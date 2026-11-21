Hoạt động tìm hiểu quy trình sản xuất mì gói nằm trong khuôn khổ chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026", do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Acecook Việt Nam và Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (phường Thạnh Mỹ Tây) tổ chức sáng 21.11.
Tại đây, sinh viên được bác sĩ chia sẻ những kiến thức về dinh dưỡng, cách xây dựng bữa ăn đủ chất, lành mạnh… Trong các loại thực phẩm, mì gói là sản phẩm phổ biến, thường được sinh viên chọn lựa nhờ hương vị hấp dẫn và tính tiện lợi.
"Giải oan cho mì gói"
Để giúp sinh viên hiểu đúng về sản phẩm này, bà Lê Thị Ngọc Hân - Chuyên viên bộ phận Truyền thông và quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam - giới thiệu cho sinh viên về quy trình sản xuất mì gói.
Tại nhà máy Acecook, mì gói được sản xuất theo tiêu chí kép: vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa an toàn cho sức khỏe người dùng. Thông qua màn hình, bà Ngọc Hân đã "mở ra một gói mì", liệt kê những thành phần bên trong, đồng thời "giải oan" cho mì gói.
Nhiều sinh viên còn quan niệm rằng ăn mì gói dẫn đến nóng trong người, nổi mụn; sợi mì có màu vàng là do được chiên bằng dầu đã sử dụng nhiều lần; ly mì bằng nhựa khi đổ nước sôi vào sẽ không an toàn… Vậy thực hư ra sao?
Bao bì của các sản phẩm mì gói đến từ Acecook là loại chuyên dụng cho thực phẩm, được cung ứng từ các đối tác uy tín, đạt chứng nhận an toàn trong thực phẩm.
Bên trong gói mì nhỏ nhưng có rất nhiều nguyên liệu:
- Vắt mì được làm từ bột lúa mì nhập khẩu từ Úc, Mỹ, Canada…
- Màu vàng được tạo nên từ chiết xuất củ nghệ và được chiên bằng dầu cọ nhập khẩu.
- Gói dầu được tạo nên từ dầu thực vật, rau thơm, tỏi, ớt, hành tím.
- Gói súp gồm có ớt, tỏi, đường, bột ngọt, muối, tiêu, bột tôm.
- Gói rau sấy có trứng, thịt, tôm, cà rốt, bắp, hành lá, rau, nấm.
Hiểu đúng để dùng đúng từ quy trình làm mì gói
Với sản phẩm đóng gói, quy trình chế biến là vô cùng quan trọng, quyết định đến chất lượng và sự an toàn cho người dùng.
Bà Ngọc Hân cho biết, quy trình sản xuất mì gói của Acecook trải qua 11 công đoạn, gồm: Nguyên liệu bột lúa mì, nước và gia vị, dung dịch nghệ được trộn lại với nhau => Cán tấm => Cắt tạo sợi => Hấp => Cắt định lượng => Làm khô => Làm nguội => Cấp gia vị => Đóng gói => Kiểm tra chất lượng sản phẩm => Đóng thùng.
Sau công đoạn cắt sợi, sợi mì được hấp chín bằng hơi nước rồi mới làm khô bằng phương pháp chiên. Dầu không được gia nhiệt trực tiếp mà được làm nóng gián tiếp bằng hơi nước (tương tự chưng cách thủy) trong hệ thống bồn trao đổi nhiệt. nhiệt độ dầu được duy trì ổn định ở mức 160℃ - 165℃. Mỗi lượt mì đi qua chảo chiên chỉ mất khoảng 2 phút 30 giây. Trong quá trình này, dầu mới sẽ được bổ sung liên tục thông qua hệ thống định lượng tự động.
"Mỗi năm Acecook đón khoảng 10.000 lượt khách tham quan quy trình sản xuất trực tiếp tại nhà máy. Khi hiểu đúng về sản phẩm, người dùng sẽ an tâm hơn khi sử dụng", bà Ngọc Hân nói.
Sau khi lắng nghe chuyên gia chia sẻ quy trình sản xuất mì gói, sinh viên tham gia trò chơi mang tên "Hiểu đúng - Đáp hay cùng Acecook". Với những kiến thức bổ ích vừa tiếp thu, sinh viên hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi. 10 sinh viên có điểm cao nhất nhận được mỗi bạn 1 thùng mì. Cuối chương trình các bạn còn được bốc thăm may mắn, giải thưởng tiền mặt lên đến 1 triệu đồng.
Hơn 30 năm đồng hành cùng người dân Việt Nam, Acecook kiên định theo đuổi sứ mệnh "Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực" với các hoạt động hỗ trợ giáo dục và an sinh xã hội. Một trong số đó là chương trình học bổng "Acecook Happy Scholarship" được triển khai từ năm 2015, trao tặng hơn 2.286 suất học bổng với tổng giá trị hơn 21 tỉ đồng cho học sinh, sinh viên có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập.
Hưởng ứng tinh thần của Acecook Việt Nam, trong chương "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" ngày 21.11, Báo Thanh Niên cũng trao tặng 5 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho sinh viên HUTECH có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.
Phát biểu tại chương trình nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên cho biết, một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bữa ăn cân bằng và những thói quen sinh hoạt tích cực chính là nền tảng để duy trì năng lượng, phát triển thể chất hoàn hảo và cải thiện chất lượng cuộc sống.
Những người làm chương trình mong muốn, ngay từ hôm nay các bạn hãy thử bắt đầu áp dụng những kiến thức về dinh dưỡng cho bữa ăn gần nhất, từ việc chủ động bổ sung rau xanh, trái cây, lựa chọn thực phẩm đa dạng, ăn uống đúng giờ, uống đủ nước và duy trì vận động mỗi ngày.
"Những thay đổi nhỏ được thực hiện đều đặn, sẽ dần hình thành thói quen dinh dưỡng cân bằng và một lối sống lành mạnh. Chúng tôi cũng hy vọng các bạn sẽ thống nhất quan điểm: Kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi chúng ta bắt đầu thực hành", nhà báo Hải Thành nói.
TS Huỳnh Ngọc Anh - Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM nhận định, chương trình không chỉ mang đến nhiều chia sẻ bổ ích từ các chuyên gia với những bài học lý thuyết. Nội dung chương trình còn rất hấp dẫn với các hoạt động trải nghiệm, trò chơi tương tác… giúp sinh viên được thực hành sống xanh sống khỏe.
"Nhà trường quan niệm rằng, công tác giáo dục không chỉ là truyền đạt cho các em kiến thức, kỹ năng mà còn lo lắng cho sinh viên về vấn đề xây dựng nền tảng sức khỏe tốt. Tôi mong thông qua chương trình, các em sẽ nhìn lại thói quen ăn uống hằng ngày của mình, điều chỉnh, cân bằng dinh dưỡng. Có được sức khỏe tốt, các em mới có thể học tốt, theo đuổi ước mơ, đi xa hơn trong con đường lập thân lập nghiệp", TS Huỳnh Ngọc Anh nói.
Bình luận (0)