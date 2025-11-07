Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Signify và Tinh tế giới thiệu giải pháp ánh sáng thông minh

Thành Luân
Thành Luân
07/11/2025 16:08 GMT+7

Signify giới thiệu hệ sinh thái ánh sáng thông minh WiZ, với sản phẩm nổi bật như HDMI Sync Box, tạo trải nghiệm chiếu sáng sống động và sáng tạo cho người dùng.

Theo đó, Signify vừa phối hợp mạng xã hội Tinh tế tổ chức Workshop trải nghiệm hệ sinh thái ánh sáng thông minh WiZ. Tại đây, khách mời được tận hưởng không gian ánh sáng đắm chìm với các sản phẩm chủ lực như bộ giải trí HDMI (HDMI Sync Box), đèn thanh (Wiz Bar Light) và đèn đứng (Wiz Floor Light).

Signify và Tinh Tế giới thiệu giải pháp ánh sáng thông minh - Ảnh 1.

Đại diện Signify giới thiệu các giải pháp hệ sinh thái ánh sáng thông minh WiZ

Ảnh: T.L

Sự kiện này minh chứng cho cách WiZ đang thay đổi trải nghiệm chiếu sáng trong đời sống hiện đại, khi ánh sáng không chỉ phục vụ chiếu rọi mà còn góp phần nâng tầm cảm xúc giải trí, sáng tạo và thư giãn cho người dùng.

Điểm nhấn của sự kiện là khả năng đồng bộ ánh sáng WiZ với nội dung hiển thị trên màn hình TV thông qua kết nối HDMI, mang đến cảm giác sống động như thật khi xem phim, chơi game hay thưởng thức âm nhạc.

Cụ thể, khi sử dụng bộ giải trí HDMI Sync Box, người dùng có thể cảm nhận ánh sáng thay đổi theo từng khung hình, phản ứng tức thời với chuyển động trên màn hình để tạo nên hiệu ứng sắc màu chính xác và ấn tượng.

Khách tham quan còn được trải nghiệm đèn thanh Wiz Bar Light và đèn đứng Wiz Floor Light (cả hai đều có toàn bộ màu sắc), thể hiện khả năng trang trí linh hoạt. Trong đó, đèn thanh Wiz Bar Light với thiết kế mỏng, được trưng bày đặt ngang trên kệ hoặc đồ nội thất để tạo ánh sáng điểm nhấn rực rỡ.

Signify và Tinh Tế giới thiệu giải pháp ánh sáng thông minh - Ảnh 2.

Khu vực trưng bày Góc Setup thu hút sự chú ý với đèn thanh Wiz Bar Light và đèn đứng Wiz Floor Light (cả hai đều có toàn bộ màu sắc), thể hiện khả năng trang trí linh hoạt

Ảnh: T.L

Không gian tổ chức sự kiện được điểm xuyết bởi hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp NatureConnect - mô phỏng ánh sáng tự nhiên giúp người tham dự cảm nhận như đang đắm mình trong "ánh sáng của bầu trời thật".

NatureConnect sử dụng công nghệ chiếu sáng tiên tiến để tái hiện ánh nắng, chuyển động mây trời và sự thay đổi sắc độ ánh sáng trong ngày. Giải pháp này giúp cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng và nâng cao khả năng tập trung, đồng thời hỗ trợ chu kỳ sinh học tự nhiên của con người.

Hệ thống mô phỏng các giai đoạn ánh sáng tự nhiên như bình minh, hoàng hôn hay bầu trời xanh, đồng bộ với nhịp sinh học (Circadian Rhythm). Ánh sáng được chiếu từ trần hoặc tường mang lại cảm giác tự nhiên, sống động như thật.

Bên cạnh đó, người dùng có thể lựa chọn nhiều cảnh sáng phù hợp với mục tiêu sử dụng - từ năng lượng, tập trung làm việc đến thư giãn giúp đáp ứng nhu cầu tại văn phòng, trường học, bệnh viện, khách sạn và các khu vực hạn chế cửa sổ.

