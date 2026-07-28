Sinh viên y khoa đọc lời tuyên thệ Hippocrates trong lễ tốt nghiệp với nội dung gì?

Sinh viên y khoa đọc lời thề tốt nghiệp ảnh: hà ánh

Khác với lễ tốt nghiệp của sinh viên các ngành nghề khác, một nghi thức trang trọng trong lễ tốt nghiệp của sinh viên y khoa các trường ĐH hiện nay là phần đọc vang lời tuyên thệ Hippocrates đánh dấu cho hành trình trưởng thành.

Dù cách thức thực hiện có thể khác nhau tùy trường, nhưng lời tuyên thệ không chỉ là nghi thức trang trọng của sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe, mà còn là lời hứa nguyện về y đức, là cam kết suốt đời tận tâm chữa bệnh, giữ trọn nhân cách và trách nhiệm của người thầy thuốc tận tâm phụng sự xã hội.

Ghi nhận từ thực tế, nghi thức này luôn là một phần quan trọng trong lễ tốt nghiệp của sinh viên y khoa nhiều trường ĐH hiện nay như: Trường ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạchh, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM), Trường ĐH Văn Lang...

Dưới đây là nội dung lời thề tốt nghiệp của sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong lễ tốt nghiệp:

Sau nhiều năm được đào tạo tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, được các thầy, các cô hết lòng dạy dỗ, dìu dắt, được các bạn học giúp đỡ tận tình; trong buổi lễ tốt nghiệp long trọng này, trước nghĩa vụ cao cả đối với Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng và nhân dân, trước nhà trường thân yêu, các thầy cô kính mến, các bạn đồng nghiệp thân mến của chúng tôi, chúng tôi xin thề:

1. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu làm hết sức mình để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

2. Tuân thủ hiến pháp, pháp luật nhà nước xã hội chủ nghĩa; thực hiện nghiêm các quy định của ngành y tế Việt Nam. Không bao giờ chấp nhận các hành động không trung thực, thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ảnh hưởng đến danh dự, truyền thống, uy tín của nhà nước, trái với lương tâm nghề nghiệp của người cán bộ y tế.

3. Chấp hành các quy định về y đức và nguyên tắc giữ gìn bí mật trong nghề nghiệp. Tôn trọng nhân phẩm và thương yêu người bệnh, đem tất cả khả năng và sự hiểu biết của chúng tôi phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại "lương y như từ mẫu".

4. Đoàn kết và hợp tác chân thành với các bạn đồng nghiệp, suốt đời tận tụy với nghề nghiệp. Tự hào với công việc hàng ngày của mình, tiếp tục học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng không mệt mỏi. Sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó ở bất cứ nơi nào cần đến chúng tôi.

Thực hiện đầy đủ lời thề này, chúng tôi sẽ nhận được sự tín nhiệm của nhân dân và các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi sẽ không bao giờ làm sai lời hứa để bị mang tiếng là người phản bội với lương tâm, danh dự của mình và sự tín nhiệm của nhân dân, của thầy cô, của các bạn đồng nghiệp.

Chúng tôi xin thề...

Cùng là lời hứa nguyện về y đức của các tân bác sĩ trong ngày tốt nghiệp, tuy nhiên sinh viên mỗi trường có cách thể hiện nội dung không giống nhau hoàn toàn. Ở từng trường, nội dung sẽ có sự chỉnh sửa cho phù hợp hơn trong giai đoạn mới.

Chẳng hạn, nhân kỷ niệm 110 năm thành lập (1902-2012), Trường ĐH Y Hà Nội đã thông qua lời thề y đức mới với 5 điều, trong đó trước tiên là "đặt lợi ích sức khỏe của người dân trên lợi ích riêng mình, không phân biệt giàu nghèo, địa vị, dân tộc, tôn giáo; tôn trọng quyền và giữ bí mật của người bệnh". Lời thề còn là cam kết học tập nâng cao kiến thức, trung thực, kính trọng các bậc thầy, hỗ trợ đồng nghiệp; sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng...