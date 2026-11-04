Sinh viên sư phạm ngoại ngữ phải biết ít nhất 2 thứ tiếng

Hôm nay 4.11, Bộ GD-ĐT đã ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên. Chuẩn đặt ra những thước đo khắt khe về chất lượng đầu ra nhằm bảo đảm cử nhân đại học sư phạm đáp ứng ngay yêu cầu đổi mới ở trường phổ thông, mầm non.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ẢNH: NGỌC LONG

Một trong những yêu cầu đầu ra đáng chú ý nhất tại chuẩn là quy định về năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp. Cụ thể, sinh viên tất cả các ngành sư phạm phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 (tương đương B1).

Một số chương trình đào tạo còn có thể có yêu cầu cao hơn.

Riêng đối với ngành sư phạm ngoại ngữ, điều kiện tốt nghiệp phải là biết 2 thứ tiếng. Với ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1), sinh viên phải đạt tối thiểu bậc 5 (C1); với ngữ phụ (ngoại ngữ 2), sinh viên phải đạt tối thiểu bậc 3. Đồng thời, sinh viên phải có năng lực giao tiếp liên văn hóa.

Để đạt được chuẩn trên, Bộ GD-ĐT yêu cầu chương trình đào tạo phải thiết kế sao cho ít nhất 3% khối lượng học tập là sinh viên được học, thực hành tiếng trực tiếp với chuyên gia, giảng viên, giáo viên là người bản ngữ.

Không chỉ yêu cầu sinh viên sư phạm phải được đào tạo về kiến thức chuyên môn (chiếm tối thiểu 50% tổng khối lượng học tập của chương trình), chuẩn đầu ra đòi hỏi cử nhân sư phạm phải có những năng lực nghề nghiệp sát với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, sinh viên 7 ngành khối tự nhiên và công nghệ (toán, tin, lý, hóa, sinh, công nghệ, khoa học tự nhiên) khi tốt nghiệp bắt buộc phải có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp STEM ở trường phổ thông.

Sinh viên ở 12 môn học ở bậc THCS và THPT phải được trang bị kỹ năng xây dựng, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Quy định tương tự về tổ chức hoạt động trải nghiệm cũng được áp dụng với nhóm ngành giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục đặc biệt.

Sinh viên 12 ngành sư phạm môn học sau khi tốt nghiệp không chỉ có năng lực dạy kiến thức theo sách giáo khoa mà có khả năng phân tích, giải thích và phát triển chương trình giáo dục phổ thông gắn với môn học của mình.

Xem đầy đủ chuẩn đào tạo đại học sư phạm ở đây.