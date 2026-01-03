Trong đó, điểm nổi bật nhất là những cơ chế tài chính vượt trội áp dụng cho các đối tượng được thu hút vào biên chế và đối tượng đang công tác trong quân đội nhưng được trọng dụng nhân tài.

Cụ thể, về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam, đối với sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng; các đối tượng khác được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 350% mức lương hiện hưởng.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội hưởng phụ cấp 250% lương ẢNH: HOAN NINH

Ngoài ra, nghị định cũng quy định một số trường hợp được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm cao hơn. Theo đó, đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 500% mức lương hiện hưởng.

Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 450% mức lương hiện hưởng; người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I hưởng 400% mức lương hiện hưởng.

Về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng trọng dụng nhân tài, học viên tốt nghiệp đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, hằng tháng được hưởng phụ cấp tăng thêm tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng kể từ ngày có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, hằng tháng được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 550% mức lương hiện hưởng.

Ngoài mức phụ cấp tăng thêm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ hằng năm thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm, công việc để quyết định tăng thêm mức phụ cấp từ 50% đến 100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.