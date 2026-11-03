Sinh viên đi thực tập có lương, còn được miễn phí vé máy bay 2 chiều

Ngày 3.11, Trường đại học Lạc Hồng (thành phố Đồng Nai) đã gặp mặt sinh viên tham gia chương trình thực tập có lương tại Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam (khu công nghiệp Tân Trường, xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng).

58 sinh viên Khoa Cơ điện – Điện tử Trường đại học Lạc Hồng sẽ tham gia chương trình thực tập có lương tại Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam. Trong đó có 30 sinh viên năm 3 và 28 sinh viên năm cuối.

Trường đại học Lạc Hồng gặp gỡ sinh viên tham gia kỳ thực tập có lương ẢNH: HOÀNG GIÁP

Các sinh viên được chia làm 2 đợt: Đợt 1 có 9 người, thực tập từ ngày 1.11.2026 và đợt 2 có 49 sinh viên thực tập từ ngày 15.11.2026, và cùng kết thúc ngày 31.1.2027.

Theo Trường đại học Lạc Hồng, Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất bảng mạch dùng cho máy in, máy fax, máy photocopy, bảng mạch điều khiển biến tần và các thiết bị điện tử phục vụ ô tô, xe máy.

Theo chương trình, thay vì chỉ quan sát hoạt động của nhà máy, sinh viên được phân công tham gia trực tiếp các công đoạn sản xuất dưới sự hướng dẫn của bộ phận tiếp nhận; nhập linh kiện, vận hành máy SMT, vận hành máy FAT, sửa hàn, kiểm tra mắt để nhận diện lỗi sản phẩm và cắm linh kiện thủ công.

Sinh viên cũng được làm quen với quy định an toàn lao động, phương pháp 6S và tác phong công nghiệp trong môi trường doanh nghiệp Nhật Bản.

Điểm thu hút của chương trình là chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên lên tới 7.846.000 đồng/tháng. Ngoài ra, các sinh viên còn được doanh nghiệp hỗ trợ vé máy bay miễn phí 2 chiều, có xe đưa đón từ sân bay về công ty; được bố trí chỗ ở miễn phí trong suốt kỳ thực tập; 1 bữa ăn chính trong ca làm việc; 1 bữa ăn phụ nếu thực tập ngoài giờ.

Tổng thu nhập hỗ trợ sinh viên hàng tháng trong kỳ thực tập là hơn 7,8 triệu đồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Háo hức trước kỳ thực tập có lương, Trần Đình Trung Dũng (sinh viên năm 3, Khoa Cơ điện - Điện tử) chia sẻ: "Tụi em vừa được trải nghiệm, biết được doanh nghiệp sẽ cần những gì, yêu cầu ra sao khi tụi em đi làm. Kỳ thực tập này khi hoàn thành cũng gần tết và tụi em cũng có một khoản kinh phí để ăn tết, cũng như lo học phí cho học kỳ sau".

Các sinh viên nhận quyết định tham gia kỳ thực tập tốt nghiệp có lương tại Hải Phòng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khi đó, Phạm Nguyễn Trường Thịnh (sinh viên năm 3) cho hay: "Em cảm thấy có thể hoàn toàn đáp ứng được những quy định của công ty về vấn đề thời gian thực tập và đi làm tại công ty. Em cảm ơn nhà trường, ban lãnh đạo, quý thầy cô trong khoa đã hỗ trợ các em để được đi thực tập ngoài khu vực phía bắc".

Trao đổi với phóng viên, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, cho biết đây là lần đầu tiên trường có số lượng rất đông sinh viên năm 3 và năm 4 được Công ty FDI của Nhật Bản tuyển dụng ngay trong thời gian các bạn đi thực tập.

PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, nhắn nhủ các sinh viên trước khi tham gia chương trình thực tập trải nghiệm ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Doanh nghiệp Nhật Bản yêu cầu rất cao về tính kỷ luật, an toàn. Đây là một trong những cơ hội rất tốt, giúp cho các bạn sinh viên tiếp cận được môi trường thực tế của doanh nghiệp và được rèn luyện các cái kỹ năng trước khi bước vào dây chuyền sản xuất", PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh chia sẻ.

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, trong nhiều năm qua, Trường đại học Lạc Hồng được tổ chức JICA của Nhật Bản tài trợ cho các chương trình đào tạo về 5S và an toàn. Nhiều giáo viên của Khoa Cơ điện - Điện tử đã được cử qua Nhật Bản học tập và trở thành chuyên gia. Hiện nay, các thầy cô đang đào tạo lại cho giáo viên của các trường trên địa bàn cũng như cho các doanh nghiệp; những kiến thức đó được truyền đạt lại cho sinh viên, giúp các em làm quen được với môi trường của doanh nghiệp và được doanh nghiệp đánh giá rất cao.