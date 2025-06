Siêu sao Jason Derulo háo hức đem màn trình diễn bùng nổ đến Việt Nam

Jason Derulo háo hức đến Việt Nam biểu diễn

Jason Derulo phấn khích khi nhắc về màn trình diễn sắp tới tại Việt Nam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thời gian qua, Jason Derulo gây chú ý khi được xác nhận sẽ đến Việt Nam trình diễn tại Gama Music Racing Festival, lễ hội âm nhạc, thể thao dự kiến diễn ra ngày 28.6 tại TP.HCM. Hôm 10.6, siêu sao người Mỹ đã có cuộc trò chuyện với truyền thông Việt Nam qua nền tảng trực tuyến và bày tỏ bản thân cực kỳ háo hức để được mang đến một màn trình diễn bùng nổ tại Việt Nam.

Chủ nhân hit Savage Love bộc bạch: "Cảm giác như đây là cuộc hội ngộ đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Khi âm nhạc của bạn được yêu thích tại một nơi xa nửa vòng trái đất, đó là điều vô cùng may mắn và vinh dự. Tôi rất mong được gặp gỡ và kết nối trực tiếp với người hâm mộ Việt Nam - những người đã dành nhiều tình cảm cho tôi".

Nam ca sĩ lên kế hoạch học tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ ẢNH: AFP

Trước câu hỏi về ý định học tiếng Việt để giao lưu với người hâm mộ cuồng nhiệt ở nơi đây, nam ca sĩ sinh năm 1989 cho biết: "Tôi luôn cố gắng học vài câu khi đến mỗi quốc gia, đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho văn hóa bản địa. Tôi nhất định sẽ học vài câu tiếng Việt, hy vọng phát âm của tôi không làm ai hiểu lầm! Nhưng chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức, và mong các bạn sẽ kiên nhẫn nếu tôi nói chưa chuẩn".

Jason Derulo tiếp tục: "Việc một người đến từ nơi xa xôi như tôi mà âm nhạc lại được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam, đó là một phước lành lớn với tôi. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự khi có cơ hội đến đây và gặp gỡ khán giả trực tiếp". Giọng ca Whatcha Say cũng tâm sự ngoài biểu diễn, anh mong mình sẽ có một khoảng thời gian thật tuyệt vời ở Việt Nam bởi điều này bản thân đã chờ đợi rất lâu.

'Bật mí' về tiết mục và khả năng kết hợp với sao Việt

Jason Derulo tiết lộ sẽ mang đến màn trình diễn khó quên tại Việt Nam ẢNH: AFP

Chủ nhân hit In My Head vốn là người yêu thích siêu xe, sở hữu bộ sưu tập trị giá hàng triệu USD đồng thời đầu tư vào chuỗi rửa xe trị giá 2 tỉ USD. Trong khi đó, Gama Music Racing Festival là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và tốc độ, điều đó khiến nam ca sĩ cảm thấy thêm phấn khích. "Trùng hợp là ca khúc mới của tôi có tên You DJ, I'll Drive - đúng với tinh thần của sự kiện. Cảm giác như vũ trụ đang sắp đặt vậy! Tôi sẽ mang đến một show diễn tràn đầy năng lượng, với những vũ công xuất sắc nhất, ban nhạc tuyệt vời nhất, ê kíp của tôi thực sự rất đặc biệt. Hãy chờ xem một màn trình diễn không thể quên!", Jason Derulo "nhá hàng".

Bên cạnh đó, nam ca sĩ mong sớm được gặp nhiều nghệ sĩ Việt Nam cùng biểu diễn tại sự kiện (Kay Trần, Tăng Duy Tân, Chi Pu, Mono…). "Tôi rất háo hức được gặp, được nghe âm nhạc của họ, và khám phá nghệ thuật của họ. Đó là điều tôi thích nhất: đắm mình vào tác phẩm của người khác, tìm hiểu xem họ là ai, họ đến từ đâu, và đã trở thành người như thế nào", anh nói thêm. Tuy nhiên, ngôi sao 8X bỏ ngỏ khả năng kết hợp với một ca sĩ Việt trên sân khấu sắp tới dù công nhận đó là một ý tưởng hay.

Jason Derulo có sức ảnh hưởng toàn cầu với gần 200 triệu người theo dõi trên các nền tảng xã hội ẢNH: INSTAGRAM NV

Jason Derulo sinh năm 1989 tại Mỹ, anh bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhạc sĩ, sáng tác cho các nghệ sĩ như Lil Wayne, Pitbull hay Sean Kingston, trước khi trở thành nghệ sĩ biểu diễn toàn diện. Ngót nghét 20 năm theo đuổi nghệ thuật, siêu sao này sở hữu nhiều bản hit đình đám: Talk Dirty, Whatcha Say, Wiggle, Savage Love… cùng 6 album phòng thu gây tiếng vang lớn, trong đó mới nhất là album Nu King (2024).

Âm nhạc của Jason Derulo pha trộn giữa R&B, dancehall và cả Latin. Giọng ca 36 tuổi chia sẻ với truyền thông Việt Nam: "Tôi yêu âm nhạc ở mọi thể loại. Với tôi, những album tuyệt vời là khi ranh giới giữa các dòng nhạc trở nên mờ nhạt. Tôi không thích một album mà từ đầu đến cuối chỉ có một màu. Giống như xem một bộ phim hay, phải có hành động, hài hước, lãng mạn, tôi muốn album của mình cũng như vậy: có khoảnh khắc để yêu, để tiệc tùng, để cười, và cả để suy ngẫm. Tôi luôn tìm cách lấp đầy những "khoảng trống" cảm xúc đó bằng âm nhạc phù hợp. Đó là cách tôi xây dựng hành trình âm nhạc của mình".

Hiện Jason Derulo là một trong những nam nghệ sĩ âm nhạc sĩ sức ảnh hưởng hàng đầu mạng xã hội. Ngôi sao người Mỹ sở hữu gần 200 triệu người theo dõi trên các nền tảng xã hội. Trong đó, anh xếp thứ 12 trên TikTok toàn cầu với 66 triệu người theo dõi đồng thời sở hữu kênh YouTube riêng có trên 41 triệu người đăng ký.