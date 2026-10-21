Siêu trộm có 7 tiền án vừa ra tù lại cạy két sắt, 'cuỗm' 25,5 chỉ vàng

Ngày 21.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình An (33 tuổi, trú xã Yên Trung, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Đình An đã có 7 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Tháng 5.2026, An chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi trở về địa phương, An lại lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp.

Nguyễn Đình An tại cơ quan công an ẢNH: VĂN HẬU

Ngày 8.10, An đột nhập một nhà dân tại xã Nam Đàn (Nghệ An) khi không có người ở nhà, sau đó cạy két sắt, lấy trộm 25,5 chỉ vàng, trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, An tháo biển số xe máy, đeo khẩu trang và lựa chọn những tuyến đường không có camera giám sát để di chuyển, gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình xác minh, truy bắt.

Ngày 18.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Nam Đàn, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và công an các xã Yên Trung, Lam Thành bắt giữ An khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tại cơ quan công an, An khai nhận sau khi trộm số vàng trên đã chia nhỏ, mang đi bán tại nhiều tỉnh, thành lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe máy làm phương tiện phục vụ các lần trộm cắp tiếp theo.