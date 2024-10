Siêu thị khuyến mãi các thương hiệu Việt ‘hot’ nhất năm

Ưu đãi đến 50 cho hơn 100 thương hiệu Việt có độ nhận diện cao

Co.opmart, Co.opXtra… giảm đến hơn 50% nhiều sản phẩm Việt

Hơn 800 điểm bán trên toàn quốc bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Co.opOnline sẽ tổ chức chương trình "Best Seller - Hàng tốt giảm sâu". Theo đó, Co.opmart, Co.opXtra… thực hiện khuyến mãi đến hơn 50% các mặt hàng thuộc hơn 100 thương hiệu Việt có độ nhận diện cao nhất, được khách hàng lựa chọn nhiều nhất khi mua sắm trong năm qua. Các sản phẩm được giảm giá đồng loạt, giảm giá theo giờ, quà tặng đính kèm sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi tiêu đáng kể trước khi chính thức bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Ghi nhận từ các chương trình khuyến mãi trước đây, Co.opmart, Co.opXtra… thu hút lượng khách đến tham quan và mua sắm tăng từ 10 - 20% toàn hệ thống. Đặc biệt, các thương hiệu Việt như Vinamilk, DaLat milk, TH true milk, nước dừa Coco Fresh, dầu ăn Tường An, tương ớt và tương cà Cholimex, nước chấm Nam Dương, sá xị Chương Dương, mì Vifon, nước mắm Thuận Phát, yến mạch Xuân An, nước giặt Lix, nước rửa chén Lix, các sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op… chiếm tỷ trọng cao trong giỏ hàng của khách hàng. Chương trình "Best seller - Hàng tốt giảm sâu" sẽ ưu tiên diện tích trưng bày và các hoạt động truyền thông cho các thương hiệu nói trên trong thời gian diễn ra chương trình.

Các chương trình khuyến mãi nổi bật

Người tiêu dùng sẽ có cơ hội mua hàng với giá ưu đãi từ nhiều chương trình. Đó là "Đi chợ đồng giá" luân phiên giảm giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống đến từ các thương hiệu Ngọc Hà, Ba Huân, Hapi, Phạm Nghĩa gồm: rau củ quả, trái cây, cánh gà, ức gà phi lê, đùi gà tỏi, đùi gà góc tư,… với mức giá chỉ từ 7.000 đồng đến 59.000 đồng giúp khách hàng đa dạng lựa chọn cho bữa ăn hằng ngày tiết kiệm và đủ dinh dưỡng. Chương trình tiếp tục diễn ra tại Co.opmart, Co.opXtra khu vực TP.HCM trong khung giờ vàng từ 17:00 - 19:00 mỗi ngày. Hay "Mua là tặng" áp dụng mua 2 tặng 1 cùng loại hoặc quà tặng kèm hấp dẫn gồm bún tươi các loại, chả cá thát lát Deli, cá lóc fillet cắt miếng, bông điên điển, hạt sen tươi, tỏi Hải Dương… áp dụng tại Co.opmart và Co.opXtra khu vực TP.HCM vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật lúc 8:00 - 10:0. Bên cạnh đó, chương trình "Mua càng nhiều giảm càng rẻ" sẽ ưu đãi mức giảm từ 36% lên đến 43% và giá sản phẩm chỉ từ 6.700 đồng đến 206.900 đồng, áp dụng các thực phẩm khô và nước giải khát các loại như dầu ăn, mì gói, nước ngọt các loại, sữa tươi tiệt trùng, nước tương, nước mắm, sữa chua, nước tăng lực,... đến từ các thương hiệu Nam Dương, Tường An, Safoco, Vissan, Thuận Phát, Liên Thành, Miliket, Cung Đình, Phạm Nguyên, Fami, Vinamilk…

Chương trình đồng giá, tặng quà khi mua thực phẩm tươi sống

Song song đó còn có chương trình hàng nhập khẩu với mức giảm lên đến 30%, gồm các sản phẩm thực phẩm khô "hàng ngoại giá Việt" như sốt mì Ý, giấm táo, dầu hào, sữa tươi tiệt trùng, snack khoai tây, nước yến sào, socola... Hay "Thương hiệu hội tụ - Deal siêu sốc" có nhóm sản phẩm đồ dùng nhà bếp, đồ dùng gia đình đến từ các thương hiệu Tithafac, Sunhouse, Vita, Kita gồm bếp hồng ngoại, nồi cơm điện, nồi inox, chảo không dính, tủ nhựa, cây gạt nước, bộ lau nhà 360 độ, bình giữ nhiệt… giảm mạnh từ 40% đến 50%; "Chăn gối mềm - Giá cực êm" khuyến mãi mạnh lên đến 50% cho các sản phẩm đến từ các thương hiệu Hometex, Thắng Lợi, Mayhome…

Ngoài ra còn có chương trình khách hàng thành viên ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng thành viên các cấp độ hay mua sắm online cũng có mức giảm giá sốc đến 50% áp dụng cho thực phẩm công nghệ, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, hàng nhãn riêng, mã phiếu mua hàng trị giá 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng…

