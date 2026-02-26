Sinh viên 'dùng' trí tuệ nhân tạo để đóng mở cống thủy lợi

Chiều nay 26.2, tại Trường ĐH Thủy lợi đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Sinh viên Thủy lợi với ý tưởng khởi nghiệp năm học 2025 - 2026. Giải nhất được trao cho nhóm 5 sinh viên là chủ nhân của dự án X-Gate, nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và IoT giúp điều khiển giám sát đóng mở cống thủy lợi từ xa. Các sinh viên các ngành học: thương mại điện tử, kỹ thuật điện, kinh tế số, kỹ thuật robot và điều khiển thông minh.

GS Nguyễn Trung Việt (bìa trái) và nhóm sinh viên là tác giả của dự án X-Gate ẢNH: QUANG TUẤN

Sản phẩm của nhóm là iGate (intelligent Gate), bộ điều khiển đóng mở cổng tích hợp IoT và AI giúp dự báo và vận hành tự động. Đây là bộ điều khiển đóng mở cống ứng dụng công nghệ IoT và AI, một hệ thống thông minh cho phép giám sát - điều khiển - dự đoán trạng thái cống từ xa theo thời gian thực.

Kỳ vọng của nhóm sinh viên là thiết kế được sản phẩm vận hành an toàn, chính xác và giảm phụ thuộc vào con người, đặc biệt trong các tình huống mưa lớn, triều cường hoặc thiên tai. Hệ thống sử dụng cảm biến mực nước, mạch điều khiển động cơ, kết nối IoT (4G/LoRa/WiFi) và thuật toán AI dự đoán mực nước để đưa ra quyết định đóng mở tối ưu, đảm bảo hiệu quả tưới tiêu và thoát nước.

Theo thuyết minh của nhóm, sản phẩm có 2 phiên bản: sử dụng điện lưới (iGate-Grid, có giá 30 triệu đồng); hoặc điện năng lượng mặt trời (iGate-Solar, có giá 50 triệu đồng). Sản phẩm được thiết kế All-in-one tích hợp sẵn AI, không đòi hỏi xây dựng nhà trạm kiên cố hay hệ thống PLC phức tạp, giúp cắt giảm đáng kể chi phí lắp đặt ban đầu.

Sản phẩm được tự động hóa, giúp giảm tới 80% chi phí nhân công trực gác hàng năm. Với phí bảo trì và phần mềm SaaS thấp, dự án đảm bảo lợi ích kinh tế dài hạn và khả năng thu hồi vốn nhanh cho người dùng, tưới tiêu chính xác, giảm lãng phí nước, thay thế nhân lực trực chiến tại khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

GS Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết không chỉ riêng X-Gate mà cả 6 dự án được lọt vào vòng chung kết cuộc thi đều là những dự án có ý nghĩa, thể hiện khả năng sáng tạo, đam mê và sự kiên trì của sinh viên nhà trường trong hoạt động đổi mới sáng tạo. Cuộc thi nhận được 41 dự án và đây là 6 dự án xuất sắc nhất, được chuẩn bị công phu, đầy đủ nhất.

Trong cuộc thi này, giá trị lớn nhất các em nhận được chính là tư duy đổi mới và những trải nghiệm thực tiễn quý giá. Sự trưởng thành của các em khi bước ra khỏi giảng đường để tiệm cận với yêu cầu của thị trường chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những người làm công tác giáo dục.

GS Nguyễn Trung Việt cũng cho biết, sinh viên Trường ĐH Thủy lợi vốn có thế mạnh trong hoạt động sáng tạo. Trong 2 năm gần đây, các bạn đã đạt nhiều giải thưởng cao (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba) tại các sân chơi quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức.

"Trường ĐH Thủy lợi đã khẳng định vị thế của một trung tâm đổi mới sáng tạo thực thụ. Những con số này không chỉ là danh hiệu, mà là nguồn cảm hứng bất tận, thắp sáng niềm tin cho các em sinh viên đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay về sức mạnh của trí tuệ và sự kiên trì", GS Nguyễn Trung Việt nói.