Việt Nam đạt thành tích Olympic vật lý quốc tế cao nhất trong lịch sử tham dự

Bộ GD-ĐT vừa cho biết, tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 (IPhO 2026), đoàn đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh đều đoạt huy chương, với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đặc biệt, lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết.

Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic vật lý quốc tế năm nay đạt thành tích cao nhất trong lịch sử tham dự ẢNH: MOET

Cụ thể, đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự IPhO 2026 gồm 5 học sinh và đều đoạt huy chương. Trong đó, 4 huy chương vàng thuộc về các em: Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP.Hà Nội;

Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội;

Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình.

Trong đó, Nguyên và Minh đều đạt điểm tuyệt đối 30/30 bài thi lý thuyết.

Em Lê Duy Khánh, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, giành huy chương bạc.

Lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) động viên đội tuyển tại buổi lễ xuất quân ẢNH: MOET

Bộ GD-ĐT cho biết, với kết quả này, Việt Nam nằm trong top 7 đội tuyển có thành tích cao nhất của kỳ thi. Đây cũng là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic vật lý quốc tế từ trước đến nay.

Tuy năm 2017 đội tuyển Việt Nam cũng giành 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, nhưng năm nay lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30/30 trong bài thi lý thuyết. Chất lượng huy chương vượt hơn so với các năm gần đây. Kết quả này khẳng định bản lĩnh của học sinh Việt Nam tại một trong những kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu chuyên môn cao nhất dành cho học sinh trung học.

Một điểm đáng chú ý nữa là đội tuyển Việt Nam là một trong số ít đội có 2 học sinh nữ khi hầu hết học sinh tham dự là nam. Bên cạnh đó, với 3 trong số 5 thành viên của đội tuyển đang học lớp 11 còn cho thấy tiềm năng, tính kế thừa và chiều sâu của lực lượng học sinh giỏi vật lý Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng thuận lợi cho công tác phát hiện, bồi dưỡng tài năng khoa học trẻ trong thời gian tới.

IPhO 2026 được tổ chức tại thành phố Bucaramanga, tỉnh Santander (Colombia) từ ngày 4 - 12.7. Kỳ thi có sự tham dự của 381 học sinh trung học xuất sắc đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh thực hiện 2 bài thi gồm bài thi lý thuyết và bài thi thực nghiệm, thời gian làm bài mỗi bài thi là 5 tiếng, qua đó đánh giá toàn diện kiến thức, tư duy phân tích, năng lực giải quyết vấn đề và kỹ năng thực hành vật lý.



