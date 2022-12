Sinh viên tranh luận 'nảy lửa': Bia hay người uống bia có lỗi?

Chiều nay 22.12, 6 đội xuất sắc nhất của cuộc thi tranh biện “Thưởng thức có trách nhiệm vì ai đó cần bạn” do Trường ĐH Hoa Sen phối hợp với công ty Anheuser-Busch InBev tổ chức dành cho sinh viên, đã “bùng nổ” với chủ đề vô cùng nóng hổi hiện nay: "Không lái xe sau khi uống bia và tinh thần trách nhiệm cùng lối sống tích cực của thế hệ Gen Z".

Từ chủ đề trên, cuộc thi đưa ra 2 luận điểm “Lỗi tại bia” và “Lỗi tại người uống bia” để các nhóm sinh viên cùng tranh luận.

Cho rằng người tham gia say xỉn gây tai nạn thì thủ phạm chính là bia, đội Call to Action khẳng định: “Do bia chứa chất gây nghiện nên cho dù chúng ta uống bia ở mức độ nào, nhiều hay ít, thì cũng đều có thể gây ra tai nạn giao thông, bạo lực gia đình. Chính vì vậy, bia chính là nguyên nhân”.

Đồng tình với quan điểm này, đội 3T phân tích: “Bia gây ức chế não bộ, tê liệt hệ thần kinh, mất cảm giác, mất khả năng kiềm chế, giảm khả năng nhận thức gây ra những hậu quả khôn lường. Có một số quốc gia cấm người dân sử dụng tràn lan đồ uống có cồn, muốn uống bia rượu phải có giấy phép. Điều đó cho thấy bia rượu có lỗi”.

Phản biện lại quan điểm này, nhóm sinh viên Random cho rằng người sử dụng bia hoàn toàn nhận thức được tác hại bia nhưng vẫn uống và uống đến say xỉn, như vậy thì lỗi chính là tại người uống.





Một thành viên nhóm này đã sử dụng hình ảnh… con dao để bảo vệ luận điểm của mình: “Chúng ta sử dụng dao đúng cách thì nó là công cụ, nhưng sử dụng sai cách sẽ gây sát thương. Với đồ uống có cồn cũng vậy. Nếu uống ít thì nó có thể làm giảm stress, uống nhiều sẽ gây ra hậu quả”.

Đội In Your Eyes còn đưa ra 3 yếu tố để khẳng định người uống bia có lỗi chứ không phải bia có lỗi: “Người uống chưa nhận thức được nên uống bao nhiêu là đủ và hậu quả của việc say xỉn ra sao. Người uống đã say mà vẫn còn tham gia giao thông, chính là vấn đề ý thức còn kém. Và cuối cùng là yếu tố văn hóa. Người Việt vẫn có văn hóa gặp gỡ làm ăn hay gặp mặt nhau là sẽ phải uống chút bia rượu cho có không khí, thậm chí còn 'ép' nhau uống. Tất cả những hình ảnh đó, còn gây tác động tiêu cực tới trẻ vị thành niên”.

Cuộc tranh biện vô cùng sôi nổi, bất phân thắng bại. Tuy nhiên, tất cả 6 đội thi tại vòng chung kết đều đi đến kết luận: Cho dù lỗi tại bia hay tại người uống bia, thì đã uống bia là không lái xe, chỉ thưởng thức bia khi đủ tuổi hợp pháp.

Ngô Thu Hà, sinh viên năm nhất Trường ĐH Hoa Sen, thích thú chia sẻ: “Chứng kiến 2 “phe” tranh luận về bia, em thấy bên nào cũng có lý. Bởi vì thực ra bia và người uống bia đều… có lỗi. Quan trọng là phải nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng để mỗi người đều có trách nhiệm hơn với chính mình và với mọi người xung quanh. Bản thân em thấy mình cũng nhận thức rõ hơn về vấn đề này khi nghe các đội thi tranh luận”.