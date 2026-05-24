8/8 học sinh Việt Nam giành huy chương Olympic vật lý châu Á

6 huy chương bạc thuộc về các em: Nguyễn Nhật Minh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Tạ Ngọc Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Vũ Nguyên Nguyên, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP.Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình; Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ; Bùi Anh Tú, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình.

2 học sinh giành huy chương đồng đều là học sinh lớp 11 của Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa là Lê Duy Khánh và Mai Văn Khánh.

Đáng chú ý, theo Bộ GD-ĐT, đội tuyển Việt Nam tham dự APhO 2026 có 5/8 học sinh là học sinh lớp 11. Điều này cho thấy đội tuyển không chỉ đạt kết quả tốt tại APhO 2026, mà còn mở ra cơ hội lớn tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế (IPhO) năm 2026, đồng thời khẳng định Việt Nam đang có lực lượng kế cận giàu tiềm năng cho các kỳ thi APhO, IPhO năm 2027.

Kỳ thi Olympic vật lý châu Á (APhO) năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về vật lý trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APhO 2026 gồm hai ngày thi chính thức: một ngày thi lý thuyết và một ngày thi thực nghiệm, thời lượng làm bài thi của mỗi ngày thi là 5 giờ. Nội dung thi năm nay có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có năng lực mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

Bài thi lý thuyết gồm ba bài, đề cập đến cơ học của các hệ cân, nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu, và cộng hưởng từ trong trường ngoài. Các bài toán gắn kiến thức vật lý cơ bản với những ứng dụng trong đo lường chính xác, khoa học vật liệu, công nghệ bán dẫn, cảm biến và một số công nghệ hiện đại. Bài thi thực hành gồm hai bài, tập trung vào thiết kế và khai thác hệ đo.

Bộ GD-ĐT nhận định: "Với kết quả 100% học sinh đoạt huy chương, gồm 6 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, Việt Nam nằm trong top 8 đoàn có kết quả cao nhất và thuộc nhóm 5 đoàn có tất cả học sinh dự thi đều đạt huy chương. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao và quy tụ nhiều đội tuyển mạnh".



