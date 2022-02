Sinh viên đột nhiên mất tích khi đến TP.HCM nhập học: Trường đại học thông tin gì?

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên sáng 15.2, tiến sĩ Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, đã xác nhận thông tin liên quan đến sinh viên đột nhiên mất tích khi đến thành phố.

Cụ thể, trường đã kiểm tra và xác định sinh viên mất tích là Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 2003, ở Bình Định) học lớp 21145CLA3, ngành công nghệ ô tô, hệ chất lượng cao dạy bằng tiếng Anh.

Tiến sĩ Thưởng cho biết Nghĩa là sinh viên năm nhất, vừa trải qua một học kỳ học trực tuyến, đạt điểm trung bình tích lũy 8,6 trên thang điểm 10, xếp loại giỏi.

Khi nhận được thông tin từ gia đình, nhà trường đã báo cho Công an quận Bình Thạnh và Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) để phối hợp tìm kiếm Nghĩa. Do không thể liên lạc được qua điện thoại nên trường đã gửi thông tin vào địa chỉ email nhưng chưa thấy Nghĩa trả lời.

Cũng theo tiến sĩ Thưởng, trường đang liên hệ với Công an để xác minh thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng "phát hiện thi thể một nam thanh niên có ngoại hình ban đầu giống với nam sinh Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM mất tích khi lên TP.HCM nhập học trên sông Sài Gòn đoạn quận Bình Thạnh...".





Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên trường cũng đăng tải thông tin lên fanpage Facebook để tìm kiếm sinh viên kèm theo ảnh nhận diện, ảnh chụp CMND và thông tin chuyến xe Nghĩa đi từ Bình Định vào TP.HCM.

Thông tin tìm người cho biết, ngày 11.2, Nghĩa lên chuyến xe Tân Hoa Châu từ Bình Định vào TP.HCM để nhập học. Khoảng 16 giờ 30 - 5 giờ sáng hôm sau, xe tới Bến xe Miền Đông nhưng tới thời điểm hiện tại chưa tìm thấy Nghĩa. Thông tin từ gia đình, Nghĩa lần đầu tiên vào TP.HCM nên người thân lo lắng sợ bị kẻ gian lừa gạt. Trước khi mất tích, Nghĩa mang 1 ba lô, vali, mặc áo khoác, nón, quần tây màu đen.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 14.2, gia đình của sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (ở xã Tây An, H.Tây Sơn, Bình Định) đã gửi đơn đến Công an P.26, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) để trình báo về việc anh đột nhiên mất tích khi vừa đến TP.HCM để làm thủ tục nhập học.