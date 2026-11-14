Sinh viên ĐH Lạc Hồng được chuyên gia trao ‘bí kíp’ xây dựng bữa ăn đủ chất

Khoảng 2.000 sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng tham gia chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" vào sáng 14.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" sáng 14.11, thu hút khoảng 2.000 sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng (phường Trấn Biên, TP.Đồng Nai) tham gia. Tại đây, sinh viên tìm hiểu kiến thức dinh dưỡng thông qua buổi chia sẻ của chuyên gia và những trò chơi thú vị ở sân trường.

Những sai lầm trong ăn uống của sinh viên cần thay đổi

BS.CKI Hà Phương Thùy, Khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết trong bối cảnh công việc, áp lực học tập ngày càng lớn, nhiều sinh viên chưa có thói quen ăn uống lành mạnh, đủ chất.

BS.CKI Hà Phương Thuỳ chia sẻ kiến thức dinh dưỡng với sinh viên ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay nhiều người trẻ có quan niệm sai lầm là bỏ bữa sáng để giảm cân: Khi bỏ bữa sáng, não bộ thiếu đường sẽ kích thích các hormone gây thèm đồ ngọt/đồ uống có đường vào cuối ngày, dẫn đến việc ăn bù không kiểm soát và gây tăng cân thay vì giảm cân.

Bên cạnh đó, mọi người có xu hướng uống nhiều nước ngọt, trà sữa, tăng lực… với hàm lượng đường lớn. Chỉ cần 1 lon đã có thể vượt quá ngưỡng đường cho phép trong cả ngày.

Bà Lê Thị Minh Thư hướng dẫn sinh viên đọc thành phần sản phẩm trên bao bì sản phẩm mì ăn liền ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, xu hướng thay đổi trong bữa ăn (1981 - 2025) của người dân Việt Nam cũng thay đổi, với lượng thịt, đặc biệt là thịt đỏ, trái cây tăng vọt. Cá, ngũ cốc, tinh bột, rau xanh giảm và thiếu các vi chất, đặc biệt là canxi do thói quen ít uống sữa hoặc ăn phô mai, sữa chua. Thói quen nêm thêm gia vị mặn trước và trong khi ăn khiến lượng muối nạp vào vượt mức.

Bí kíp dinh dưỡng với công thức 4-5-1

Bà Lê Thị Minh Thư trao quà của Công ty Acecook Việt Nam cho sinh viên chơi minigame ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến với chương trình, bác sĩ Phương Thùy mang theo một "bí kíp" xây dựng bữa ăn lành mạnh với công thức dinh dưỡng "4 - 5 - 1" mà ai cũng có thể áp dụng.

4 là 4 yếu tố dinh dưỡng cơ bản: Bữa ăn đầy đủ cần bao gồm chất béo, chất đạm, chất sinh năng lượng (carbohydrat/tinh bột), cùng vitamin và khoáng chất.

5 là có ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm: Bữa ăn cần kết hợp tối thiểu 5 trong 8 nhóm thực phẩm gồm nhóm ngũ cốc/tinh bột, sữa và chế phẩm sữa, nhóm giàu đạm, trứng, dầu mỡ/chất béo, rau củ quả, trái cây, các loại hạt.

1 là 1 bữa ăn kết hợp hài hòa: Phối hợp cân đối các yếu tố trên và chủ động đọc nhãn thực phẩm chế biến sẵn để kiểm soát dinh dưỡng nạp vào.

Sinh viên hào hứng tham gia trò chơi ở sân trường, tìm hiểu dinh dưỡng, nhận quà ẢNH: NHẬT THỊNH

Bác sĩ Phương Thùy còn giới thiệu thêm "đĩa ăn dinh dưỡng" - hướng dẫn sinh viên phân chia đĩa ăn với 1/2 rau củ quả (ưu tiên rau xanh), 1/4 ngũ cốc nguyên hạt, và 1/4 chất đạm lành mạnh (cá, gia cầm, các loại đậu).

"Các bạn có thể dành 1 buổi cuối tuần để tự chuẩn bị trước các phần ăn lành mạnh (gồm tinh bột tốt, rau củ và đạm) cất tủ lạnh, giúp duy trì bữa ăn nhanh gọn, kiểm soát được khẩu phần và đầy đủ dinh dưỡng", bác sĩ Phương Thùy chia sẻ.

Niềm vui của sinh viên khi nhận về nhiều phần quà hấp dẫn ẢNH: NHẬT THỊNH

Lứa tuổi sinh viên thuộc nhóm ngành nghề/hoạt động có thể lực trung bình, cần khoảng 2.570 calo/ngày đối với nam và 2.050 đối với nữ. Bên cạnh dinh dưỡng, hoạt động thể chất cũng là yếu tố quyết định để sinh viên có sức khỏe tốt và đặc biệt là cần bổ sung đủ nước, từ 1,5 – 2 lít/ngày.

Tuy nhiên, về thể lực, có tới 38% nữ sinh viên không đáp ứng mức vận động tối thiểu 30 phút/ngày. Tỷ lệ vòng eo/hông ở nữ là 0,86 (vượt ngưỡng nguy cơ 0,85), làm tăng rủi ro béo bụng và các bệnh lý chuyển hóa.

Ban tổ chức mong muốn thông qua chương trình, nhiều sinh viên xây dựng được lối sống, chế độ ăn uống lành mạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh chia sẻ từ chuyên gia, sinh viên còn tìm hiểu kiến thức thông qua những trò chơi hấp dẫn như Cân bằng dinh dưỡng - Năng động bứt phá hay Giải mã dinh dưỡng với thử thách áp dụng đĩa ăn dinh dưỡng. Với minigame "Tôi là chuyên gia dinh dưỡng" trả lời những câu hỏi về dinh dưỡng, xây dựng chế độ ăn lành mạnh… sinh viên còn nhận về nhiều phần quà hấp dẫn.

Báo Thanh Niên và Trường ĐH Lạc Hồng ký kết hợp tác ngày 14.11 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài cách chọn lựa những nhóm thực phẩm, để có bữa ăn an toàn và sống khỏe, chất lượng và quy trình chế biến thực phẩm đóng gói cũng vô cùng quan trọng. Bà Lê Thị Minh Thư - Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam - cũng chia sẻ với sinh viên về quy trình sản xuất thế nào để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa an toàn cho sức khỏe. Sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng cũng rất tích cực tham gia minigame "Hiểu đúng - Đáp hay cùng Acecook" nhận về nhiều phần quà từ nhà tài trợ.