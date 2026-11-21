Hoạt động tìm hiểu quy trình sản xuất mì gói nằm trong khuôn khổ chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026", do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (phường Thạnh Mỹ Tây) tổ chức sáng 21.11.

Sinh viên Trường ĐH HUTECH tham gia chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” tại hội trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại đây, sinh viên được bác sĩ chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng, cách xây dựng bữa ăn đủ chất, lành mạnh… Trong các loại thực phẩm, mì gói là sản phẩm phổ biến, thường được sinh viên chọn lựa nhờ hương vị hấp dẫn và tính tiện lợi.

"Giải oan cho mì gói"

Để giúp sinh viên hiểu đúng về sản phẩm này, bà Lê Thị Ngọc Hân - Chuyên viên bộ phận Truyền thông và quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam - giới thiệu cho sinh viên về quy trình sản xuất mì gói.

Bà Lê Thị Ngọc Hân giới thiệu quy trình sản xuất mì gói tại Acecook Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại nhà máy Acecook, mì gói được sản xuất theo tiêu chí kép: vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa an toàn cho sức khỏe người dùng. Thông qua màn hình, bà Ngọc Hân đã "mở ra một gói mì", liệt kê những thành phần bên trong, đồng thời "giải oan" cho mì gói.

Nhiều sinh viên còn quan niệm rằng ăn mì gói dẫn đến nóng trong người, nổi mụn; sợi mì có màu vàng là do được chiên bằng dầu đã sử dụng nhiều lần; ly mì bằng nhựa khi đổ nước sôi vào sẽ không an toàn… Vậy thực hư ra sao?

Sinh viên tham gia mini game, trả lời câu hỏi từ chuyên gia để nhận quà ẢNH: NHẬT THỊNH

Bao bì của các sản phẩm mì gói đến từ Acecook là loại chuyên dụng cho thực phẩm, được cung ứng từ các đối tác uy tín, đạt chứng nhận an toàn trong thực phẩm.

Các bạn sinh viên nhiệt tình tham gia trò chơi trong chương trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên trong gói mì nhỏ nhưng có rất nhiều nguyên liệu:

Vắt mì được làm từ bột lúa mì nhập khẩu từ Úc, Mỹ, Canada…

Màu vàng được tạo nên từ chiết xuất củ nghệ và được chiên bằng dầu cọ nhập khẩu.

Gói dầu được tạo nên từ dầu thực vật, rau thơm, tỏi, ớt, hành tím.

Gói súp gồm có ớt, tỏi, đường, bột ngọt, muối, tiêu, bột tôm.

Gói rau sấy có trứng, thịt, tôm, cà rốt, bắp, hành lá, rau, nấm.

Bà Lê Thị Ngọc Hân đại diện Acecook tặng quà cho sinh viên trả lời nhiều câu hỏi đúng nhất trong trò chơi ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiểu đúng để dùng đúng từ quy trình làm mì gói

Với sản phẩm đóng gói, quy trình chế biến là vô cùng quan trọng, quyết định đến chất lượng và sự an toàn cho người dùng.

Bà Ngọc Hân cho biết, quy trình sản xuất mì gói của Acecook trải qua 11 công đoạn, gồm: Nguyên liệu bột lúa mì, nước và gia vị, dung dịch nghệ được trộn lại với nhau => Cán tấm => Cắt tạo sợi => Hấp => Cắt định lượng => Làm khô => Làm nguội => Cấp gia vị => Đóng gói => Kiểm tra chất lượng sản phẩm => Đóng thùng.

10 sinh viên trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất được tặng mỗi bạn 1 thùng mì gói ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau công đoạn cắt sợi, sợi mì được hấp chín bằng hơi nước rồi mới làm khô bằng phương pháp chiên. Dầu không được gia nhiệt trực tiếp mà được làm nóng gián tiếp bằng hơi nước (tương tự chưng cách thủy) trong hệ thống bồn trao đổi nhiệt. nhiệt độ dầu được duy trì ổn định ở mức 160℃ - 165℃. Mỗi lượt mì đi qua chảo chiên chỉ mất khoảng 2 phút 30 giây. Trong quá trình này, dầu mới sẽ được bổ sung liên tục thông qua hệ thống định lượng tự động.

Bác sĩ CKI Hà Phương Thuỳ đến từ Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ kiến thức dinh dưỡng đến sinh viên ẢNH: NHẬT THỊNH

"Mỗi năm Acecook đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan quy trình sản xuất trực tiếp tại nhà máy. Khi hiểu đúng về sản phẩm, người dùng sẽ an tâm hơn khi sử dụng", bà Ngọc Hân nói.

Tại sân trường sinh viên tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm, thực hành sống xanh sống khỏe ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi lắng nghe chuyên gia chia sẻ quy trình sản xuất mì gói, sinh viên tham gia trò chơi mang tên "Hiểu đúng - Đáp hay cùng Acecook". Với những kiến thức bổ ích vừa tiếp thu, sinh viên hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi. 10 sinh viên có điểm cao nhất nhận được mỗi bạn 1 thùng mì. Cuối chương trình các bạn còn được bốc thăm may mắn, giải thưởng tiền mặt lên đến 1 triệu đồng.

Rất đông sinh viên tham gia chương trình trong buổi sáng, ngày 21.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hơn 30 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam, Acecook kiên định theo đuổi sứ mệnh "Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực" với các hoạt động hỗ trợ giáo dục và an sinh xã hội. Một trong số đó là chương trình học bổng "Acecook Happy Scholarship" được triển khai từ năm 2015, trao tặng hơn 2.286 suất học bổng với tổng giá trị hơn 21 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập.

Nhà báo Hải Thành - Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên và TS Huỳnh Ngọc Anh - Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM trao học bổng Nguyễn Thái Bình của Báo Thanh Niên cho 5 sinh viên nhà trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Hưởng ứng tinh thần của Acecook Việt Nam, trong chương "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" ngày 21.11, Báo Thanh Niên cũng trao tặng 5 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh viên HUTECH có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.