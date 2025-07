'Siêu sao nguyên thủy': Nỗi cô đơn và áp lực đằng sau hào quang showbiz

Kỳ vọng về một tác phẩm điện ảnh thử nghiệm độc đáo

Trong bối cảnh điện ảnh thế giới đang có xu hướng khai thác các câu chuyện tiểu sử âm nhạc, từ Bohemian Rhapsody đến Rocketman, Better Man (Siêu sao nguyên thủy) đứng trước thách thức phải tạo ra một dấu ấn riêng. Việc đạo diễn Michael Gracey (nổi tiếng với The Greatest Showman) chọn lối kể chuyện nhạc kịch và đặc biệt là chi tiết tinh tinh CGI đã ngay lập tức tách biệt bộ phim này khỏi đám đông. Đây là một sự mạo hiểm, nhưng cũng là một tín hiệu cho thấy Gracey và ê kíp muốn đi sâu vào bản chất tâm lý của nhân vật hơn là chỉ tái hiện bề nổi sự nghiệp.

Siêu sao nguyên thủy là bộ phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh nhạc kịch táo bạo đưa hình ảnh một chú tinh tinh CGI vào vai nhân vật chính Robbie Williams ẢNH: Reuters

Robbie Williams được nghe trong Better Man chính là giọng thật của nam ca sĩ. Nhưng Robbie được thấy trong phim lại là một chú tinh tinh được tạo ra bằng máy tính dựa vào công nghệ ghi hình chuyển động (motion capture) của Weta, diễn viên Jonno Davies đóng thế cho Williams. Việc một chú tinh tinh được sử dụng để đại diện cho Robbie Williams không chỉ là một thủ pháp hình ảnh, đó là một cách để trực quan hóa cảm giác bị cô lập, bị "phi nhân hóa" mà một siêu sao có thể trải qua.

Tinh tinh, một loài vật gần gũi với con người nhưng vẫn thuộc về thế giới hoang dã, có thể tượng trưng cho phần bản năng, phần thô sơ và dễ bị tổn thương của Robbie, phần mà ánh hào quang sân khấu có thể làm méo mó hoặc che khuất. Sự tương phản giữa hình ảnh một nghệ sĩ quyến rũ, tự tin trên sân khấu và một "sinh vật" đơn độc, lạc lõng trong chính thân thể mình là một ý tưởng đầy tiềm năng để khai thác chiều sâu tâm lý.

Đi sâu vào nỗi cô đơn đằng sau ánh đèn sân khấu

Robbie Williams, dù là ngôi sao toàn cầu với hàng triệu người hâm mộ, vẫn được biết đến với những cuộc đấu tranh nội tâm, những vấn đề về sức khỏe tinh thần...

Better Man là một cuộc lặn sâu vào những góc khuất này. Phép ẩn dụ tinh tinh CGI có thể được sử dụng để thể hiện những khoảnh khắc Robbie cảm thấy mình không phù hợp với thế giới hào nhoáng, không thể kết nối thực sự với những người xung quanh, hoặc thậm chí là cảm thấy mình bị lợi dụng, bị đối xử như một vật thể hơn là một con người. "Fame makes monkeys of us all - Danh vọng biến tất cả chúng ta thành những con khỉ", câu thoại này vang lên giữa phim như một cú đâm thẳng vào cảm xúc, khiến người xem lặng đi trước sự thật trần trụi về những gì showbiz đã và đang làm với thần tượng của mình.

Phim không chỉ là câu chuyện về cuộc đời Robbie Williams mà còn là hành trình đối diện với tham vọng, áp lực, sự cô đơn và sự cứu rỗi bằng âm nhạc, những điều mà bất cứ ai từng sống trong guồng quay thành công đều có thể đồng cảm ẢNH: ĐPCC

Mỗi bài hát, mỗi cảnh quay nhạc kịch có thể trở thành một lời tự sự, một tiếng kêu cầu từ sâu thẳm tâm hồn của nhân vật. Khán giả sẽ không chỉ nghe những bản hit quen thuộc mà còn cảm nhận được nỗi đau, sự đấu tranh để tìm kiếm bản ngã trong một thế giới đầy cám dỗ và áp lực. Bộ phim có thể sẽ khắc họa hành trình từ một thành viên Take That non trẻ, đầy nhiệt huyết, đến một ngôi sao solo với những thành công vang dội nhưng cũng đầy chông gai, và cuối cùng là quá trình tìm kiếm sự bình yên, ý nghĩa cuộc đời.

Tuy nhiên, việc sử dụng một hình tượng phức tạp như tinh tinh CGI cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Làm thế nào để khán giả có thể đồng cảm trọn vẹn với một nhân vật không hoàn toàn là con người? Ngoài ra, Better Man cần phải vượt qua ranh giới của một bộ phim tiểu sử thông thường để trở thành một tác phẩm nghệ thuật có chiều sâu triết lý. Nó không chỉ là câu chuyện về Robbie Williams mà còn là câu chuyện về bất kỳ ai đã từng trải qua áp lực của sự kỳ vọng, sự cô đơn trong đám đông, hay cuộc đấu tranh để tìm thấy giá trị bản thân.

Một thông điệp nhân văn về sự chấp nhận và chữa lành

Cuối cùng, Better Man không chỉ dừng lại ở việc phơi bày nỗi đau. Tựa đề Better Man tự nó đã gợi lên một hành trình hướng tới sự cải thiện, sự trưởng thành và tìm kiếm phiên bản tốt hơn của chính mình. Bộ phim có thể sẽ kết thúc bằng một thông điệp về sự chấp nhận bản thân, về việc tìm thấy sự bình yên nội tâm ngay cả khi thế giới bên ngoài vẫn còn hỗn loạn. Hình ảnh chú tinh tinh, sau tất cả, có thể sẽ tìm thấy được sự hài hòa với con người thật của Robbie, tượng trưng cho việc anh đã học được cách yêu thương và chấp nhận những phần dễ tổn thương nhất của mình.

Bộ phim tái hiện vòng đời quen thuộc của các nhóm nhạc nam: rực rỡ - tranh đấu - tan rã - solo - và sự vật lộn trong chính hào quang cũ. Nhịp phim được đánh giá nhanh, dồn dập nhưng không bỏ sót cảm xúc, với những cú twist và thoại đắt giá ở từng phân cảnh ẢNH: ĐPCC

Kỹ xảo từ ê kíp đứng sau Planet of the Apes đã giúp hình ảnh CGI tinh tinh trở nên sống động đến mức chân thực nhất, không chỉ hoàn mỹ về mặt thị giác mà còn tràn đầy cảm xúc, với ánh mắt biết nói và biểu cảm run rẩy khiến khán giả quên mất đang xem một nhân vật ảo. Tác phẩm nhận đề cử Best Visual Effects tại Oscar 2025, và còn chiến thắng đến 9 giải tại AACTA Awards, trong đó có hạng mục Best Film, Best Director (Michael Gracey), Best Actor (Jonno Davies) và Best Visual Effects.

Không chỉ kể chuyện bằng hình ảnh, Siêu sao nguyên thủy còn dẫn dắt khán giả qua các bản hit đình đám như Angels, Feel, My Way, Rock DJ... Rotten Tomatoes nhận xét Better Man là bộ phim âm nhạc hay nhất thập niên này (89% Tomatometer, 90% audience rating). Trong khi đó, IMDb chấm phim 7,6/10 (hơn 25.000 lượt đánh giá). Tác phẩm điện ảnh nhạc kịch - tiểu sử gây tiếng vang toàn cầu chính thức có mặt tại Việt Nam, phát hành bởi Aeon Beta Distribution từ ngày 11.7.