Siêu thị, nhà thuốc có nghỉ tết?

Năm nay siêu thị cung cấp đầy đủ thực phẩm đặc trưng ngày tết với xu hướng tiết giảm chi phí để phù hợp với túi tiền người tiêu dùng ẢNH: H.H

Các hệ thống siêu thị lớn đã công bố lịch hoạt động trong dịp tết để người tiêu dùng chủ động sắp xếp kế hoạch mua sắm. Cụ thể, các siêu thị Co.opmart khu vực TP.HCM sẽ tăng cường mở cửa sớm hơn từ 6 giờ sáng, bắt đầu từ ngày 13-15.2 (nhằm ngày 26-28 tháng chạp âm lịch); ngày 16.2 (tức 29 tháng chạp âm lịch) sẽ mở cửa đến 12 giờ trưa, sau đó nghỉ tết đến ngày 22.2 (tức mùng 6 tết) mới mở cửa lại bình thường. Trong thời gian này vẫn có một số ít siêu thị linh động mở cửa theo nhu cầu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong dịp tết, hệ thống siêu thị WinMart sẽ mở cửa phục vụ khách hàng đến 12 giờ trưa ngày 29 tết (16.2). Sau kỳ nghỉ tết kéo dài 3 ngày, toàn hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường từ mùng 4 tết (20.2), đảm bảo việc mua sắm đầu năm của người dân diễn ra thuận tiện và đầy đủ. Đại điện hệ thống siêu thị Bách Hoá Xanh cũng cho biết sẽ nghỉ bán tết từ ngày 29 âm lịch (16.2) và đến mùng 5 tết sẽ bán lại bình thường.

Bà Phạm Thị Thuý Hường, đại diện siêu thị WinMart nhận định sức mua tết 2026 sẽ vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, tuy nhiên hành vi tiêu dùng có sự dịch chuyển theo hướng thận trọng hơn, ưu tiên các sản phẩm có chất lượng đảm bảo, thương hiệu uy tín và giá cả hợp lý. Trước xu hướng này, hệ thống WinMart đã chủ động thiết kế danh mục hàng hóa theo định hướng uy tín - chất lượng cao - giá cạnh tranh, làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp để đảm bảo các mặt hàng thiết yếu luôn có mức giá tốt, giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm trong bối cảnh chi tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Hệ thống bán lẻ điện máy và thiết bị di động FPT Shop thông báo nghỉ tết từ ngày 16.2 (29 tháng chạp) đến hết ngày 19.2 (mùng 3 tết). Trong thời gian này, kênh bán hàng trực tuyến của FPT Shop vẫn hoạt động xuyên suốt nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng với nhiều chương trình ưu đãi.

Ông Vũ Ngọc Thắng, Giám đốc Ngành hàng thuốc và vaccine, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết: Dịp Tết Nguyên đán 2026, hệ thống Long Châu bắt đầu nghỉ tết từ ngày 16.2 (tức 29 âm lịch) đến ngày 19.2 (mùng 3 tết), hoạt động trở lại vào ngày 20.2 (mùng 4 tết). Còn Trung tâm tiêm chủng Long Châu bắt đầu nghỉ tết từ ngày 15.2 (28 âm lịch) đến ngày 19.2 (mùng 3 tết), hoạt động trở lại vào ngày 20.2 (mùng 4 tết). Bên cạnh đó, Long Châu cũng duy trì hoạt động tại nhiều tỉnh thành để phục vụ nhu cầu sức khỏe của người dân trong kỳ nghỉ tết. Thời gian mở cửa phổ biến 8-20 giờ, có một số ít cửa hàng có thời gian mở cửa từ 10-18 giờ.

Nhu cầu mua thuốc men dự trữ sẽ tăng cao trước kỳ nghỉ tết dài ngày ẢNH: HUYỀN BÙI

Với kỳ nghỉ tết năm nay khá dài, đại diện hệ thống nhà thuốc Long Châu dự báo sức mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong dịp tết 2026 sẽ tăng trưởng so với các năm trước, trong bối cảnh người dân ngày càng chủ động hơn phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. "Nhu cầu không chỉ tập trung trước tết mà còn duy trì và tăng cao trong giai đoạn sau tết, đặc biệt với các giải pháp phòng bệnh theo mùa. Cụ thể, các nhóm sản phẩm được dự báo có sức mua nổi bật gồm thuốc điều trị các bệnh thường gặp theo mùa, vitamin - khoáng chất, sản phẩm tăng cường miễn dịch. Ngoài ra, các loại vaccine, trong đó vaccine cúm thường ghi nhận nhu cầu tăng mạnh trong thời gian sau tết do thời tiết giao mùa và tần suất đi lại, tiếp xúc cao", ông Vũ Ngọc Thắng dự báo.

Ông Vũ Hồng Quân, Phó giám đốc Phát triển chiến lược, hệ thống FPT Shop, cho biết: Từ đầu năm 2026, hệ thống FPT Shop ghi nhận tâm lý tiêu dùng tiếp tục có những tín hiệu tích cực, sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm có giá trị cao. Đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm thông minh, tiết kiệm điện năng và những thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nhất là tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó, các thiết bị công nghệ tích hợp AI đang trở thành xu hướng nổi bật, thu hút sự quan tâm lớn của thị trường, tiêu biểu như smartphone, laptop gaming và dòng PC E-Power.

Đối với sản phẩm điện máy, đáng chú ý trong dịp tết 2026 có xu hướng tiêu dùng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm sức khỏe và tiện ích, thay vì các sản phẩm biếu tặng truyền thống, khách hàng ưu tiên lựa chọn những món quà có giá trị sử dụng lâu dài, thiết thực cho bản thân và gia đình như: máy đo huyết áp, đồng hồ thông minh, các thiết bị giúp giải phóng sức lao động trong gia đình (máy rửa bát, robot hút bụi), hoặc sản phẩm công nghệ phục vụ học tập, làm việc như laptop AI và smartphone thế hệ mới.