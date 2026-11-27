Hàng nghìn sinh viên có mặt từ sớm tham dự trải nghiệm của chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” ẢNH: TUẤN MINH

Sáng 27.11, khoảng sân trước giảng đường Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam (P.Lạch Tray, TP.Hải Phòng) trở nên náo nhiệt khi hơn 2.000 sinh viên tập trung tại các gian hàng trải nghiệm của chương trình "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026".

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp với Công ty Acecook Việt Nam tổ chức, mang đến cho sinh viên những kiến thức thiết thực về dinh dưỡng, cách lựa chọn thực phẩm và xây dựng thói quen sống lành mạnh.

Học kiến thức dinh dưỡng qua những trò chơi

Ngay từ sáng sớm, các khu vực trải nghiệm với chủ đề "Giải mã dinh dưỡng", "Cân bằng dinh dưỡng - Năng động bứt phá" đã thu hút đông đảo sinh viên. Nhiều bạn trẻ tranh thủ thời gian giữa các tiết học để tham gia trò chơi, thử sức với những thử thách và nhận quà từ ban tổ chức.

Chuyên gia cùng sinh viên tại trải nghiệm của chương trình “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026” ẢNH: TUẤN MINH

Sinh viên Đinh Việt Anh, ngành kinh tế đối ngoại: "Em rất thích không khí sôi động của ngày hội, đặc biệt là những trò chơi tìm hiểu về dinh dưỡng. Sinh viên chúng em thường ưu tiên những món ăn nhanh, tiện lợi mà đôi khi chưa chú ý đến việc cân bằng dưỡng chất. Qua chương trình, em có thêm kiến thức để lựa chọn thực phẩm, kết hợp các nguyên liệu trong bữa ăn hằng ngày sao cho vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Em mong nhà trường có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm gần gũi và thiết thực như thế này".

Thay vì tiếp cận kiến thức dinh dưỡng qua những bài giảng lý thuyết, sinh viên được tìm hiểu các nhóm thực phẩm, vai trò của từng loại dưỡng chất thông qua hình ảnh trực quan và các trò chơi tương tác.

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ nhìn nhận lại thói quen ăn uống của bản thân, nhất là khi cuộc sống xa nhà, lịch học dày đặc và điều kiện tài chính khiến nhiều sinh viên chưa thực sự quan tâm đến chất lượng bữa ăn hằng ngày.

Tại các gian hàng của Acecook Việt Nam, những ly mì, phở nóng hổi được phục vụ miễn phí. Nhiều sinh viên thích thú thưởng thức sản phẩm, chụp ảnh lưu niệm và mang về những phần quà sau khi hoàn thành các thử thách.

Sinh viên ĐH Hàng Hải Việt Nam thích thú với chương trình đầy ý nghĩa ẢNH: TUẤN MINH

Bên cạnh các hoạt động vận động, chương trình còn khuyến khích sinh viên hình thành thói quen bảo vệ môi trường thông qua hoạt động thu gom, đổi vỏ mì lấy quà. Những hành động nhỏ, gần gũi với sinh hoạt hằng ngày giúp thông điệp sống xanh được truyền tải một cách tự nhiên đến các bạn trẻ.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, đến lúc 12 giờ cùng ngày tại khu vực trải nghiệm tại chương trình vẫn còn rất đông sinh viên tới tham dự để nhận các phần quà từ ban tổ chức.

Ăn uống khoa học từ những thực phẩm quen thuộc

Một trong những nội dung đáng chú ý tại ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026" mà sinh viên rất thích là những chia sẻ từ chuyên gia về cách xây dựng bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của sinh viên.

Sinh viên Phạm Văn Trường, Khoa Hàng hải: "Điều em thích ở chương trình là cách truyền tải kiến thức rất gần gũi, dễ nhớ. Thông qua các trò chơi, chúng em vừa được vận động, giao lưu với bạn bè, vừa hiểu thêm về dinh dưỡng và bảo vệ môi trường. Với sinh viên ngành hàng hải, sức khỏe và thể lực rất quan trọng, không chỉ trong quá trình học tập mà cả khi làm việc sau này. Ngày hội cũng nhắc nhở em cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống, duy trì thói quen vận động và có trách nhiệm hơn với môi trường sống".

Sinh viên hào hứng xếp hàng nhận những phần mì từ nhà tài trợ Acecook

Với ưu điểm tiện lợi, dễ chế biến và giá thành phù hợp, mì ăn liền là thực phẩm quen thuộc đối với nhiều sinh viên. Tuy nhiên, sử dụng mì ăn liền như thế nào, kết hợp với những thực phẩm gì để bữa ăn đầy đủ dưỡng chất là kiến thức mà không phải bạn trẻ nào cũng nắm rõ.

Thông qua chương trình, sinh viên được tìm hiểu về quy trình sản xuất mì ăn liền, thành phần dinh dưỡng của sản phẩm và cách phối hợp các nhóm thực phẩm trong bữa ăn.

Nhiều sinh viên thích thú với thương hiệu mì “Hảo Hảo” quen thuốc ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Những gợi ý về việc bổ sung rau xanh, trứng, thịt và các thực phẩm giàu dinh dưỡng vào bữa ăn giúp sinh viên có thêm lựa chọn để cải thiện chất lượng bữa ăn với chi phí phù hợp.

Bổ sung chia sẻ của sinh viên Phạm Văn Trường, Khoa Hàng hải, về thói quen ăn uống và những kiến thức hữu ích từ chương trình.

Thông qua ngày hội "Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe 2026", Báo Thanh Niên và Công ty Acecook Việt Nam mong muốn lan tỏa thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống khoa học, có trách nhiệm với môi trường trong cộng đồng sinh viên.