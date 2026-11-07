Sinh viên làm ‘chuyên gia dinh dưỡng’, xây dựng bữa ăn nhanh, gọn, cân bằng

Chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam tổ chức đã mở màn những hoạt động đầu tiên tại Trường ĐH Gia Định, sáng 6.11.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, Giám đốc Trung tâm PTNDS Báo Thanh Niên, cùng các đại diện Công ty Acecook Việt Nam, đơn vị đồng hành chương trình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Giải câu đố về dinh dưỡng, sinh viên nhận được quà tặng từ ban tổ chức ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mong muốn giúp sinh viên có thêm kiến thức xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, đảm bảo phải "nhanh - gọn – cân bằng dinh dưỡng", các trò chơi, hoạt động trải nghiệm được ban tổ chức xoay quanh việc nâng cao nhận thức về dinh dưỡng.

Vừa chơi vừa "trở thành chuyên gia dinh dưỡng"

Từ 7 giờ 30, sinh viên đã tập trung đông giữa khuôn viên trường, hào hứng check-in, nhận ngay những phần quà hấp dẫn.

Gian hàng trò chơi Giải mã dinh dưỡng là nơi sinh viên khám phá các nhóm thực phẩm và thử tài xây dựng bữa ăn đủ chất tập trung đông sinh viên xếp hàng chờ đến lượt chơi.

Nhiều sinh viên bày tỏ bất ngờ khi ban tổ chức đưa ra một chiếc dĩa thức ăn trống đã chia tỷ lệ của 4 yếu tố các chất trong bữa ăn gồm: bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

Sinh viên thử tài làm chuyên gia dinh dưỡng, xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ những tấm hình đồ ăn, sinh viên phải chọn phối hợp ít nhất 5 trong 8 nhóm thực phẩm của bữa ăn để đặt vào dĩa. Các nhóm gồm: nhóm lương thực; nhóm các loại hạt; nhóm trứng và các sản phẩm từ trứng; nhóm sữa và các sản phẩm từ sữa; nhóm thịt và hải sản; nhóm dầu ăn và mỡ; nhóm rau củ màu vàng, da cam…; nhóm rau củ quả khác.

Phạm Quang Đông, sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm cho biết: "Trước đây em chưa từng chủ động tìm hiểu những kiến thức về cách xây dựng thực đơn ăn uống đủ chất. Em từng nghĩ ăn trái cây có thể thay thế cho rau xanh và lớn rồi thì không cần phải uống sữa".

Cạnh bên là gian hàng trò chơi Cân bằng dinh dưỡng - Năng động bứt phá. Mục tiêu của trò chơi là giúp sinh viên hiểu về cách cân đối dinh dưỡng và năng lượng cần thiết cho học tập, sinh hoạt, vận động mỗi ngày.

Trò chơi tính số năng lượng thực phẩm của một bữa ăn để bù lại mức tiêu hao khi hoạt động thể chất ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sinh viên sẽ bốc thăm một hoạt động thể chất ngẫu nhiên với mức tiêu hao năng lượng trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, 90 phút tập aerobic tiêu hao 700 calo; hay leo núi nhân tạo 90 phút tiêu hao 775 calo…

Có hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Gia Định tham gia mở màn chuỗi hoạt động chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau đó, ban tổ chức đưa ra cả trăm loại thực phẩm quen thuộc như trứng, súp lơ, cơm, bánh ngọt… trong 8 nhóm thực phẩm. Sinh viên phải chọn phối hợp các loại thực phẩm với nhau tạo thành bữa ăn, sao cho mức năng lượng gần bằng với hoạt động đã tiêu hao.

Sinh viên Phạm Đình Tiến chia sẻ: "Nhiều hôm đi chạy bộ hoặc đánh cầu lông về em chỉ ăn uống qua loa, uống nước ngọt… tuy thấy no nhưng lại không đảm bảo đủ dinh dưỡng. Qua trò chơi em biết được rằng mỗi lạng thịt bò, rau củ… đều có mức năng lượng, hàm lượng dinh dưỡng riêng… Em sẽ tìm hiểu kỹ hơn, để tính toán cho những bữa ăn của mình sắp tới đủ chất".

Nhiều quà không thể đếm hết

Ở khu vực các gian hàng trò chơi vận động của Acecook Việt Nam, sinh viên cùng thi tài xem ai có lực kéo mạnh hơn, thi sút bóng… để nhận quà. Ngay sau khi tham gia thử thách, sinh viên sẽ được thưởng thức những ly mì nóng hổi được nấu tại chỗ.

Các trò chơi vận động của Acecook Việt Nam thu hút nhiều sinh viên tham gia ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Không khí chương trình rộn ràng trong buổi sáng 6.11 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sinh viên được tiếp năng lượng với những ly mì ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh nâng cao kiến thức dinh dưỡng, chương trình còn có những gian hàng để các bạn đổi vỏ mì gói, lan tỏa lối sống xanh, bảo vệ môi trường. Theo ban tổ chức, thực hành sống xanh, sống khỏe không nhất thiết là phải làm những việc lớn lao mà có thể bắt đầu từ hành động nhỏ nhất như hạn chế rác thải, tái chế…

Sau khi tham gia check-in các gian hàng, sinh viên Phạm Thị Hoàng Linh, ngành Truyền thông đa phương tiện, được tham gia bốc thăm và may mắn nhận được 500.000 đồng tiền mặt. Linh bày tỏ: "Em tham gia hết các hoạt động của chương trình, nhận về rất nhiều quà không thể đếm hết như mì gói, túi xách, bút chì… và cả tiền mặt nữa".

Gian hàng đổi vỏ mì lấy quà lan tỏa lối sống xanh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Kỷ niệm đọng lại với sinh viên khi được chụp ảnh photobooth ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dấu ấn mở màn trong chuỗi hoạt động của chương trình Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026 đọng lại trong ký ức của sinh viên Trường ĐH Gia Định không chỉ có quà tặng, kiến thức mà còn có những tấm hình kỷ niệm không thể nào quên ở quầy photobooth đông nghẹt từ sáng đến trưa.