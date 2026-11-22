Cân bằng dinh dưỡng – năng động bứt phá là tên một trò chơi dành cho sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) ở phường Thạnh Mỹ Tây trong khuôn khổ chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam tổ chức.

Sinh viên tham gia trải nghiệm các hoạt động trong chương trình nhận về nhiều quà tặng ẢNH: NHẬT THỊNH

Tập thể dục xong thì ăn uống thế nào mới tốt?

Trò chơi được tổ chức ngay tại sân trường. Trong buổi sáng, có rất nhiều sinh viên hào hứng tham gia, chủ động tìm hiểu về cách làm sao để cân bằng giữa dinh dưỡng và năng lượng tiêu hao sau khi tập thể dục.

Sinh viên Bình Minh và bạn bè thử tài cân bằng dinh dưỡng ẢNH: NHẬT THỊNH

Sinh viên sẽ bốc thăm một hoạt động thể chất ngẫu nhiên với mức tiêu hao năng lượng trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, bơi lội 90 phút tiêu hao 800 calo; chơi cầu lông 90 phút tiêu hao 750 calo…

Khu vực trò chơi Cân bằng dinh dưỡng – năng lượng bứt phá luôn thu hút nhiều sinh viên ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau đó, ban tổ chức đưa ra cả trăm loại thực phẩm quen thuộc như trứng, dưa hấu, cơm, mực hấp, thịt gà… trong 8 nhóm thực phẩm là: nhóm lương thực; nhóm các loại hạt; nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa; nhóm thịt và hải sản; nhóm dầu ăn và mỡ; nhóm rau củ màu vàng, da cam…; nhóm rau củ quả khác.

Sinh viên phải chọn phối hợp các loại thức ăn trong 8 nhóm thực phẩm với nhau tạo thành bữa ăn. Bài toán đặt ra là làm sao để mức năng lượng nạp vào gần bằng với số năng lượng đã tiêu hao.

Sân trường chật kín sinh viên tham gia trải nghiệm các hoạt động ẢNH: NHẬT THỊNH

Sinh viên Dương Bình Minh – ngành Quản trị kinh doanh bốc thăm được hoạt động đạp xe trong 120 phút, tiêu hao 800 calo. Tuy nhiên, do chưa biết cách tính toán lượng calo từ các loại thực phẩm nạp vào trong một bữa ăn, Bình Minh đã

"ăn dư" đến hơn 500 calo. Nguồn thực phẩm nạp vào cũng chưa đủ chất, Bình Minh đa phần chỉ chọn ăn trái cây, chất đạm thiếu hụt chất béo, chất đường bột… trong bữa ăn.

Trò chơi vận động cũng thu hút sinh viên ẢNH: NHẬT THỊNH

"Trong bữa ăn hằng ngày em cũng chú trọng đến việc ăn đủ chất nhưng thật sự chưa biết tính toán số calo như thế nào cho phù hợp. Trò chơi hôm nay giúp em hiểu được cần có sự cân đối giữa dinh dưỡng và vận động thì mới có được sức khỏe tốt, thân hình cân đối. Nếu em cứ tiếp tục 'ăn dư' như kết quả trò chơi lúc nãy chắc em sẽ bị thừa cân…", Bình Minh chia sẻ.

Sinh viên thi đá bóng ẢNH: NHẬT THỊNH

Bí quyết để có nền tảng sức khỏe tốt

Bác sĩ CKI Hà Phương Thuỳ, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ăn uống đủ chất là chưa đủ để có một nền tảng sức khỏe tốt. Bên cạnh dinh dưỡng, sinh viên cần rèn luyện thể dục thể thao, mức vận động tối thiểu khoảng 30 phút/ngày.

Sinh viên được tiếp năng lượng từ những ly mì nóng hổi ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, về thể lực, có tới 38% nữ sinh viên không đáp ứng mức vận động tối thiểu. Tỷ lệ vòng eo/hông ở nữ hiện là 0,86 (vượt ngưỡng nguy cơ 0,85), làm tăng rủi ro béo bụng và các bệnh lý chuyển hóa.

Trong khi đó, nhiều nam sinh viên lại rất năng nổ trong các hoạt động thể thao, nhưng lại ăn uống qua loa, chưa nạp đủ năng lượng để bù vào số calo đã tiêu hao do tập luyện.

Những khoảnh khắc trong ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” được ghi lại tại quầy chụp ảnh lấy liền ẢNH: NHẬT THỊNH

Sinh viên Diệp Thành Đạt – ngành Công nghệ ô tô là một trong số đó. Thành Đạt cho biết: "Đôi khi vì lịch học nhiều, chi phí sinh hoạt cũng có giới hạn nên em có bỏ bữa sáng, ăn vội vàng các món thức ăn nhanh từ cửa hàng tiện lợi mà chưa chú ý đến một bữa ăn phải đủ các nhóm chất, đủ năng lượng".

Trò chơi giải mã dinh dưỡng cũng thu hút nhiều sinh viên tham gia ẢNH: NHẬT THỊNH

Do đó, thông qua trò chơi, ban tổ chức mong muốn sinh viên học cách cân đối dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho học tập, sinh hoạt, vận động mỗi ngày.

Trong khuôn khổ chương trình còn có nhiều trò chơi hấp dẫn, thu hút sinh viên tham gia để nhận về nhiều phần quà và bốc thăm may mắn nhận tiền mặt. Tuy nhiên, là một người yêu thích thể thao, thường xuyên tập gym, chạy bộ để rèn luyện sức khỏe, sinh viên Đỗ Trí Đức - ngành Quản trị kinh doanh ấn tượng nhất là các trò chơi vận động được tổ chức bởi Acecook Việt Nam.

Gian hàng đổi vỏ mì, nhận quà vui cũng đông đúc không kém ẢNH: NHẬT THỊNH

Trí Đức thử tài sút bóng vào khung thành để nhận quà và ăn mì "siu kay". Chàng trai cũng chiến thắng áp đảo người bạn cùng chơi khi liên tục ghi bàn thắng vào khung thành bóng đá. Ở thử thách kéo dây xem lực tay của ai mạnh hơn, Trí Đức ghi điểm cao nhận về nhiều phần quà của ban tổ chức.