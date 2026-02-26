Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên 'dùng' trí tuệ nhân tạo để đóng mở cống thủy lợi

Quý Hiên
Quý Hiên
26/02/2026 21:11 GMT+7

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ AI và IoT giúp điều khiển giám sát đóng mở cống thủy lợi từ xa vừa được trao giải nhất Cuộc thi Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025 - 2026.

Chiều nay 26.2, tại Trường ĐH Thủy lợi đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025 - 2026. Giải nhất được trao cho nhóm 5 sinh viên là chủ nhân của dự án X-Gate, nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và IoT giúp điều khiển giám sát đóng mở cống thủy lợi từ xa. Các sinh viên các ngành học: thương mại điện tử, kỹ thuật điện, kinh tế số, kỹ thuật robot và điều khiển thông minh.

Sinh viên có sáng kiến dùng trí tuệ nhân tạo để đóng mở cống thủy lợi - Ảnh 1.

GS Nguyễn Trung Việt (bìa trái) và nhóm sinh viên là tác giả của dự án X-Gate

ẢNH: QUANG TUẤN

Sản phẩm của nhóm là iGate (intelligent Gate), bộ điều khiển đóng mở cổng tích hợp IoT và AI giúp dự báo và vận hành tự động. Đây là bộ điều khiển đóng mở cống ứng dụng công nghệ IoT và AI, một hệ thống thông minh cho phép giám sát - điều khiển - dự đoán trạng thái cống từ xa theo thời gian thực.

Kỳ vọng của nhóm sinh viên là thiết kế được sản phẩm vận hành an toàn, chính xác và giảm phụ thuộc vào con người, đặc biệt trong các tình huống mưa lớn, triều cường hoặc thiên tai. Hệ thống sử dụng cảm biến mực nước, mạch điều khiển động cơ, kết nối IoT (4G/LoRa/WiFi) và thuật toán AI dự đoán mực nước để đưa ra quyết định đóng mở tối ưu, đảm bảo hiệu quả tưới tiêu và thoát nước.

Theo thuyết minh của nhóm, sản phẩm có 2 phiên bản: sử dụng điện lưới (iGate-Grid, có giá 30 triệu đồng); hoặc điện năng lượng mặt trời (iGate-Solar, có giá 50 triệu đồng). Sản phẩm được thiết kế All-in-one tích hợp sẵn AI, không đòi hỏi xây dựng nhà trạm kiên cố hay hệ thống PLC phức tạp, giúp cắt giảm đáng kể chi phí lắp đặt ban đầu.

Sản phẩm được tự động hóa, giúp giảm tới 80% chi phí nhân công trực gác hàng năm. Với phí bảo trì và phần mềm SaaS thấp, dự án đảm bảo lợi ích kinh tế dài hạn và khả năng thu hồi vốn nhanh cho người dùng, tưới tiêu chính xác, giảm lãng phí nước, thay thế nhân lực trực chiến tại khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết không chỉ riêng X-Gate mà cả 6 dự án được lọt vào vòng chung kết cuộc thi đều là những dự án có ý nghĩa, thể hiện khả năng sáng tạo, đam mê và sự kiên trì của sinh viên nhà trường trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Cuộc thi nhận được 41 dự án và đây là 6 dự án xuất sắc nhất, được chuẩn bị công phu, đầy đủ nhất.

Trong cuộc thi này, giá trị lớn nhất các em nhận được chính là tư duy đổi mới và những trải nghiệm thực tiễn quý giá. Sự trưởng thành của các em khi bước ra khỏi giảng đường để tiệm cận với yêu cầu của thị trường chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những người làm công tác giáo dục.

GS Nguyễn Trung Việt cũng cho biết, sinh viên Trường ĐH Thủy lợi vốn có thế mạnh trong hoạt động sáng tạo. Trong 2 năm gần đây, các bạn đã đạt nhiều giải thưởng cao (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba) tại các sân chơi quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.

"Trường ĐH Thủy lợi đã khẳng định vị thế của một trung tâm đổi mới sáng tạo thực thụ. Những con số này không chỉ là danh hiệu, mà là nguồn cảm hứng bất tận, thắp sáng niềm tin cho các em sinh viên đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay về sức mạnh của trí tuệ và sự kiên trì", GS Nguyễn Trung Việt nói.

Tin liên quan

Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi: Cùng giải bài toán việc làm cho sinh viên

Ngày hội việc làm Đại học Thủy lợi: Cùng giải bài toán việc làm cho sinh viên

TLU JobFair 2026 là điểm hẹn của trường đại học và doanh nghiệp, góp phần giải bài toán việc làm cho sinh viên, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

Trường ĐH Thủy lợi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên thủy lợi X-Gate IoT và AI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận