Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam

Theo các chuyên gia, VN vẫn là thỏi nam châm thu hút các nhà đầu tư Singapore do tương đồng về độ mở thị trường, cùng chí hướng phát triển bền vững và cùng tham gia ký kết hiệp định thương mại tự do.

Dẫn đầu vốn ngoại tại Việt Nam

Cách đây 27 năm, năm 1996, Tập đoàn Sembcorp Industries của Singapore và Tập đoàn Becamex của VN đã thành lập Khu công nghiệp VN - Singapore (VSIP) đầu tiên, tọa lạc trên vùng đất rộng 2.500 ha tại tỉnh Bình Dương. Đây là dự án khu công nghiệp được khởi đầu dựa trên ý tưởng hợp tác của Chính phủ 2 nước VN - Singapore. Đến nay, đã có 12 VSIP trên khắp cả nước, thu hút tổng vốn đầu tư trị giá khoảng 17 tỉ USD và đã tạo ra hơn 300.000 việc làm tại VN.

Thực tế, đã có hàng ngàn dự án từ Singapore vào VN trong nửa thế kỷ qua. Năm 2022, trong 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào VN, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn lên đến 6,46 tỉ USD, chiếm 23,3% tổng FDI vào VN trong năm. Đáng lưu ý, trong tháng đầu năm 2023, trong khi vốn FDI vào VN giảm gần 20% thì các nhà đầu tư từ quốc đảo Singapore cũng kịp đổ vào VN 767,6 triệu USD, chiếm gần 64% tổng vốn đăng ký cấp mới, trở thành nhà đầu tư lớn nhất trong số 28 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép tại VN trong tháng 1 vừa rồi. Tính lũy kế hết năm 2022, quốc đảo là nền kinh tế đầu tư nhiều nhất vào VN trong khu vực Đông Nam Á với hơn 3.600 dự án, đạt trên 70 tỉ USD.

Khu công nghiệp VSIP 1 (TX.Thuận An, Bình Dương). Đây là dự án khu công nghiệp được khởi đầu dựa trên ý tưởng hợp tác của Chính phủ 2 nước VN - Singapore

Xuân Thi

Năm 2023 đánh dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước và cũng tròn 10 năm quan hệ đối tác chiến lược VN - Singapore. Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Singapore tại VN tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực công nghiệp chế biến, chiếm khoảng 40% tổng vốn đầu tư; thứ hai là kinh doanh bất động sản và thứ 3 là lĩnh vực sản xuất điện. Phần lớn các dự án đầu tư của Singapore đều có quy mô lớn. Ví dụ, 3 "siêu dự án" của Singapore tại VN gần đây là nhà máy điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Bạc Liêu (cấp phép năm 2020, vốn đăng ký 4 tỉ USD); khu nghỉ dưỡng Nam Hội An ở Quảng Nam (cấp phép năm 2010, vốn đăng ký 4 tỉ USD) và dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II (cấp phép năm 2021, vốn đăng ký 3,12 tỉ USD).

Sản xuất đồ điện gia dụng tại nhà máy của Công ty TNHH Panasonic Life Solutions Việt Nam, KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) ở TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

TTXVN

Đáng lưu ý, trong năm 2022, có một số dự án điều chỉnh của Singapore tại VN tăng vốn mạnh mẽ. Nổi bật là dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, tăng thêm gần 941 triệu USD; dự án Công ty TNHH Fujifilm Business Innovation VN tại TP.HCM điều chỉnh tăng thêm gần 494,2 triệu USD.

Kết nối các nhà buôn lớn của thế giới qua Singapore

Về thương mại, VN đang nằm trong top 10 quốc gia xuất khẩu hàng hóa vào Singapore, tăng trưởng kim ngạch 2 con số mỗi năm. Theo Thương vụ VN tại Singapore, Singapore là thị trường trung chuyển hàng hóa của thế giới có độ mở rất cao với tổng kim ngạch thương mại lên đến 1.200 tỉ SGD trong năm 2021, gấp đôi GDP của quốc đảo này.

Đáng lưu ý, do nền kinh tế chủ yếu hoạt động dịch vụ, công nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành điện tử, cơ khí chính xác và chuỗi sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao nên tiêu dùng của Singapore gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Thế nên, dư địa cho hàng Việt vào thị trường này vẫn còn rất lớn. Hiện hàng hóa VN nhập khẩu vào Singapore chủ yếu là may mặc, sắt thép, đồng, lò hơi, thủy tinh; thuốc lá, muối, thạch anh, vôi, xi măng. Kim ngạch lớn nhất thuộc về máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại. Singapore cũng là thị trường mua dầu thô lớn của VN. Chỉ trong tháng cuối năm 2022, xuất khẩu nhóm xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ từ VN vào Singapore tăng gấp 7 lần so với tháng 11.2022. Ở chiều ngược lại, người Việt mua hàng hóa qua trung gian quốc đảo chủ yếu là xăng dầu, các sản phẩm tinh chế, máy móc, thiết bị, điện thoại, linh kiện; dược phẩm, nguyên liệu dược, rượu, giấy; các sản phẩm tẩy rửa gia đình, công nghiệp; túi xách…

Theo chuyên gia Đỗ Hòa, Tổng giám đốc IME Vietnam, Singapore là một thị trường cao cấp do người dân có thu nhập bình quân tương đối cao, yêu cầu hàng hóa cũng khá cao, có đặc thù là quốc gia phát triển trong một vùng đang phát triển. Tuy có diện tích nhỏ bé nhưng nền kinh tế này có tốc độ tăng trưởng và phát triển bậc nhất khu vực, được mệnh danh là một trong bốn "con rồng châu Á". Thế nhưng DN VN không nên nhìn đây chỉ là thị trường cao cấp, tiêu chuẩn khắt khe mà rụt rè bán hàng qua đảo quốc này. Thực tế, dân số Singapore ít, tiêu dùng không cao nhưng đây là thị trường tiềm năng nếu chúng ta tìm các nhà bán buôn tại đảo quốc sư tử này để bán hàng. Rất nhiều nhà bán buôn, mua sỉ đầy kinh nghiệm trên thế giới đặt trụ sở ở đây.

"DN Việt nên tìm đến họ để bán hàng số lượng lớn, xuất đi thị trường khác. Một số tập đoàn sản xuất kinh doanh của VN cũng đặt văn phòng tại đây để làm đòn bẩy đưa hàng hóa đi xa hơn. Tuy nhiên, số đó còn rất ít với tiềm năng là quốc gia sản xuất, có lực lượng lao động hùng hậu như VN", ông Đỗ Hòa nhận xét.

Cơ hội đi xa và phát triển bền vững

Ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại VN, trong một bài viết về 2 nước mới đây về nối tiếp đà phát triển tích cực, đã nhận xét: Singapore và VN có mối quan hệ thương mại - đầu tư song phương mạnh mẽ và bền vững. Thương mại giữa hai nước tăng trưởng đều đặn trong thập niên qua, đạt khoảng 20 tỉ USD vào năm 2021, tăng 18,7% so với năm 2020.

"Ở cấp độ khu vực, Singapore và VN cũng là đối tác có cùng chí hướng trong các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)", Đại sứ Singapore tại VN Jaya Ratnam nhận xét. Ông cho rằng năm 2023 và xa hơn nữa, 2 nước có thể tăng cường hợp tác kinh tế trong 5 lĩnh vực chính, gồm: kinh tế số và đổi mới sáng tạo; hạ tầng; năng lượng; phát triển bền vững, khẩn trương đẩy nhanh hành động để đáp ứng các mục tiêu về biến đổi khí hậu; và đẩy mạnh kết nối nhiều mặt về thương mại, đầu tư, tài chính, giao thông - vận tải và du lịch.

TS Võ Trí Thành, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư, cho rằng trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu suy giảm trước những diễn biến gần đây của thế giới như đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát leo cao… thì VN vẫn được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Không chỉ các công ty lớn, nhiều DN nhỏ và các nhà khởi nghiệp Singapore đang chú ý đến VN như một bệ phóng lý tưởng cho DN của mình. Đặc biệt, quy mô dự án bình quân của Singapore vào VN là trên 23,5 triệu USD/dự án, cao hơn nhiều quy mô dự án bình quân chung của các dự án FDI tại VN là trên 12,1 triệu USD/dự án. Điều này cho thấy lòng tin của các nhà đầu tư Singapore vào các chính sách vĩ mô, môi trường kinh doanh và triển vọng phát triển của VN.

Theo chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, có nhiều lý do thu hút các nhà đầu tư Singapore quan tâm đến thị trường VN. Đó là VN có một nền kinh tế đang phát triển và là một nền kinh tế mới nổi. Đáng nói, trong giai đoạn khó khăn nhất vì đại dịch, kinh tế VN vẫn có những bước tăng trưởng vững chắc, bất chấp bối cảnh quốc tế còn nhiều khó khăn, tầng lớp trung lưu trong nước vẫn đang tiếp tục gia tăng. Thứ hai, VN vẫn còn nhiều hạn chế như giáo dục chưa thực sự phát triển, cần thời gian để cải thiện hạ tầng, nâng cấp môi trường đầu tư - kinh doanh. Ngược lại, Singapore lại là quốc gia có thế mạnh về các lĩnh vực trên. Từ hạ tầng, logistics, tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế, du lịch, công nghiệp hàng hải, hàng không vũ trụ… Do đó, nếu biết tận dụng, VN là cơ hội lớn cho nhà đầu tư Singapore mang thế mạnh đầu tư của mình sang VN phát triển.

"VN là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới về thương mại và đầu tư. Vốn FDI đã trở thành "bộ phận hữu cơ" trong nền kinh tế VN và đóng góp khoảng 20% mỗi năm vào tổng vốn đầu tư của cả nước. Cả 2 quốc gia VN và Singapore có nét tương đồng là đi đầu khu vực trong hội nhập quốc tế thông qua việc ký kết và đàm phán hàng loạt các FTA. Đầu tư vào VN, nhà đầu tư có nhiều cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu vào các quốc gia mà VN có ký kết các hiệp định FTA như thị trường Bắc Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, ASEAN… Chính nét tương đồng này giúp 2 nước tạo ra khuôn khổ pháp lý đầy đủ, chính sách thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh song phương có hiệu quả", chuyên gia Võ Trí Thành nhấn mạnh.