Sinh viên Cuba kể chuyện du học tại trường cao đẳng ở Việt Nam

Ngày 17.10, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 với sự tham dự của hàng trăm sinh viên quốc tế đang theo học tại trường.

Hành trình trưởng thành qua những khác biệt văn hóa

Chia sẻ tại lễ khai giảng, Melisa, sinh viên Cuba đang theo học ngành quản trị kinh doanh, cho biết cô đến Việt Nam cách đây một năm để học tiếng Việt và tiếp tục theo đuổi ngành học mình lựa chọn. Khi đặt chân đến đất nước mới, cô mang theo nhiều ước mơ, hy vọng về tương lai nhưng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ.

"Từ ngôn ngữ, đồ ăn, văn hóa đến lối sống, mọi thứ đều rất mới mẻ đối với tôi. Tôi cảm thấy vui nhưng cũng hơi lo lắng vì phải sống xa gia đình", nữ sinh viên chia sẻ.

Theo nữ sinh viên Cuba, những ngày đầu không hề dễ dàng. Nỗi nhớ nhà cùng thử thách học một ngôn ngữ mới khiến cô đôi lúc gặp khó khăn trong quá trình thích nghi. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, bạn cùng lớp và những người bạn mới, nữ sinh viên từng bước hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam.

"Trong suốt một năm qua, tôi nhận ra rằng mạnh mẽ không có nghĩa là không biết sợ. Mạnh mẽ là vẫn tiếp tục bước về phía trước, ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn", Melisa nói.

Sinh viên Cuba chia sẻ về chuyện du học tại trường cao đẳng ở Việt Nam ẢNH: Y.T

Với Melisa, du học không chỉ là học kiến thức trong sách vở hay tham gia các lớp học. Đó còn là cơ hội khám phá những điều mới mẻ, gặp gỡ các bạn đến từ các quốc gia khác nhau và học cách thấu hiểu những khác biệt văn hóa.

Từ trải nghiệm của bản thân, Melisa nhắn nhủ các sinh viên mới không nên ngại bắt đầu những điều chưa từng trải qua hay sợ mắc sai lầm. Điều quan trọng là cho bản thân thời gian, chủ động kết bạn và tận dụng các cơ hội để học hỏi, trưởng thành.

Câu chuyện của Melisa cũng phản ánh một trong những yêu cầu quan trọng đối với sinh viên quốc tế là bên cạnh kiến thức chuyên môn, khả năng thích nghi với môi trường học tập, ngôn ngữ và văn hóa mới là yếu tố giúp các em từng bước xây dựng nền tảng cho tương lai.

Theo TS Nguyễn Đức Dũng, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, hiện nay trường có khoảng 300 sinh viên nước ngoài đang theo học. Sinh viên quốc tế đến từ Lào, Cuba, Myanmar và Campuchia, đang học nhiều ngành khác nhau như quản trị kinh doanh, điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, marketing và ngôn ngữ Nhật...

Trường có 8 giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy, chủ yếu ở các ngành ngôn ngữ như tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Anh. Đội ngũ này còn hỗ trợ sinh viên nước ngoài trong giai đoạn học ngôn ngữ trước khi chuyển sang chương trình chuyên ngành.

Gần 300 sinh viên quốc tế đến từ Lào, Cuba, Myanmar và Campuchia đang theo học nhiều ngành khác nhau ẢNH: Y.T

Với một số sinh viên quốc tế, quá trình chuẩn bị bắt đầu từ khi các em còn ở quê nhà, với khoảng một năm học ngôn ngữ trước khi sang Việt Nam. Sau đó, các em có thể tiếp tục học tiếng Việt khoảng 6 tháng trước khi bước vào chương trình chuyên ngành. Việc trang bị nền tảng tiếng Việt giúp sinh viên thuận lợi hơn trong tiếp cận bài giảng và kiến thức chuyên môn.

Bên cạnh đào tạo, trường cũng triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế. Trong dịp khai giảng năm học mới, trường trao học bổng tiếp sức đến trường cho 17 sinh viên Lào. Đây là chương trình hỗ trợ riêng, khác với chương trình học bổng toàn phần dành trị giá 1 tỉ cho sinh viên Cuba được triển khai trong năm trước.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực cũng được tổ chức nhằm giúp sinh viên quốc tế tìm hiểu đời sống Việt Nam, đồng thời giới thiệu bản sắc của đất nước mình. Những chương trình giao lưu nhân dịp lễ truyền thống, trong đó có lễ hội té nước của sinh viên Lào và Myanmar, tạo thêm cơ hội để sinh viên các nước kết nối, chia sẻ và học hỏi lẫn nhau.

TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, tặng thư cảm ơn giảng viên nước ngoài đã đồng hành cùng trường ẢNH: Y.T

Mở rộng cơ hội thực tập quốc tế

Theo TS Nguyễn Đức Dũng, vừa qua, gần 200 sinh viên nước ngoài thuộc các ngành ngôn ngữ Nhật và quản trị nhà hàng đã đến Nhật Bản thực tập. Hoạt động này mở ra cơ hội để sinh viên tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, vận dụng kiến thức đã học và tích lũy kinh nghiệm trong bối cảnh quốc tế.

Bước vào năm học 2026-2027, TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho biết nhà trường xác định 6 định hướng trọng tâm.

Trong đó, trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo thông qua đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và đối tác quốc tế; tiếp tục đầu tư, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất; đồng thời xây dựng văn hóa trường học theo hướng năng động, sáng tạo, nhân văn, kỷ luật và hội nhập.



