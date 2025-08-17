Sinh mổ chủ động theo 'ngày giờ đẹp' nguy hiểm ra sao?

Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) mới đây tiếp nhận một trẻ sơ sinh 2 ngày tuổi, trước đó được mổ lấy thai ở tuần 37 theo yêu cầu của gia đình do "ngày giờ đẹp". Ngay sau sinh, trẻ có biểu hiện suy hô hấp, phải thở ô xy và chuyển viện khẩn cấp. Khi đến Trung tâm sơ sinh Bệnh viện Nhi T.Ư, trẻ đã trong tình trạng tím tái, suy tuần hoàn nghiêm trọng và được chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nặng. Mặc dù được hồi sức tích cực, áp dụng các kỹ thuật cao, nhưng trẻ vẫn không đáp ứng với các biện pháp điều trị và không qua khỏi.

T Ỷ LỆ SINH MỔ TẠI VN CAO HƠN WHO KHUYẾN CÁO

Theo báo cáo tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em của Bộ Y tế năm 2022, tỷ lệ sinh mổ chiếm gần 37% tổng số ca sinh (có một số bệnh viện lên đến 50 - 60%), cao hơn nhiều lần so với mức 10 - 15% mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo.

Tỷ lệ sinh mổ tăng do nhiều nguyên nhân, trong đó nhiều trường hợp là do các gia đình chủ động lựa chọn ngày giờ sinh. Các bác sĩ lưu ý: Sinh mổ tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với sinh thường, gây lo ngại về sức khỏe lâu dài cho cả mẹ và bé. Chỉ những ca chuyển dạ có nguy cơ cao thường được bác sĩ chỉ định mổ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Do đó, mổ lấy thai chỉ nên thực hiện khi có chỉ định y khoa rõ ràng.

Trẻ sinh thường dễ thực hiện da kề da với mẹ sớm, giúp phát triển thể chất, cảm xúc ngay từ những giờ đầu đời ẢNH: PHƯƠNG AN TẠO BỞI GEMINI AI

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi T.Ư đã ghi nhận các trường hợp tương tự bệnh nhi nói trên. Trẻ sơ sinh rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi được sinh mổ mà người mẹ chưa chuyển dạ, chỉ vì gia đình mong muốn "ngày giờ đẹp".

Sinh mổ không đúng chỉ định sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng phẫu thuật: chảy máu, nhiễm trùng vết mổ, tổn thương bàng quang, ruột, huyết khối tĩnh mạch sâu; tăng nguy cơ nhau cài răng lược và vỡ tử cung trong các lần mang thai sau (nguy cơ nhau cài răng lược tăng gấp 3 - 4 lần sau mỗi lần mổ). Bên cạnh đó, người mẹ sẽ hồi phục lâu hơn so với sinh thường, đau nhiều, ảnh hưởng khả năng chăm sóc trẻ sơ sinh. Suy hô hấp sơ sinh là biến chứng có thể gặp phải, do không chuyển dạ, gây ứ dịch, giảm thông khí…

N HỮNG LỢI ÍCH KHI SINH THƯỜNG

Theo khuyến cáo từ các chuyên gia y tế, sinh thường (sinh qua đường âm đạo) vẫn là phương pháp tự nhiên và an toàn nhất cho cả mẹ và bé. Hình thức sinh này mang lại nhiều lợi ích thiết thực: giúp mẹ phục hồi nhanh hơn, giảm nguy cơ mất máu, viêm nhiễm hậu sản, tiết sữa sớm và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, sinh thường giúp mẹ cảm nhận trọn vẹn hành trình "vượt cạn" một cách thiêng liêng và ý nghĩa.

Với em bé, sinh thường hỗ trợ quá trình thích nghi với môi trường bên ngoài tốt hơn. Nhờ áp lực co bóp khi chuyển dạ, chất nhầy trong phổi và đường hô hấp được đẩy ra, giảm nguy cơ suy hô hấp. Trẻ được tiếp xúc với hệ vi sinh có lợi từ đường âm đạo của mẹ, giúp phát triển hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa. Ngoài ra, trẻ sinh thường dễ thực hiện da kề da và bú mẹ sớm ngay tại phòng sinh, từ đó tăng cường gắn kết tình cảm và hỗ trợ phát triển thể chất, cảm xúc ngay từ những giờ đầu đời.