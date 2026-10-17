Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế Al-Fergani

Cụ thể, có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về em Lê Bá Tuấn Việt, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội).

2 học sinh giành huy chương bạc là Trương Bá Chí Thành, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Tăng Hạo Nhiên, Trường THPT chuyên Quốc học Huế (TP.Huế). Em Lê Hồng Nhân, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), giành huy chương đồng.

Đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic vật lý quốc tế Al-Fergani ẢNH: MOET

Với kết quả 4/4 học sinh đoạt huy chương, Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn, sau các đoàn Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Kỳ thi OLympic vật lý quốc tế mang tên nhà khoa học Ahmad al-Fergani, năm nay có sự tham gia của 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đề thi năm nay được xây dựng theo định hướng tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vật lý để phân tích, lý giải và giải quyết các vấn đề gắn với thực tiễn và khoa học hiện đại. Kỳ thi gồm 2 phần thi chính thức là lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần thi được tổ chức trong một ngày, với thời gian làm bài 5 giờ.

Các bài thi có độ khó cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững các định luật và nguyên lý cơ bản mà còn phải có khả năng tư duy logic, phân tích vấn đề và vận dụng kiến thức tổng hợp.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi là cơ hội để học sinh Việt Nam thể hiện năng lực, kiến thức chuyên môn và tư duy khoa học trong lĩnh vực vật lý, đồng thời vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán lý thuyết và thực nghiệm trong môi trường học thuật quốc tế.