn Xuân Hiền, làng Triều Khúc đang trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh trong lễ hội làng Triều Khúc xuân Bính Ngọ diễn ra từ ngày 25 - 28.2 (tức ngày 9 - 12 tháng giêng).
Triều Khúc là làng nghề cây cảnh có lịch sử gần 300 năm. Đây cũng là một trong số ít làng nghề duy trì tổ chức triển lãm sinh vật cảnh trong dịp đầu xuân mới hàng năm, nhằm giới thiệu những tác phẩm cây cảnh cổ, nghệ thuật, độc đáo nhất. Trong đó, nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật ở đây đã vươn tầm, khẳng định vị thế ở cấp quốc gia.
Tại triển lãm năm nay, cây xanh cổ "lưỡng mai vạn thọ" của nghệ nhân Nguyễn Gia Hiền là tác phẩm nghệ thuật có giá trị lớn nhất, thu hút sự quan tâm đông đảo của du khách.
Trước đó, năm 2006, tác phẩm này từng được UBND TP.Hà Nội lựa chọn là 1/25 cây cảnh tham gia Festival sinh vật cảnh TP.HCM năm 2006. Sau nhiều ngày trưng bày và có sự thẩm định của giới chuyên gia, nghệ nhân trong giới sinh vật cảnh toàn quốc, làng Triều Khúc có 2 tác phẩm được tôn vinh, giành giải.
Cụ thể, tác phẩm cây xanh cổ của ông Hiền được trao giải vàng ở hạng mục cây cổ nghệ thuật. Còn tác phẩm cây đa của nghệ nhân Vũ Minh Châu được trao giải đồng.
Cũng tại sự kiện này, cây xanh cổ "lưỡng mai vạn thọ" của ông Hiền được giới sành chơi cây cảnh định giá lên tới 1 triệu USD.
Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Gia Hiền cho biết, tác phẩm cây cảnh này được trao truyền qua 3 đời, từ đời ông nội để lại, khoảng hơn 100 năm nay. Cây nguyên bản trước đây được tạo tác dáng "mẫu tử" cũng là dáng cây truyền thống của làng nghề Triều Khúc.
Nhưng theo thời gian, nhánh tử (cây con) phát triển nhanh hơn nên không còn phù hợp với dáng ban đầu. Sau vài chục năm chăm sóc, nhánh tử phát triển đồng đều so với nhánh mẫu ban đầu và hai nhánh đều già giống như gốc cây mai. Ông Hiền quyết định đặt tên mới cho tác phẩm của mình là "lưỡng mai vạn thọ" mang hàm ý hai gốc mai già chung sống trường thọ.
Cũng tại Festival sinh vật cảnh làng Triều Khúc xuân Bính Ngọ, tác phẩm cây đa của nghệ nhân Vũ Minh Châu được trưng bày ở vị trí trang trọng khi đặt đối diện với cây đa cổ thụ ngay trên đường vào làng Triều Khúc. Nghệ nhân Vũ Minh Châu cho biết, gần đây đã có người tìm đến xem cây và trả giá 8 tỉ đồng nhưng ông không bán.
Ông Hồ Minh Hải, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cây cảnh Triều Khúc, cho biết phong trào đầu tư, chơi cây cảnh cổ, nghệ thuật những năm gần đây phát triển rất mạnh không những ở địa phương mà trên phạm vi cả nước.
Trong đó, Triều Khúc thu hút được rất nhiều "đại gia", khách sành chơi cây cảnh đến săn tìm cây đẹp, cây quý. Năm nay, triển lãm sinh vật cảnh làng Triều Khúc thu hút lượng tác phẩm đăng ký tham gia lớn nhất, đẹp nhất từ trước đến nay.
"Thị trường cây cảnh những năm gần đây rất sôi động với những cây giá trị lớn lên tới vài tỉ đồng. Các tác phẩm được giao dịch thành công với giá 1 - 2 tỉ đồng ở Triều Khúc là rất nhiều", ông Hải nói.
Bình luận (0)