Sinh viên ĐH Lạc Hồng học về dinh dưỡng và lối sống xanh từ những trò chơi

Sinh viên tham gia trò chơi ở sân trường ẢNH: NHẬT THỊNH

Sáng 14.11, điểm trường thứ 2 trong chuỗi chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam đến với sinh viên Trường ĐH Lạc Hồng.

Không khí ở sân trường sáng cuối tuần dường như "bùng nổ" với gần 2.000 sinh viên đến tham gia trải nghiệm các trò chơi trong suốt buổi sáng. Điểm thu hút sinh viên là những trò chơi được xây dựng đa dạng từ vận động, bài học kiến thức và cả bốc thăm may mắn…

Sân trường chật kín sinh viên suốt buổi sáng

Bài học dinh dưỡng từ trò chơi

Từ sáng sớm, khu vực trò chơi Giải mã dinh dưỡng tập trung đông sinh viên xếp hàng tham gia. Tại đây, các bạn sẽ được ban tổ chức phát những chiếc dĩa có phân chia tỷ lệ 4 nhóm chất trong bữa ăn gồm: bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Các bạn cũng được cung cấp hàng trăm tấm hình với 8 loại thực phẩm, gồm: nhóm lương thực; nhóm các loại hạt; nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa; nhóm thịt và hải sản; nhóm dầu ăn và mỡ; nhóm rau củ màu vàng, da cam…; nhóm rau củ quả khác.

Sinh viên học về dinh dưỡng qua những trò chơi

Gian hàng Đổi vỏ mì - nhận quà vui có nhiều phần quà hấp dẫn

Từ đây, thử thách của các bạn là phải phối hợp ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm để đặt vào dĩa, đảm bảo có được bữa ăn đủ chất. Mỗi lượt chơi được chia làm 1 nhóm, nhóm nào tạo ra nhiều dĩa ăn hơn trong cùng một thời gian sẽ giành chiến thắng.

Theo BS.CKI Hà Phương Thùy, khoa Dinh dưỡng - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), "dĩa ăn dinh dưỡng" đạt yêu cầu không chỉ cần có đủ 5 trên 8 nhóm chất mà còn cần đúng tỷ lệ. Đó là, trong dĩa ăn phải có 1/2 rau củ quả (ưu tiên rau xanh), 1/4 ngũ cốc nguyên hạt, và 1/4 chất đạm lành mạnh (cá, gia cầm, các loại đậu).

Nhiều sinh viên hào hứng vì nhận được nhiều quà từ ban tổ chức

Sinh viên Nguyễn Ngọc Hà, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho biết: "Lần đầu tiên em được biết đến cách cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn thông qua mô hình dĩa ăn dinh dưỡng rất trực quan, dễ hiểu. Trước đây, em rất lười ăn rau củ quả, trong khi đó là loại thực phẩm cần nhiều trong một bữa ăn. Em đã học được một bài học bổ ích từ trò chơi này".

Các trò chơi trong chương trình thu hút sinh viên

Thói quen tốt bắt đầu từ hành động nhỏ

Để có sự phát triển thể chất toàn diện, dinh dưỡng thôi là chưa đủ, sinh viên còn cần phải tập luyện thể dục hằng ngày.

Để giúp sinh viên biết cách cân bằng giữa dinh dưỡng và vận động, ban tổ chức mang đến trò chơi Giải mã dinh dưỡng. Sinh viên chọn một hoạt động thể chất, như: chạy bộ, chơi bóng chuyền… với mức tiêu hao năng lượng trong một khoảng thời gian nhất định.

Các bạn sẽ lựa chọn thực phẩm kết hợp vào bữa ăn, sao cho số calo nạp vào bằng với số calo tiêu hao sau vận động. Có 2 đội chơi, đội nào cân bằng dinh dưỡng và vận động tốt hơn sẽ chiến thắng.

Trải nghiệm trò chơi vận động hấp dẫn

Có gần 2.000 sinh viên tham gia chương trình ngày 14.11

Lê Tài Đức, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô cho biết: "Em ít chơi thể thao, không có hoạt động để tiêu hao năng lượng, trong khi lại ăn hơi nhiều. Có lẽ đây là lý do khiến em hơi mũm mĩm chút xíu. Sau hôm nay em sẽ cố gắng ăn ít lại và bắt đầu tập luyện".

Một trong những lý do khiến sân trường ĐH Lạc Hồng luôn chật kín sinh viên trong sáng cuối tuần không chỉ có những bài học dinh dưỡng mà còn là nơi để các bạn thực hành lối sống xanh.

Tại gian hàng Đổi vỏ mì - nhận quà vui, nhiều sinh viên đã mang đến từ vài chiếc vỏ mì cho đến gần 30 vỏ mì để đổi lại những món quà vui từ ban tổ chức. Đó là những chiếc túi vải để các bạn hạn chế sử dụng túi ni lông, hộp bút, bút chì hay chiếc áo thun…

Thử thách kéo dây xem ai mạnh hơn để nhận quà

Sinh viên Nông Đặng Quỳnh Nhi cho biết: "Em đã gom được 25 vỏ mì trong nhà để đem đến chương trình đổi quà. Không chỉ có em mà những người thân của em cũng hưởng ứng. Em đổi được một hộp bút bằng vải và bộ muỗng đũa. Với bộ muỗng đũa này em sẽ mang theo khi đi học để dùng khi ăn, hạn chế dùng muỗng nhựa…".

Bà Lê Thị Minh Thư - bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng Công ty Acecook Việt Nam và nhà báo Lâm Hiếu Dũng, phó tổng biên tập Báo Thanh Niên tặng quà sinh viên

Trải qua 3 mùa tổ chức, những người làm chương trình luôn quan niệm một thói quen lành mạnh, một lối sống tích cực, ý thức bảo vệ môi trường… được hình thành từ một hành động nhỏ. Và việc giữ lại những vỏ mì gói để mang đi tái chế, biết cách tính số calo trong bữa ăn hay bắt đầu xỏ giày chạy bộ… cũng là một hành động nhỏ như thế.