Tesla hé lộ những điều chưa biết về siêu xe bay Tesla Roadster

Hôm 15.10 vừa qua hãng xe điện Tesla đã tổ chức buổi trình diễn hoành tráng, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu siêu xe trên thế giới để trình làng mẫu xe khá đặc biệt mang tên Tesla Roadster. Dù vậy, hãng lại không tiết lộ thông số kỹ thuật cụ thể, khiến cả người hâm mộ lẫn giới phê bình đều muốn biết thêm chi tiết.

Tuy nhiên, mới đây ông Lars Moravy, Phó Chủ tịch bộ phận Kỹ thuật và Franz von Holzhausen, Giám đốc thiết kế của hãng, đã nhanh chóng đưa ra bản mô tả chi tiết về nền tảng, pin, động cơ điện và thiết kế của Roadster.

Theo thông tin được Top Gear đăng tải, những người đứng đầu của Tesla khẳng định chắc chắn rằng chiếc xe sẽ được đưa vào sản xuất tại Texas, Mỹ vào năm 2028 với đầy đủ các tính năng hiện đại đã gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. "Chiếc này, chúng tôi sẽ chế tạo," Moravy nói, đồng thời cho biết thêm rằng mẫu concept từng xuất hiện vào năm 2017 hiện không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.

Tesla Roadster được xây dựng trên khung gầm hoàn toàn mới và được thiết kế riêng, kết hợp giữa nhôm và sợi carbon Ảnh: TESLA

Vậy, chiếc Tesla Roadster mới có khả năng gì? Trước hết, nó được xây dựng trên khung gầm hoàn toàn mới và được thiết kế riêng, kết hợp giữa nhôm và sợi carbon, hệ thống lái điện tử (steer-by-wire) và hệ thống phanh điện tử (brake-by-wire) với đĩa phanh gốm carbon. Mẫu xe này tích hợp bộ pin cao áp có điện áp từ 800 đến 1.000 volt, sử dụng các cell lithium-ion gốc niken được phát triển đặc biệt cho Roadster.

Các vị đại diện của Tesla không đưa ra con số cụ thể về dung lượng pin, nhưng cho biết trong điều kiện lái xe bình thường, Roadster có thể đi được khoảng 310 - 320 dặm (khoảng 440 - 450 km) sau mỗi lần sạc đầy. Con số này thấp hơn nhiều so với phạm vi hoạt động 620 dặm (khoảng 1000 km) mà Tesla đã công bố khi lần đầu tiên ra mắt Roadster vào năm 2017. Dù vậy, có thể thấy rõ Roadster được thiết kế để trở thành một chiếc xe dành cho đường đua hơn là một chiếc xe dành cho những chuyến đi đường dài.

Đây là loại pin sạc nhanh nhất từng được Tesla sản xuất, với công suất đầu vào tối đa 500 kW từ trạm sạc V4 Supercharger và công suất đầu ra tối đa 1.000 kW. Theo ông Moravy, việc sạc từ 15% lên 85% chỉ mất 10 phút. Cổng sạc được giấu kín phía sau cánh gió sau của xe.

Tesla cho biết khách hàng sẽ có 4 lựa chọn phiên bản với dòng xe này, gồm: Roadster (tiêu chuẩn), Performance, Thrust và Rocket Ảnh: TESLA

Tesla cho biết khách hàng sẽ có 4 lựa chọn phiên bản với dòng xe này, gồm: Roadster (tiêu chuẩn), Performance, Thrust và Rocket. Trong đó, phiên bản nhẹ nhất nặng khoảng 3.700 pound (1.700 kg). Tất cả các phiên bản đều chỉ có hệ dẫn động cầu sau, với hai động cơ điện cho phép phân bổ mô-men xoắn để cải thiện khả năng vào cua.

Một số phiên bản cao cấp có công suất vượt quá 1.341 mã lực và mô-men xoắn 1.400 Nm. Theo Top Gear, bản tiêu chuẩn sở hữu công suất 1.073 mã lực và mô-men xoắn 1.200 Nm.

Về mặt thiết kế, chiếc xe này thực chất không phải là một chiếc roadster đặc trưng. Thay vào đó, phần kính phía trên của cửa kiểu cánh bướm có thể tháo rời, tạo thành kiểu mui chữ T, giống như chiếc Chevy Corvette thế hệ thứ ba.

Hệ thống quạt kép phía sau hút xe xuống mặt đất, tăng lực ép xuống nhưng cũng có thể tạo ra hiệu ứng Venturi bằng cách hút không khí từ phía trước ra phía sau. Bản thân các quạt có thể được điều chỉnh và di chuyển lên xuống để tránh các mảnh vụn trên đường.

Phần kính phía trên của cửa kiểu cánh bướm có thể tháo rời, tạo thành kiểu mui chữ T, giống như chiếc Chevy Corvette thế hệ thứ ba Ảnh: TESLA

Phiên bản Roadster chỉ có hai chỗ ngồi và có cốp xe, nhưng trên phiên bản Thrust, cốp xe được trang bị một bình chứa khí nén 200 lít, bơm khí nén qua một hệ thống ống dẫn có chiều dài bằng nhau. Hiện tại, bình chứa này có thể được nạp đầy trong vòng hai đến sáu giờ bằng hệ thống khí nitơ áp suất cao. Tesla đang nghiên cứu một hệ thống cải tiến có thể rút ngắn thời gian nạp xuống dưới 30 phút. Một lần nạp đủ dùng trong khoảng năm đến sáu giây và cho phép xe tăng tốc từ 0 - 96 km/giờ trong chưa đến một giây.