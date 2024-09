Joo Eun Ho có mối quan hệ phức tạp với bạn trai cũ Jung Hyun Oh (Lee Jin Wook), chàng phát thanh viên tin tức đình đám. Cả hai tái hợp và cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua những vấn đề của mình. To My Hyeri là dự án tái xuất của Jung Ji Hyun, đạo diễn từng thành công với Khu vườn dối trá, Tuổi 25 tuổi 21… To My Hyeri phát sóng từ ngày 23.9 trên kênh cáp ENA