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    Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất

    Phan Diệp
    Phan Diệp

    Chương trình 'Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026' do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam đến với Trường ĐH Lạc Hồng, mang theo nhiều kiến thức bổ ích từ chuyên gia dinh dưỡng giúp sinh viên xây dựng bữa ăn đủ chất.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 1.

    Khoảng 2.000 sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng tham gia chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" vào sáng 14.11

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" sáng 14.11, thu hút khoảng 2.000 sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng (phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) tham gia. Tại đây, sinh viên tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng thông qua buổi chia sẻ của chuyên gia và những trò chơi thú vị ở sân trường.

    Những sai lầm trong ăn uống của sinh viên cần thay đổi

    BS.CKI Hà Phương Thùy, Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong bối cảnh công việc, áp lực học tập ngày càng lớn, nhiều sinh viên chưa có thói quen ăn uống lành mạnh, đủ chất.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 2.

    BS.CKI Hà Phương Thuỳ chia sẻ kiến thức dinh dưỡng với sinh viên

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Hiện nay nhiều người trẻ có quan niệm sai lầm là bỏ bữa sáng để giảm cân: Khi bỏ bữa sáng, não bộ thiếu đường sẽ kích thích các hormone gây thèm đồ ngọt/đồ uống có đường vào cuối ngày, dẫn đến việc ăn bù không kiểm soát và gây tăng cân thay vì giảm cân.

    Bên cạnh đó, mọi người có xu hướng uống nhiều nước ngọt, trà sữa, tăng lực… với hàm lượng đường lớn. Chỉ cần 1 lon đã có thể vượt quá ngưỡng đường cho phép trong cả ngày.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 3.

    Bà Lê Thị Minh Thư hướng dẫn sinh viên đọc thành phần sản phẩm trên bao bì sản phẩm mì ăn liền

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Trong khi đó, xu hướng thay đổi trong bữa ăn (1981 - 2025) của người dân Việt Nam cũng thay đổi, với lượng thịt, đặc biệt là thịt đỏ, trái cây tăng vọt. Cá, ngũ cốc, tinh bột, rau xanh giảm và thiếu các vi chất, đặc biệt là canxi do thói quen ít uống sữa hoặc ăn phô mai, sữa chua. Thói quen nêm thêm gia vị mặn trước và trong khi ăn khiến lượng muối nạp vào vượt mức.

    Bí kíp dinh dưỡng với công thức 4-5-1

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 4.

    Bà Lê Thị Minh Thư trao quà của Công ty Acecook Việt Nam cho sinh viên chơi minigame

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Đến với chương trình, bác sĩ Phương Thùy mang theo một "bí kíp" xây dựng bữa ăn lành mạnh với công thức dinh dưỡng "4 - 5 - 1" mà ai cũng có thể áp dụng.

    • 4 là 4 yếu tố dinh dưỡng cơ bản: Bữa ăn đầy đủ cần bao gồm chất béo, chất đạm, chất sinh năng lượng (carbohydrat/tinh bột), cùng vitamin và khoáng chất.
    • 5 là có ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm: Bữa ăn cần kết hợp tối thiểu 5 trong 8 nhóm thực phẩm gồm nhóm ngũ cốc/tinh bột, sữa và chế phẩm sữa, nhóm giàu đạm, trứng, dầu mỡ/chất béo, rau củ quả, trái cây, các loại hạt.
    • 1 là 1 bữa ăn kết hợp hài hòa: Phối hợp cân đối các yếu tố trên và chủ động đọc nhãn thực phẩm chế biến sẵn để kiểm soát dinh dưỡng nạp vào. 
    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 5.

    Sinh viên hào hứng tham gia trò chơi ở sân trường, tìm hiểu dinh dưỡng, nhận quà

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Bác sĩ Phương Thùy còn giới thiệu thêm "đĩa ăn dinh dưỡng" - hướng dẫn sinh viên phân chia đĩa ăn với 1/2 rau củ quả (ưu tiên rau xanh), 1/4 ngũ cốc nguyên hạt, và 1/4 chất đạm lành mạnh (cá, gia cầm, các loại đậu).

    "Các bạn có thể dành 1 buổi cuối tuần để tự chuẩn bị trước các phần ăn lành mạnh (gồm tinh bột tốt, rau củ và đạm) cất tủ lạnh, giúp duy trì bữa ăn nhanh gọn, kiểm soát được khẩu phần và đầy đủ dinh dưỡng", bác sĩ Phương Thùy chia sẻ.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 6.

    Niềm vui của sinh viên khi nhận về nhiều phần quà hấp dẫn

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Lứa tuổi sinh viên thuộc nhóm ngành nghề/hoạt động có thể lực trung bình, cần khoảng 2.570 calo/ngày đối với nam và 2.050 đối với nữ. Bên cạnh dinh dưỡng, hoạt động thể chất cũng là yếu tố quyết định để sinh viên có sức khỏe tốt và đặc biệt là cần bổ sung đủ nước, từ 1,5 – 2 lít/ngày.

    Tuy nhiên, về thể lực, có tới 38% nữ sinh viên không đáp ứng mức vận động tối thiểu 30 phút/ngày. Tỷ lệ vòng eo/hông ở nữ là 0,86 (vượt ngưỡng nguy cơ 0,85), làm tăng rủi ro béo bụng và các bệnh lý chuyển hóa.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 7.

    Ban tổ chức mong muốn thông qua chương trình, nhiều sinh viên xây dựng được lối sống, chế độ ăn uống lành mạnh

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Bên cạnh chia sẻ từ chuyên gia, sinh viên còn tìm hiểu kiến thức thông qua những trò chơi hấp dẫn như Cân bằng dinh dưỡng - Năng động bứt phá hay Giải mã dinh dưỡng với thử thách áp dụng đĩa ăn dinh dưỡng. Với minigame "Tôi là chuyên gia dinh dưỡng" trả lời những câu hỏi về dinh dưỡng, xây dựng chế độ ăn lành mạnh… sinh viên còn nhận về nhiều phần quà hấp dẫn.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 8.

    Báo Thanh Niên và Trường ĐH Lạc Hồng ký kết hợp tác ngày 14.11

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Ngoài cách chọn lựa những nhóm thực phẩm, để có bữa ăn an toàn và sống khỏe, chất lượng và quy trình chế biến thực phẩm đóng gói cũng vô cùng quan trọng. Bà Lê Thị Minh Thư - Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam - cũng chia sẻ với sinh viên về quy trình sản xuất thế nào để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa an toàn cho sức khỏe. Sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng cũng rất tích cực tham gia minigame "Hiểu đúng - Đáp hay cùng Acecook" nhận về nhiều phần quà từ nhà tài trợ.

    Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, những bữa ăn vội vàng, thói quen bỏ bữa, lựa chọn thực phẩm theo sở thích mà chưa quan tâm đến giá trị dinh dưỡng hay việc ít vận động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 9.

    Nhà báo Lâm Hiếu Dũng phát biểu trong chương trình

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Thực tế, sống khỏe không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao hay những thay đổi quá phức tạp. Đôi khi, đó chỉ là việc chúng ta chủ động lựa chọn một bữa ăn cân bằng hơn, bổ sung rau xanh và trái cây, uống đủ nước, duy trì vận động mỗi ngày và hình thành những thói quen tốt trong sinh hoạt.

    "Chúng tôi hy vọng rằng, sau khi tham gia chương trình, mỗi bạn sinh viên sẽ có thêm những kiến thức bổ ích, biết cách áp dụng vào chính bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày của mình', Nhà báo Lâm Hiếu Dũng nhắn nhủ.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 10.

    PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh cho biết chương trình có ý nghĩa lớn với sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng bày tỏ, chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" có ý nghĩa rất lớn với sinh viên nhà trường khi các em được chuyên gia dinh dưỡng tư vấn chuyên sâu về cách ăn uống, giúp hình thành lối sống lành mạnh.

    "Trong khuôn khổ chương trình hôm nay, Báo Thanh Niên và Trường Đại học Lạc Hồng chính thức kết hợp tác, mở ra những cơ hội phối hợp trong các hoạt động truyền thông, giáo dục và kết nối cộng đồng sinh viên. Đây cũng là dịp để 2 đơn vị cùng khẳng định sự đồng hành trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến thế hệ trẻ", PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh nói.

    Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất - Ảnh 11.

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