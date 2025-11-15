Sinh viên học ngành tâm lý cũng bị bắt cóc online

Đó là thông tin được anh Nguyễn Vũ Hoài Ân, Phó trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên, Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ trong chuyên đề "Phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online và tự vệ cho sinh viên nữ" được tổ chức vào tối 14.11.

Theo anh Hoài Ân, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mạng mang lại vô vàn tiện ích, giúp kết nối nhanh chóng, thuận tiện, nhưng công nghệ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tại TP.HCM đã có hơn 50 nạn nhân bị bắt cóc online và ngay tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng xảy ra trường hợp tương tự.

"Tôi là người trực tiếp phải làm việc và gần như 24 giờ đồng hồ ở trụ sở Công an P.Chợ Quán (TP.HCM) để phối hợp cùng gia đình và công an giải quyết trường hợp một sinh viên bị bắt cóc online", anh Hoài Ân nói.

Sinh viên tham dự chương trình tranh thủ ghi lại những hướng dẫn từ chuyên gia ẢNH: AN VY

Anh Hoài Ân cho biết đây là trường hợp hy hữu, bởi bắt cóc online là thủ đoạn thao túng tâm lý, đặc biệt nạn nhân lại là sinh viên ngành tâm lý học của trường. Sau khi được giải cứu, với sự hỗ trợ của thầy cô, bạn ấy đã ổn định tâm lý và vừa qua đã đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp.

Theo anh Hoài Ân, những mối nguy hiểm này luôn tiềm ẩn trong đời sống sinh viên. Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên của trường thường xuyên tiếp nhận phản ánh về các vụ lừa đảo học bổng trao đổi, đặc biệt là khi kẻ gian giả danh đối tác của trường để gửi thông báo cho sinh viên. Nếu không cảnh giác, sinh viên rất dễ tin là thật.

Đại úy Nguyễn Việt Đức, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP.HCM, cho biết trong một năm qua đã xảy ra hơn 50 vụ bắt cóc online. "Quan trọng nhất là các đối tượng luôn tìm cách cô lập nạn nhân. Các bạn sinh viên phải nhớ rằng mình không bao giờ đơn độc. Hãy kết nối với mọi người xung quanh, đừng tự mình xử lý tình huống", đại úy Đức nói.

Đại úy Đức chia sẻ với sinh viên tại chương trình ẢNH: AN VY

Theo đại úy Đức, trong trường hợp sinh viên học ngành tâm lý bị bắt cóc online, đối tượng đã đánh vào nhu cầu và điểm yếu tâm lý của con người. "Khi các bạn còn là sinh viên, nhận thức mới dừng ở mức lý thuyết, chưa đủ kinh nghiệm thực tiễn nên rất dễ bị tác động và khủng hoảng tâm lý. Không chỉ sinh viên ngành tâm lý mà bất kỳ ai cũng cần kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng. Kể cả trong tình cảm, cũng phải tìm hiểu rõ ràng, bạn phải xem người đó là ai, quê quán, gia đình thế nào. Nếu bước vào mối quan hệ mà không biết gì, chưa kiểm chứng được, thì đó chính là nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của bản thân", đại úy Đức nhấn mạnh.

Trung tá Trần Mạnh Hà, Phó đội trưởng Đội Huấn luyện Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM, cũng khuyến cáo rằng khi gặp tình huống nguy hiểm, sinh viên cần giữ bình tĩnh, quan sát và nhận biết đối tượng, đồng thời vận dụng các kiến thức tự vệ đã được học.

Trung tá Hà hướng dẫn các bạn xử lý các tình huống khi bị nắm tóc, giựt tay,... ẢNH: AN VY

"Khi đã quyết định tự vệ, phải hành động dứt khoát để khiến đối tượng giật mình, tạo cơ hội xử lý tiếp theo. Quan trọng là phải phản ứng thật nhanh và tỉnh táo", trung tá Hà nói.