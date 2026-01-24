Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sinh viên tranh thủ bán kèn cho người 'đi bão': ‘Vừa kiếm thu nhập vừa chung vui với U.23 Việt Nam’
Video Đời sống

Sinh viên tranh thủ bán kèn cho người 'đi bão': ‘Vừa kiếm thu nhập vừa chung vui với U.23 Việt Nam’

Võ Hiếu
Võ Hiếu
24/01/2026 05:09 GMT+7

Không chỉ người hâm mộ hòa vào niềm vui chiến thắng của U.23 Việt Nam, nhiều tiểu thương bán cờ, kèn tại TP.HCM cũng tất bật suốt đêm, kịp thời phục vụ dòng người "đi bão" mừng HCĐ châu Á 2026.

Rạng sáng 24.1, ngay sau khi U.23 Việt Nam giành HCĐ tại VCK U.23 châu Á 2026, không khí ăn mừng lan rộng khắp nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM.

Cùng với dòng người hâm mộ xuống đường đi bão, các tiểu thương bán cờ Tổ quốc, kèn, băng đô, áo cờ đỏ sao vàng cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Sinh viên tranh thủ bán kèn cho người đi bão: ‘Vừa kiếm thu nhập vừa chung vui với U.23 Việt Nam’

Dọc các trục đường lớn, nhiều tiểu thương dựng xe đẩy, bày bán cờ và kèn ngay trên vỉa hè. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn hàng từ sớm, họ tin rằng U.23 Việt Nam sẽ chiến thắng dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ U.23 Hàn Quốc.

Theo ghi nhận, các mặt hàng được mua nhiều nhất là cờ cầm tay, cờ lớn treo xe máy và kèn cổ vũ. 

Sinh viên tranh thủ bán kèn cho người đi bão: ‘Vừa kiếm thu nhập vừa chung vui với U.23 Việt Nam’ - Ảnh 1.

Người hâm mộ mang theo cờ và kèn đi bão trên đường Đinh Tiên Hoàng (TP.HCM)

ẢNH: VÕ HIẾU

Nhiều tiểu thương cho biết chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi, lượng hàng bán ra đã tương đương cả một ngày buôn bán thông thường. Một số bạn sinh viên cũng tranh thủ dịp này đi bán kèn cho người đi bão để kiếm thêm thu nhập.

Dù lượng phương tiện tăng cao, người hâm mộ đi bão vẫn khá trật tự. Lực lượng CSGT thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn để bảo đảm an toàn giao thông.

Tin liên quan

[FLYCAM] Hầm chui nút giao An Phú hiện trạng ra sao sát ngày thông xe?

[FLYCAM] Hầm chui nút giao An Phú hiện trạng ra sao sát ngày thông xe?

Khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú là hạng mục quan trọng nhất của dự án cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện, mang theo kỳ vọng sớm khơi thông điểm nghẽn giao thông lớn ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Làng quất cảnh bên phố Tuy Hòa: Hồi sinh sau đợt lũ lụt lịch sử

Hoa nở sớm, người trồng rơi nước mắt: Clip 'triệu view' cứu vườn hoa Chợ Lách

Khám phá thêm chủ đề

đi bão BÁN KÈN U.23 Việt Nam NGƯỜI BÁN CỜ Tiểu thương U.23 Hàn Quốc VCK U.23 châu Á 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận