Rạng sáng 24.1, ngay sau khi U.23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026, không khí ăn mừng lan rộng khắp nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM.

Cùng với dòng người hâm mộ xuống đường đi bão, các tiểu thương bán cờ Tổ quốc, kèn, băng đô, áo cờ đỏ sao vàng cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Sinh viên tranh thủ bán kèn cho người đi bão: ‘Vừa kiếm thu nhập vừa chung vui với U.23 Việt Nam’

Dọc các trục đường lớn, nhiều tiểu thương dựng xe đẩy, bày bán cờ và kèn ngay trên vỉa hè. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn hàng từ sớm, họ tin rằng U.23 Việt Nam sẽ chiến thắng dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ U.23 Hàn Quốc.

Theo ghi nhận, các mặt hàng được mua nhiều nhất là cờ cầm tay, cờ lớn treo xe máy và kèn cổ vũ.

Người hâm mộ mang theo cờ và kèn đi bão trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP.HCM) ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều tiểu thương cho biết chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi, lượng hàng bán ra đã tương đương cả một ngày buôn bán thông thường. Một số bạn sinh viên cũng tranh thủ dịp này đi bán kèn cho người đi bão để kiếm thêm thu nhập.

Dù lượng phương tiện tăng cao, người hâm mộ đi bão vẫn khá trật tự. Lực lượng CSGT thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn để bảo đảm an toàn giao thông.