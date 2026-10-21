Siêu xe Tesla Roadster nhanh, mạnh, có thể bay lượn nhưng… đường đâu để chạy?

Sau buổi ra mắt Tesla Roadster tổ chức tại một khu vực thử nghiệm của Công ty hàng không vũ trụ SpaceX tại Texas, Mỹ tối 15.10 và thu hút sự quan tâm của đông đảo người mê ô tô trên thế gới, Tesla sau đó từng bước công bố thông tin, thông số vận hành của mẫu siêu xe này.

Theo đó, Tesla Roadster được xây dựng trên khung gầm hoàn toàn mới và được thiết kế riêng, kết hợp giữa nhôm và sợi carbon, hệ thống lái điện tử (steer-by-wire) và hệ thống phanh điện tử (brake-by-wire) với đĩa phanh gốm carbon. Mẫu xe này tích hợp bộ pin cao áp có điện áp từ 800 - 1.000 volt, sử dụng các cell lithium-ion gốc niken được phát triển đặc biệt cho Roadster.

Tesla cho biết Roadster sẽ có 4 phiên bản, gồm: Roadster (tiêu chuẩn), Performance, Thrust và Rocket. Trong đó, phiên bản nhẹ nhất nặng khoảng 3.700 pound (1.700 kg). Tất cả các phiên bản đều chỉ có hệ dẫn động cầu sau, với hai động cơ điện cho phép phân bổ mô-men xoắn để cải thiện khả năng vào cua.

Tesla cho biết Roadster sẽ có 4 phiên bản, gồm: Roadster (tiêu chuẩn), Performance, Thrust và Rocket Ảnh: TESLA

Roadster được trang bị bộ đẩy khí lạnh, hệ thống phóng khí nén ra ngoài để tạo lực đẩy theo hướng ngược lại. Công nghệ này được Tesla phát triển cùng SpaceX và không chỉ dùng cho phiên bản có khả năng bay. Ở bản Thrust, các bộ đẩy được bố trí phía sau xe, có thể tạo thêm lực đẩy theo hướng tiến để hỗ trợ mô-tơ điện khi tăng tốc. Tesla cho biết cấu hình này giúp Roadster tăng tốc 0 - 97 km/giờ trong chưa đầy một giây…

Thiết kế đặc biệt cùng những thông số vận hành đầy ấn tượng giúp Tesla Roadster thu hút sự quan tâm của đông đảo giới mộ điệu ô tô trên toàn cầu. Tesla cũng đã thông báo nhận đơn đặt hàng và sẽ đưa mẫu xe này vào sản xuất thương mại để bán ra thị trường trong tương lai. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người quan tâm là với khả năng vận hành mạnh mẽ và có thể bay lượn… mẫu xe này sẽ vận hành như thế nào nếu được sử dụng hàng ngày và đường đâu để chạy?

Tesla hé lộ sẽ xây đường đua mạo hiểm để Roadster và chủ sở hữu có "đất diễn"

Sau sự kiện ra mắt Tesla Roadster, trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 16.10, chuyên gia công nghệ Robert Scoble cho rằng Roadster là mẫu xe mà người dùng không thực sự lái. Thay vào đó, chỉ cần ra lệnh cho máy tính và chiếc xe sẽ phản hồi.

Tesla dự kiến xây dựng đường đua riêng để khách hàng sở hữu Roadster trải nghiệm Ảnh: TESLA

Đáp lại dòng trạng thái này của Robert Scoble, Giám đốc điều hành (CEO) ông Elon Musk xác nhận: "Đúng. Bạn có thể yêu cầu chiếc Roadster tự thực hiện bất kỳ màn biểu diễn mạo hiểm nào, vì nó sẽ tự nhận biết và vận hành như có trí khôn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xây dựng một đường đua vòng lặp đầy táo bạo (thậm chí còn hơn cả các mô hình Hot Wheels) ngay tại trụ sở Texas để các chủ xe Roadster thỏa sức trải nghiệm".

Nếu từng sở hữu một trong những bộ đồ chơi Hot Wheels có đường vòng hay trải nghiệm trong trò chơi điện tử như Forza Horizon 5, người dùng sẽ dễ dàng hình dung thiết kế đường đua mà Elon Musk muốn đề cập đến. Tuy nhiên, việc được trực tiếp cầm lái trải nghiệm chiếc xe trên đường vòng trong đời thực là một cảm giác hoàn toàn mới. Elon Musk còn khẳng định Tesla luôn sẵn sàng mở cửa chào đón các chủ xe Roadster đến thử sức tại đường đua ở Texas.

Câu trả lời của Elon Musk nói lên một vài điều, bao gồm việc chủ sở hữu Roadster sẽ có thể tái hiện lại màn trình diễn tại lễ ra mắt Tesla Roadster một cách tự động nếu trang bị đúng gói phụ kiện. Tuy nhiên, CEO của Tesla không nói rõ khi nào đường thử sẽ được xây dựng hoàn thiện, mở cửa cũng như khi nào các tính năng biểu diễn tự động sẽ được đưa vào sử dụng.

Để thực hiện những pha phóng xe ngoạn mục như những gì Tesla Roadster đã trình diễn trong buổi ra mắt mới đây, người mua phải cần ít nhất phiên bản "Thrust" Ảnh: CARSCOOP

Trước đó, Tesla chia sẻ Roadster dự kiến sẽ được sản xuất vào năm 2027 và 2028, vì chiếc xe vẫn chưa được phép lưu thông trên đường phố. Do đó những người đã đăng ký đặt chỗ chờ đợi mua mẫu xe này từ lâu vẫn sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.

Trải nghiệm không dành cho số đông

Tesla cho biết Roadster sẽ có 4 phiên bản nhưng không phải phiên bản nào cũng có thể thực hiện được những màn bay lượn. Theo đó, để thực hiện những pha phóng xe ngoạn mục như những gì Tesla Roadster đã trình diễn trong buổi ra mắt mới đây, người mua phải cần ít nhất phiên bản "Thrust" của Roadster. Hiện Tesla đang nhận đặt cọc 250.000 USD cho phiên bản Thrust. Còn phiên bản Rocket chỉ dành cho khách mời mua.

Phiên bản Performance có khả năng tăng tốc 0 - 96 km/giờ trong khoảng 1,6 giây theo công bố của Tesla. Phiên bản Thrust được bổ sung hệ thống đẩy khí lạnh, với thời gian tăng tốc công bố khoảng 0,9 giây. Trong khi đó, phiên bản Rocket được giới thiệu với cấu hình bộ đẩy mạnh hơn, hướng đến những màn trình diễn đặc biệt. Phiên bản Performance có mức đặt chỗ 50.000 USD. Đây là các khoản tiền đặt chỗ, không đồng nghĩa giá bán cuối cùng của xe đã được xác nhận.

Phiên bản Thrust được bổ sung hệ thống đẩy khí lạnh, với thời gian tăng tốc công bố khoảng 0,9 giây Ảnh: TESLA

Với khả năng tăng tốc vượt trội, thiết kế khác biệt và công nghệ đẩy khí lạnh, Tesla Roadster có thể trở thành một trong những mẫu xe gây chú ý nhất trong phân khúc siêu xe điện. Tuy nhiên, giá trị sử dụng của mẫu xe này không chỉ nằm ở tốc độ hay khả năng trình diễn, mà còn phụ thuộc vào việc khách hàng có thể trải nghiệm các tính năng đó trong điều kiện nào.

Nếu kế hoạch đường đua tại Texas thành hiện thực, Tesla có thể tạo ra một không gian trải nghiệm riêng, nơi chủ xe khai thác những công nghệ không phù hợp với giao thông thông thường. Đây cũng có thể là cách hãng biến các tính năng mang tính trình diễn thành một phần giá trị sở hữu xe.

Dẫu vậy, cho đến khi Tesla công bố chi tiết về đường đua, điều kiện trải nghiệm và cấu hình thương mại, câu hỏi "đường đâu để chạy" vẫn chưa có lời giải đầy đủ. Với Roadster, thách thức không chỉ là chế tạo một chiếc xe nhanh đến mức nào, mà còn là tìm ra cách sử dụng những khả năng khác thường ấy một cách an toàn, hợp pháp và thực tế.